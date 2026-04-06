Малоизвестные направления в Мексике, которые похожи на Европу: топ 3

Вместо привычного отдыха в Канкуне, опытные путешественники все чаще выбирают аутентичные мексиканские города, которые удивляют своим европейским шармом. Эти направления позволяют ощутить дух итальянских каналов или греческих белоснежных побережий, не пересекая Атлантический океан.

Каждая из этих локаций имеет статус "магического городка", что подтверждает их культурную и историческую значимость для страны. Посещение таких мест гарантирует погружение в настоящую культуру без огромных толп туристов, присущих популярным курортам.

Как утверждают в Travel Off Path, это идеальный выбор для тех, кто ищет эстетику европейской архитектуры в сочетании с мексиканской гастрономией и гостеприимством.

Мескальтитан

Мескальтитан – это крошечный остров в штате Наярит, который из-за своей уникальной особенности получил прозвище "Венеция Мексики".

В период сильных дождей, с конца июня до начала ноября, улицы этого городка затапливаются, превращая его в плавучий город. Вместо автомобилей жители используют лодки, а местные "гондольеры" перевозят пассажиров между яркими домами.

Несмотря на сходство с итальянским прототипом, вместо пасты здесь стоит попробовать традиционные мексиканские тако. Остров официально признан "Pueblo Magico" благодаря своей богатой истории и неповторимому характеру. Это место остается настоящим секретом для иностранцев, хотя оно расположено неподалеку от популярного Пуэрто-Вальярта.

Добраться сюда удобнее всего через аэропорт Тепик или доехать наземным транспортом с прибрежных курортов. Это приключение для тех, кто готов променять солнечные пляжи на магию "плавучего города" во время сезона дождей.

Мансанильо

Если вы мечтаете о греческом Санторини, Мансанильо в штате Колима станет приятным открытием. Этот город отличается своим сияющим белоснежным пейзажем, где отели и курорты на берегу океана напоминают знаменитую кикладскую архитектуру. Это настоящий оазис спокойствия, который часто игнорируют крупные туристические агентства в пользу Канкуна.

Мансанильо считается безопасным регионом и имеет развитую инфраструктуру с многочисленными прямыми рейсами из крупных авиахабов. Хотя здесь трудно найти аутентичный гирос, город предлагает бескрайние пляжи, свежайшие морепродукты и огненные закаты над Тихим океаном.

Популярность этого направления стремительно растет благодаря высокому уровню комфорта и безопасности, который испытывают путешественники. Это идеальное место для "all-inclusive" отдыха в окружении архитектуры, которая переносит вас на берега Эгейского моря.

Гуанахуато

Город, признанный ЮНЕСКО одним из лучших примеров архитектуры барокко в Новом Свете. Прогулка по его извилистым мощеным улочкам и узким переулкам вызывает стойкое ощущение пребывания где-то в сердце Испании.

Город наполнен романтикой, особенно возле знаменитого "Переулка поцелуев" (Callejón del Beso).

Особым украшением города являются ночные "Callejoneadas" – музыкальные шествия, во время которых исполнители в традиционных средневековых костюмах с бархатными накидками и шляпами с перьями водят гостей по улицам, развлекая их песнями и танцами. Это зрелище полностью воссоздает атмосферу старой Европы.

Несмотря на свой изысканный вид, Гуанахуато остаётся очень доступным городом с отличной винной картой и феноменальной кухней. Ближайший аэропорт Леон находится даже ближе к Гуанахуато, чем к популярному Сан-Мигель-де-Альенде, что делает путешествие сюда легким и приятным.

OBOZ.UA писал о северном регионе Испании, который долгое время оставался в тени Каталонии и Андалусии.

