Маленькую европейскую страну назвали 'зимней сказкой': чем поражает

Несмотря на то, что эта страна является одной из самых маленьких в Европе, во время рождественских праздников она превращается в сказочную мечту для туриста. Сюда отправляются на отдых те, кто хочет избежать толп и высоких цен, как на других популярных направлениях, например Мюнхен или Вена, и при этом насладиться атмосферой.

Видео дня

Как пишет издание Express, этой страной является Люксембург. Когда праздничный Вантермаарт (зимний рынок) открывает свои двери в его одноименной столице, компактная планировка города превращает его полностью в настоящую сказочную декорацию. А гулять между ярко декорированными и щедро освещёнными историческими площадями, такими как Пляс д'Арм или площадь Конституции можно бесконечно и при этом не уставать.

Вокруг вас будут праздничные деревянные шале, ароматы жареных каштанов, корицы и глинтвейна. Торговцы на ярмарке предлагают сделанные вручную сувениры, местные деликатесы и сезонные украшения. А лучшие музыканты будут играть рождественские песни.

Рядом, на площади Конституции, расположено впечатляющее колесо обозрения, которое предлагает панорамные виды на освещенный город. Детям понравится старинная карусель и открытый каток, а гурманы точно оценят лотки с такими блюдами местной кухни как громперекихельхер (хрустящие картофельные оладьи) и бунешлупп (суп из бобов). Конечно, подают здесь и более привычные во всем мире блюда.

Но одним из главных преимуществ Люксембурга является то, что он стал первой в мире страной, которая обеспечила абсолютно бесплатный проезд на общественном транспорте по всей территории. Это означает, что во время своего путешествия вы сможете свободно выезжать за пределы города и любоваться другими достопримечательностями. А их здесь предостаточно. Это и замки Шато де Вианден и Бофор, и Национальный парк От-Сюр, и дорога вин, и еще множество замечательных мест.

Что касается города Люксембург, ежегодно здесь проводят фестиваль света Winterlights, а праздничные ярмарки с 21 ноября по 1 января – это одно из немногих мест в Европе, где они не закрываются после Рождества. Декабрь называют идеальным месяцем для исследования Люксембурга. И вам точно захочется вернуться сюда еще и в теплые месяцы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой музей заслужил титул лучшего в Европе – посетить его можно бесплатно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.