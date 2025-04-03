Где провести самые романтические выходные в горах поблизости от Киева. Живописные панорамы моря, барханов и закатов.

Активный отдых с изменением высоты над уровнем моря имеет не только романтичный, но и терапевтический эффект. Для этого совсем не нужно путешествовать в Карпаты, хотя, безусловно, это беспроигрышный вариант.

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Киевщина может удивить, вдохновить и романтизировать ваши следующие выходные. Есть несколько отличных вариантов для организации активного отдыха возле столицы с перепадами высоты над уровнем Днепра.

Романтика как хорошая импровизация требует подготовки и продуманного запасного плана. Как минимум, намекните партнеру, что нужно освободить выходные и собрать немного вещей. Далее выбираем самое романтическое место по вкусу и добавляем немного оригинальности. С этим поможет OBOZ.UA.

Ландшафтный заказник "Бориспольские острова"

Локация расположена на Каневском водохранилище, ее склоны открывают невероятные просторы и живописные пейзажи. Удобной точкой для старта, вашего романтического похода, станет поселок Сошников. Обязательно включите в свой тур церковь на воде в поселке Гусинцы и Лысую гору, которая служит смотровой площадкой. Для остановки и организации экскурсий можно ориентироваться на базу отдыха "Остров" или кемпинг "Алкоцентр".

Региональный ландшафтный парк "Трахтемиров"

Западная часть парка прилегает к поселку Ржищев но, если хотите увидеть "самый вкус", ориентируйтесь на поселки Малый и Большой Букрин. Здесь вам и "Казачий шалаш", и Большая панорама на Днепр, и пещера, для придания мистицизму вашей прогулке. Весной, парк Трахтемиров приобретает невероятные ароматы и красоты. Для максимальной романтики остановиться можно в домике, среди акациевого леса от @art_v.abe, где горячая ванна под звездами и терраса для встречи заходов солнца – это особое наслаждение на двоих.

Девичь–гора в Триполье, Вытачев и Иван–гора

Имея свой транспорт, эти локации можно объединить в одно маленькое путешествие с большим количеством впечатлений. Панорамы, охватывающие маршрут, имеют признаки гениальности создателя. Вы увидите одну из старейших деревень в Украине, которая имела статус крупнейшего порта. Здесь найдутся языческие святилища и заполнится романтическими фото память вашего телефона.

Вышгора

Локация имеет отличные места для пейзажного пикника с бескрайней панорамой "Киевского моря". Вдобавок, мощная дамба, маяк и много мест для романтической остановки на ночь.

В Вышгороде найдется множество площадок, чтобы добавить к свиданию романтический ужин, спа–день или пляжный отдых. Если вы выбрали теплые солнечные весенние выходные, начните свое путешествие как можно раньше, чтобы найти "место под солнцем".

Лютеж

И лес, и горы, и монументы архитектуры, а главное – не далеко от благ цивилизации. Если вы ищете такое место для романтики, вблизи Киева – это Лютеж. Добавьте немного покоя и уюта, в отличие от Выжгорода, и будет просто идеально. Лютиж имеет много исторических сокровищ и репутацию центра развития зарубинецкой и скифской культуры. Посидите в уютном кафе "Жульен", прогуляйтесь в море–парке, а для остановки выберите Domik v lesy, чтобы посидеть у костра в романтике и тишине.

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