Лучший город в Европе для празднования Нового года: там идеальное все

Новый год — это праздник, который объединяет почти весь мир, но атмосфера в каждом городе кардинально отличается. Некоторые локации предлагают лишь стандартные фейерверки, другие — хаотичные толпы, а есть такие, где праздник превращается в настоящий незабываемый марафон.

Тревел-журналистка Дейна Камиллери Кларк из Time Out, которая встретила Новый год в десяти разных европейских столицах, без колебаний назвала абсолютного победителя. Ее выбор — Мадрид. В Time Out Travel объяснили, почему именно этот город стоит выбрать для самого яркого старта нового года.

Почему именно Мадрид

Испанская столица не просто любит вечеринки — она живет ими. Новый год здесь не заканчивается в полночь, а только набирает обороты. Полночь — это лишь "разогрев", после которого начинается настоящая ночная феерия, длящаяся до утра.

Уникальная особенность — дополнительный обратный отсчет в 1:00 по местному времени, когда Канарские острова "догоняют" материковую Испанию. Это дает возможность отпраздновать Новый год дважды за одну ночь — опыт, который трудно найти где-либо еще.

Главная сцена праздника — площадь Пуэрта-дель-Соль. Именно здесь собираются десятки тысяч людей, чтобы вместе съесть 12 виноградин под бой курантов и загадать желание. Площадь превращается в гигантский открытый танцпол под открытым небом. Однако не только Пуэрта-дель-Соль оживает: по всему городу рестораны, бары, чанго (клубы) и даже частные вечеринки предлагают собственные новогодние программы — от изысканных ужинов до техно-марафонов.

Новогодняя традиция Испании

Las doce uvas de la suerte — 12 счастливых виноградин — это не просто забава, а настоящий ритуал, которому уже более ста лет. Каждая виноградина соответствует одному удару колокола в полночь, и съесть их нужно успеть именно в этот момент. Говорят, кто справится — тот будет иметь удачу весь следующий год. Из опыта журналистки: виноград раскупают молниеносно, поэтому покупать его надо заранее, а не в последний день.

Второе место в рейтинге лучших новогодних городов занял Берлин — город, который славится огромными техно-вечеринками и атмосферой абсолютной свободы. Третье место досталось Милану — элегантному, стильному, с роскошными вечеринками в исторических дворцах, но менее ориентированному на непрерывный танцевальный марафон. Мадрид же выигрывает благодаря сочетанию массового уличного праздника, многовековых традиций и способности веселиться до самого утра без остановки.

