Имеет прекрасные пляжи: назван регион в Испании, где до сих пор рады туристам

Пока популярные испанские курорты страдают от чрезмерной толпы и протестов местных жителей, Астурия открывает двери для ценителей аутентичного отдыха. Этот северный регион долгое время оставался в тени Каталонии и Андалусии из-за своего прохладного климата и ограниченного авиасообщения.

Однако именно закрытость позволила сохранить уникальную атмосферу, где отсутствуют граффити против туристов, а цены остаются приятно низкими. Местные власти сейчас стремятся привлечь больше международных путешественников, обещая им спокойный отдых среди величественных гор и чистых пляжей.

Астурия предлагает редкое сочетание древней архитектуры, доступной гастрономии и искреннего гостеприимства, которого становится все меньше в крупных туристических хабах, пишет Travel Off Path.

Что посмотреть в Овьедо

Столица региона, город Овьедо, считается лучшей альтернативой переполненным мегаполисам. Центральной точкой является готический собор с его знаменитой Святой палатой, где хранятся христианские реликвии.

Старый город (Casco Antiguo) представляет собой лабиринт пешеходных улочек со зданиями охристого цвета и уютными площадями. Всего в получасе ходьбы от центра расположена церковь Санта-Мария-дель-Наранко – уникальный памятник IX века, охраняемый ЮНЕСКО как один из лучших образцов дороманской архитектуры.

Хихон

Главным морским направлением региона является Хихон, где гармонично сочетаются золотые пески пляжа Сан-Лоренцо и исторический район рыбаков Симавилья. Этот город идеально подходит для знакомства с местной гастрономией: здесь обязательно стоит посетить "сидрерии".

В отличие от южных курортов, официанты здесь приветливые, а традиционные блюда, например фасолевое рагу или гигантские мясные сэндвичи "качопо", подаются без туристических наценок. Украшением побережья является монументальная скульптура "Похвала горизонту", с которой открывается панорамный вид на Атлантику.

Настоящий дух Астурии скрыт в ее небольших городках:

Кудильеро: разноцветный поселок, буквально "цепляющийся" за скалы над океаном.

Льянес: средневековый городок с каменными домами и живописным набережным променадом.

Кангас-де-Онис: известен своим древнеримским мостом и является воротами в горный массив Пикос-де-Эуропа.

Национальный парк Пикос-де-Европа часто называют "миниатюрной Швейцарией" из-за его заснеженных вершин, зеркальных озер и глубоких зеленых долин, где жизнь течет так же медленно, как и столетие назад.

Доступность и бюджет

Астурия остается одним из самых дешевых регионов Испании. Полноценный обед в местном баре в небольшом городке может стоить меньше $17 (750 грн). Это делает регион идеальным местом для тех, кто ищет качественный европейский сервис без лишних затрат и шума, присущего Майорке или Барселоне.

