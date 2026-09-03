Лучшие пляжи Европы: топ 5 мест, которые вы запомните навсегда

В Европе немало побережий, где можно провести незабываемый отпуск у моря. Однако самые интересные пляжи не всегда находятся там, куда направляется большинство туристов.

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Эксперты из Travel Off Path советуют обратить внимание на менее очевидные направления, где живописные пейзажи сочетаются с особой атмосферой. В пятерку самых интересных вариантов вошли пляжи Албании, Италии, Португалии, Мальты и Греции.

Ксамиль, Албания

Ксамиль часто называют одним из самых живописных морских курортов Европы благодаря необычайно прозрачной воде и светлым пляжам. Побережье отличается яркими оттенками голубого моря, небольшими островками и живописными бухтами.

Это направление также привлекает возможностью отдохнуть у моря без затрат, характерных для самых известных средиземноморских курортов. На побережье можно попробовать свежие морепродукты, а выбор жилья остается довольно широким.

В то же время в разгар лета Ксамиль может быть очень переполнен. Поэтому для более спокойного путешествия стоит рассмотреть начало осени, когда туристический поток постепенно уменьшается, а погода остается комфортной.

Пляж Маронти, Искья, Италия

На острове Искья расположен пляж Маронти – самый большой пляж острова, известный тёмным вулканическим песком и природными термальными источниками. Теплая вода и живописные склоны создают условия для длительного отдыха у моря.

Искья может стать альтернативой более популярным итальянским курортам. Здесь сочетаются скалистые пейзажи, местная кухня, традиционная архитектура и гораздо более спокойный ритм отдыха.

Прая-да-Адрага, Португалия

Этот пляж расположен в природном парке Синтра-Кашкайш недалеко от Лиссабона. Его главная особенность – дикое побережье с высокими скалами, огромными камнями и мощными волнами Атлантического океана.

Прая-да-Адрага не похожа на типичный курорт с большими отелями и многочисленными развлекательными заведениями. Вокруг преобладает природа, а недалеко от пляжа работает ресторан, где можно отведать блюда из свежих морепродуктов.

Вода здесь прохладная, поэтому пляж больше подойдет тем, кто ценит пейзажи, прогулки и атмосферные закаты. Для однодневной поездки из Лиссабона удобно арендовать автомобиль и проехаться по живописной прибрежной дороге.

Рамла-Бэй, Гозо, Мальта

На острове Гозо туристов ждет совсем другой пейзаж – широкая бухта с характерным золотисто-красным песком, синим морем и зелеными склонами. Рамла-Бэй отличается относительно небольшим количеством современной застройки, поэтому здесь легче почувствовать близость к природе.

Гозо в целом славится более спокойной атмосферой по сравнению с более оживленными районами Мальты. Именно поэтому этот остров хорошо подходит путешественникам, которые хотят совместить пляжный отдых с прогулками по живописным дорогам и посещением небольших населённых пунктов.

До Гозо можно добраться на пароме с Мальты, а уже на острове удобно арендовать транспорт, чтобы самостоятельно исследовать побережье.

Саракинико, Милос, Греция

Пляж Саракинико на острове Милос – один из самых необычных в Европе. Его ландшафт сформирован гладкими белыми вулканическими породами, которые контрастируют с насыщенно-голубой водой Эгейского моря.

Из-за необычной формы скал местность напоминает поверхность Луны. Здесь нет нужды искать традиционный песчаный пляж: посетители устраиваются прямо на гладких белых камнях, а затем спускаются в прозрачную воду.

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