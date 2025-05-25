Мужчины и женщины во время путешествий: какие направления выбирают и как отдыхают. Исследование 2024 года
Мужчины с Марса, женщины с Венеры, но путешествуем мы одной планетой. Раньше путешествия были делом выживания, сегодня – это развлечение, отдых, способ найти себя, стиль жизни, и главное, жажда новых горизонтов и вершин. Ежегодно международные исследовательские организации пытаются определить тенденции, изменения и предпочтения в сфере туризма. Исследование гендерных предпочтений помогает формировать более точные таргетированные предложения и разрабатывать новые маршруты и впечатления в той, или иной нише туризма. Узнаем, насколько отличается выбор мужчин и женщин в туристической сфере, опираясь на новые результаты исследований.
Что показали исследования 2024 года
Ежегодно, компания Global Rescue, специализирующаяся на безопасности и экстренной помощи путешественникам, проводит исследование Traveler Sentiment and Safety Survey, которое анализирует изменения предпочтений в путешествиях. В сентябре 2024 года компания обнародовала результаты исследования Destination Decisions: Gender Preferences in Travel. Интересно, что изменилось общее отношение к путешествиям и их ценности.
- Три четверти опрошенных считают путешествия более важными, чем материальные блага.
- Путешественники больше экономят в самих путешествиях, чтобы путешествовать больше.
- Пандемия подняла ценность путешествий у 39% опрошенных.
- Более половины опрошенных считают работу фриланс наиболее благоприятной для большого количества путешествий.
Мир больше не хочет быть богатым, хочет иметь возможности, а это, как оказалось, иногда разные вещи. Что касается гендерных предпочтений, исследователи пришли к выводу, что женщины гораздо чаще становятся инициаторами путешествий, не важно, ради отдыха или посещения родственников. Ученые связывают такие данные со склонностью женщин к тщательному и детальному планированию, а также потребностью в повышенном комфорте и эстетике жизни. Мужчины же выходят вперед в сфере деловых путешествий. Этот факт освещает и распределение ролей в бизнес сферах.
Выбирая место для путешествия, женщины опираются на два главных фактора: чистота и безопасность. За ними следуют возможности и комфортабельность.
Мужчины ставят в приоритет возможности для проведения времени. Будучи менее требовательными к условиям проживания, мужчины склоняются к занятиям, которые повышают адреналин в крови.
Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) также подтвердило выводы зарубежных коллег рядом своих внутренних исследований, хотя и больше акцентируя на региональности украинских путешественников. Важность рассмотрения путешествий, опираясь на гендер, озвучили и в статье: " "сенсорный" портрет предпочтений туриста: маркетинговые исследования". Статья осветила более глубокую разницу гендерных предпочтений в путешествиях, ссылаясь на разницу сенсорных различий. Теперь к главному.
Какие именно направления выбирают женщины, а какие мужчины
Согласно исследованиям и статистическим данным, мужчины предпочитают:
- Горным восхождениям и трекингу, длительным пешим походам.
- Водным развлечениям и видам спорта;
- Экстремальным впечатлениям.
- Впечатлениям с достижением цели: рыбалка, сафари.
- Путешествия, ради спортивных событий.
- Путешествия по историческим местам и военным локациям.
- Гастрономическому туризму.
Женщины делают акцент на:
- Путешествиях с возможностью посещения музеев, художественных галерей, концертов.
- Путешествиях по самым известным и популярным местам и локациям в мире.
- Путешествиям с эстетическими впечатлениями и занятиями: мастер-классами и романтическими занятиями.
- Оздоровительному туризму: йога–туры, ретриты, спа–курорты, термальные источники и тому подобное.
- Релакс-путешествиям в виде пляжного лаунжа и шопинг активностей.
- Экотуризм. Натуральность и экологичность важна во всем от жилья до занятий.
- Путешествие плюс развитие. Женщины чаще путешествуют совмещая эти два вида. Например, курсы, которые проводятся на территории курортного комплекса.
Исследования уточняют, что предпочтения меняются с возрастом и те, кто искал приключений переключаются на более релаксирующий отдых. Интересно, совпадают ли выводы исследований с вашими личными наблюдениями и, как изменились ваши предпочтения в путешествиях, с переменой возраста или статуса. Время выбрать следующее путешествие.
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