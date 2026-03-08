Малоизвестный город в Испании нарекли 'новой Барселоной': чем поражает

Испания весной привлекает солнечной погодой, спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. Путешественники в основном выбирают известные города – Барселону, Мадрид или Валенсию. Однако в Испании есть немало менее известных мест, которые способны приятно удивить даже опытных туристов.

Один из таких городов все чаще называют "новой Барселоной" благодаря сочетанию истории, пляжей и живописной природы. Детали рассказало издание Mirror.

Речь идет о Кастельон-де-ла-Плана, городе в регионе Валенсия на побережье Средиземного моря. Он много лет оставался малоизвестным для массового туризма, хотя имеет все, что ищут путешественники: старинную архитектуру, просторные пляжи, современную набережную и горные маршруты неподалеку.

Город поражает спокойной атмосферой и одновременно богатой историей. Во время прогулок по его улицам можно увидеть старинные площади с брусчаткой, фонтаны и здания из природного камня, которые создают теплую и уютную цветовую палитру. Многие сооружения украшены барочными каменными резьбами, напоминающими о древней истории региона.

Одной из главных архитектурных жемчужин Кастельон-де-ла-Плана является кафедральный собор Санта-Мария. Его величественные арки и неоготический стиль делают здание одним из символов города.

Рядом с собором расположена колокольня Эль-Фадри – отдельная каменная башня высотой около 58 метров. Внутри находится винтовая лестница, ведущая к смотровой площадке. Преодолев около 200 ступенек, посетители могут подняться наверх и полюбоваться панорамой города.

Среди более современных культурных объектов стоит упомянуть Музей изобразительного искусства Кастельона. Внешне здание имеет сдержанный вид, однако внутри открываются просторные светлые галереи с картинами, скульптурами и археологическими экспозициями, среди которых есть работы известных испанских мастеров.

Тем, кто мечтает об отдыхе у моря, стоит посетить район Грау-де-Кастельо. Здесь расположена длинная набережная с пальмами, просторные зеленые зоны и широкий песчаный пляж.

Несмотря на близость к городу, побережье не перегружено туристической инфраструктурой. Здесь легко найти место для спокойного отдыха у моря или прогулок вдоль воды.

Всего за несколько минут на поезде можно добраться до популярного курорта Беникассим. Это оживленный приморский курорт с большими пляжами, отелями, водными развлечениями и семейными аттракционами.

Беникассим хорошо известен поклонникам музыки благодаря большому ежегодному музыкальному фестивалю, который проходит в июле. На сцене выступают популярные международные группы и исполнители, а на несколько дней курорт превращается в центр музыкальной жизни.

Однако регион привлекает не только пляжами и фестивалями. Любители активного отдыха могут исследовать горные маршруты вблизи города. Здесь проложено более 400 туристических троп – от легких прогулок до сложных маршрутов, ведущих к панорамным смотровым точкам.

Один из самых известных маршрутов – Tossal Gros, который занимает около пяти часов, но вознаграждает путешественников захватывающими видами гор и побережья.

Кастельон-де-ла-Плана сочетает историю, природу и морской отдых, но при этом не имеет толп туристов, характерных для крупных испанских городов.

