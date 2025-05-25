Мужчины и женщины во время путешествий: какие направления выбирают и как отдыхают. Исследование 2024 года

Мужчины с Марса, женщины с Венеры, но путешествуем мы одной планетой. Раньше путешествия были делом выживания, сегодня – это развлечение, отдых, способ найти себя, стиль жизни, и главное, жажда новых горизонтов и вершин. Ежегодно международные исследовательские организации пытаются определить тенденции, изменения и предпочтения в сфере туризма. Исследование гендерных предпочтений помогает формировать более точные таргетированные предложения и разрабатывать новые маршруты и впечатления в той, или иной нише туризма. Узнаем, насколько отличается выбор мужчин и женщин в туристической сфере, опираясь на новые результаты исследований.

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Что показали исследования 2024 года

Ежегодно, компания Global Rescue, специализирующаяся на безопасности и экстренной помощи путешественникам, проводит исследование Traveler Sentiment and Safety Survey, которое анализирует изменения предпочтений в путешествиях. В сентябре 2024 года компания обнародовала результаты исследования Destination Decisions: Gender Preferences in Travel. Интересно, что изменилось общее отношение к путешествиям и их ценности.

Три четверти опрошенных считают путешествия более важными, чем материальные блага.

Путешественники больше экономят в самих путешествиях, чтобы путешествовать больше.

Пандемия подняла ценность путешествий у 39% опрошенных.

Более половины опрошенных считают работу фриланс наиболее благоприятной для большого количества путешествий.

Мир больше не хочет быть богатым, хочет иметь возможности, а это, как оказалось, иногда разные вещи. Что касается гендерных предпочтений, исследователи пришли к выводу, что женщины гораздо чаще становятся инициаторами путешествий, не важно, ради отдыха или посещения родственников. Ученые связывают такие данные со склонностью женщин к тщательному и детальному планированию, а также потребностью в повышенном комфорте и эстетике жизни. Мужчины же выходят вперед в сфере деловых путешествий. Этот факт освещает и распределение ролей в бизнес сферах.

Выбирая место для путешествия, женщины опираются на два главных фактора: чистота и безопасность. За ними следуют возможности и комфортабельность.

Мужчины ставят в приоритет возможности для проведения времени. Будучи менее требовательными к условиям проживания, мужчины склоняются к занятиям, которые повышают адреналин в крови.

Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) также подтвердило выводы зарубежных коллег рядом своих внутренних исследований, хотя и больше акцентируя на региональности украинских путешественников. Важность рассмотрения путешествий, опираясь на гендер, озвучили и в статье: " "сенсорный" портрет предпочтений туриста: маркетинговые исследования". Статья осветила более глубокую разницу гендерных предпочтений в путешествиях, ссылаясь на разницу сенсорных различий. Теперь к главному.

Какие именно направления выбирают женщины, а какие мужчины

Согласно исследованиям и статистическим данным, мужчины предпочитают :

Горным восхождениям и трекингу, длительным пешим походам.

Водным развлечениям и видам спорта;

Экстремальным впечатлениям.

Впечатлениям с достижением цели: рыбалка, сафари.

Путешествия, ради спортивных событий.

Путешествия по историческим местам и военным локациям.

Гастрономическому туризму.

Женщины делают акцент на:

Путешествиях с возможностью посещения музеев, художественных галерей, концертов.

Путешествиях по самым известным и популярным местам и локациям в мире.

Путешествиям с эстетическими впечатлениями и занятиями: мастер-классами и романтическими занятиями.

Оздоровительному туризму: йога–туры, ретриты, спа–курорты, термальные источники и тому подобное.

Релакс-путешествиям в виде пляжного лаунжа и шопинг активностей.

Экотуризм. Натуральность и экологичность важна во всем от жилья до занятий.

Путешествие плюс развитие. Женщины чаще путешествуют совмещая эти два вида. Например, курсы, которые проводятся на территории курортного комплекса.

Исследования уточняют, что предпочтения меняются с возрастом и те, кто искал приключений переключаются на более релаксирующий отдых. Интересно, совпадают ли выводы исследований с вашими личными наблюдениями и, как изменились ваши предпочтения в путешествиях, с переменой возраста или статуса. Время выбрать следующее путешествие.

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