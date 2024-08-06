Лучшие пляжи Мальты: сравниваем курорты райской страны

Мальта – райская страна, традиционно считающаяся одной из самых посещаемых в летний период. Какие локации чаще всего выбирают туристы, читайте дальше.

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Общие сведения

Страна не имеет сухопутных границ и считается одной из самых маленьких государств Европы. Ближайшие соседи – Италия и Тунис. Здесь преобладают многочисленные каменные склоны, а еще здесь отсутствуют реки и озера.

Климат средиземноморский, без удушающей жары. Температура воздуха колеблется от 28°C до 35°C. Сезон начинается в мае, а заканчивается в октябре.

Марсоскало

Уютный городок славится красивыми видами и спокойной атмосферой. Здесь не проводят оживленных и шумных вечеринок. Главный пляж – St. Томас Бэй. Здесь можно заняться каякингом, SUP-бордингом и подводным плаванием с аквалангом. А еще это излюбленный уголок здешних жителей. Вечером здесь часто встречаются семейные пары и компании друзей.

Имейте в виду, локация находится вдали от туристических мест. Поэтому на общественный транспорт не стоит полагаться. Лучше арендовать автомобиль.

Цены на проживание в отелях варьируются от €695 и выше, за 5 дней для 2 человек. Апартаменты будут стоить от €551.

Меллиха

Курортный поселок на севере Мальты известен своим длинным песчаным пляжем Mellieha Bay . Здесь есть все условия для семейного отдыха, с многочисленными ресторанами, кафе и детскими площадками. Путешественники смогут заняться виндсерфингом и парасейлингом.

Рекомендуем поехать в залив Гадира, где можно с комфортом отдохнуть вместе с малышами. Ведь мель простирается на полтора километра. Здесь можно арендовать шезлонг и зонтик. Если ищете тишины и уединения, отправляйтесь в бухту Имчибах. Это место идеально подходит для кемпинга, барбекю и вечеринок.

За 5 минут езды от провинции, с Чиркевву, отправляются паромы к двум островам Мальты.

Гоцо. Райский уголок с хорошо развитой транспортной системой. В столице Виктории обязательно посетите Цитадель. Она располагается на вершине холма, откуда открывается невероятный вид. На территории крепости находятся Кафедральный собор, музей и Старая тюрьма. Интересный факт: в бухте Dwejra снимали известный телесериал "Игра престолов".

Комино. Идеальное место для поклонников снорклинга. Лучшее время для отдыха – рано утром, до прибытия первого парома. Или поздно вечером, когда здесь не так многолюдно. Здесь можно найти квартиру на любой вкус. Трехместный номер класса люкс обойдется в €770 за 5 ночей для 2 взрослых. Делюкс с видом на море обойдется в €1,335.

Слима

Центр шопинга и отдыха на Мальте. А еще это главная жилая и торговая зоны, плотно усеянные гостиницами. Даже и не верится, что когда-то здесь располагалась тихая рыбацкая деревня.

Туристический сезон на Слиме длится круглый год. Основной пляж в городе – Qui-Si-Sana Beach. Путешественников он привлекает каменистой береговой линией. Здесь совсем нет песка и пологого захода в воду, но есть удобные спуски. А еще здесь построили многочисленные кафе и бары, поставили шезлонги и зонтики. Кстати, местные заведения часто предлагают разнообразные акционные предложения. К примеру, можно приобрести напиток и получить закуску к нему в подарок.

Цены на проживание в отелях варьируются от €575 за 5 дней для 2 человек. Во многих комплексах предлагают трансфер – бесплатное такси из аэропорта.

Буджибба

Поселок находится на севере страны и разделяет один мыс вместе с курортом Аура. Побережье преимущественно скалистые, пляжи находятся в отдельных бухтах.

Для ценителей дайвинга природа здесь создала идеальные условия – хрустальную воду с богатым подводным миром. Локация отлично подойдет для семейного путешествия с детьми, так как вход в море пологий.

Имейте в виду, буджибба просыпается только вечером. Именно в это время начинают работать ночные клубы и бары. Транспортная развязка хорошо развита, поэтому можно добраться автобусом до любого района города.

Апартаменты с одной спальней обойдутся в €661 для двоих за 5 дней. Улучшенный номер – €450.

Мальта предлагает множество возможностей для каждого туриста. Выбирайте свой отдых мечты и отправляйтесь в долгожданный отпуск.

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