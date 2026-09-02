В их реальность трудно поверить: названы 10 самых чистых озер мира

Океаны перестали быть единственными владельцами прозрачной голубой воды. По всему миру озера, образованные вулканами, ледниками и тектоническими сдвигами, сохраняют настолько чистые воды, что позволяют разглядеть подводные скалы и стаи рыб на огромной глубине.

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Прозрачность водоемов регулярно подтверждается научными мониторингами и измерениями с помощью диска Секки. Ознакомьтесь с подробным обзором от Travel + Leisure о самых чистых озерах Земли, которые удивляют своей первозданной красотой.

Ротомайревенуа, Новая Зеландия

Озеро Ротомайревенуа, также известное как Голубое озеро, расположено в Национальном парке Нельсон-Лейкс на Южном острове.

Оно официально признано самым чистым природным пресноводным озером в мире, где горизонтальная видимость достигает от 70 до 80 метров, что максимально приближено к показателям дистиллированной воды. Кристальная прозрачность объясняется тем, что вода фильтруется через горные породы, прежде чем попасть в водоем. Для местного племени маори Нгати Апа ки те Ра То озеро является сакральным, поэтому купаться, умываться или даже прикасаться к воде строго запрещено.

Уолдо, Орегон, США

Озеро Уолдо, расположенное высоко в Каскадных горах штата Орегон, считается одним из самых чистых крупных озёр Соединённых Штатов с видимостью до 36 метров.

Исключительное качество воды обусловлено отсутствием постоянных рек, которые могли бы заносить осадок или питательные вещества. На водоеме разрешено передвигаться на каноэ, каяках и лодках с электродвигателями, тогда как бензиновые моторы полностью запрещены в целях сохранения экологии и тишины.

Крейтер, Орегон, США

Озеро Крейтер заполняет вулканическую кальдеру, образовавшуюся после обрушения горы Мазама почти 8 000 лет назад.

Поскольку в него не впадают реки, он пополняется исключительно за счет осадков и снега, что сводит к минимуму количество отложений. Средняя глубина видимости здесь составляет около 31 метра, а рекордный показатель достигал почти 44 метров.

Машу, Япония

Озеро Машу расположено в национальном парке Акан-Машу на востоке острова Хоккайдо и окружено отвесными вулканическими скалами.

В 1931 году здесь была зафиксирована рекордная видимость в 41,5 метра, что поставило его в один ряд с самыми прозрачными водоемами планеты. Свободный доступ к береговой линии строго ограничен для защиты уникальной экосистемы, поэтому туристы любуются пейзажами со специальных смотровых площадок.

Озеро Байкал (россия)

Байкал – самое глубокое озеро в мире, в котором сосредоточено около пятой части мировых запасов пресной жидкой воды.

В самые холодные месяцы года видимость в его водах может достигать 40 метров благодаря низкому содержанию органических веществ и микроскопическим организмам, которые естественным образом фильтруют воду. Зимой поверхность озера покрывается прозрачным льдом, сквозь который хорошо видны трещины и подводное пространство.

Тахо, Калифорния и Невада, США

Озеро Тахо славится своей прозрачностью еще с XIX века, а научный мониторинг его состояния с помощью диска Секки непрерывно ведется с 1968 года. Хотя современные средние показатели ниже исторических из-за развития инфраструктуры, вода остается удивительно прозрачной, особенно в зимний период и вдали от застроенного побережья.

Матана, Индонезия

Матана, расположенное на острове Сулавеси, является одним из самых глубоких озер Юго-Восточной Азии (около 590 метров).

Исследования показывают, что в самых чистых зонах водоема видимость превышает 23 метра. Это древнее тектоническое озеро характеризуется низким содержанием питательных веществ, что сдерживает рост водорослей, и является местом обитания многих эндемичных видов рыб, креветок и моллюсков.

Хубсугул, Монголия

Озеро Хубсугул, которое нередко называют "Голубой жемчужиной Монголии", расположено у северной границы страны в окружении тайги и гор.

Водоем имеет крайне низкую концентрацию питательных веществ, а видимость при благоприятных условиях достигает 18 метров и более. Большая часть побережья остается нетронутой благодаря статусу национального парка.

Малави, Восточная Африка

Озеро Малави (также известное как Ньяса) омывает территории Малави, Мозамбика и Танзании.

В открытых глубоководных зонах видимость достигает почти 20 метров. Водоем всемирно известен уникальным биоразнообразием: здесь обитают сотни видов красочных рыб-цихлид, большинство из которых не встречаются больше нигде на Земле, что делает озеро популярным местом для сноркелинга и дайвинга.

Озеро Верхнее, США и Канада

Самое большое из Великих озер Северной Америки по площади поверхности является также самым чистым в своей системе: в открытых глубоководных районах видимость достигает 15 метров.

Поскольку это огромный водоем, прозрачность значительно варьируется: мелководные заливы могут мутнеть из-за отложений, тогда как глубокие удаленные участки отличаются насыщенным сине-зеленым цветом и высокой чистотой.

OBOZ.UA ранее писал, что в Канаде посреди озера появился плавучий остров.

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