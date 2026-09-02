В их реальность трудно поверить: названы 10 самых чистых озер мира
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Океаны перестали быть единственными владельцами прозрачной голубой воды. По всему миру озера, образованные вулканами, ледниками и тектоническими сдвигами, сохраняют настолько чистые воды, что позволяют разглядеть подводные скалы и стаи рыб на огромной глубине.
Прозрачность водоемов регулярно подтверждается научными мониторингами и измерениями с помощью диска Секки. Ознакомьтесь с подробным обзором от Travel + Leisure о самых чистых озерах Земли, которые удивляют своей первозданной красотой.
Ротомайревенуа, Новая Зеландия
Озеро Ротомайревенуа, также известное как Голубое озеро, расположено в Национальном парке Нельсон-Лейкс на Южном острове.
Оно официально признано самым чистым природным пресноводным озером в мире, где горизонтальная видимость достигает от 70 до 80 метров, что максимально приближено к показателям дистиллированной воды. Кристальная прозрачность объясняется тем, что вода фильтруется через горные породы, прежде чем попасть в водоем. Для местного племени маори Нгати Апа ки те Ра То озеро является сакральным, поэтому купаться, умываться или даже прикасаться к воде строго запрещено.
Уолдо, Орегон, США
Озеро Уолдо, расположенное высоко в Каскадных горах штата Орегон, считается одним из самых чистых крупных озёр Соединённых Штатов с видимостью до 36 метров.
Исключительное качество воды обусловлено отсутствием постоянных рек, которые могли бы заносить осадок или питательные вещества. На водоеме разрешено передвигаться на каноэ, каяках и лодках с электродвигателями, тогда как бензиновые моторы полностью запрещены в целях сохранения экологии и тишины.
Крейтер, Орегон, США
Озеро Крейтер заполняет вулканическую кальдеру, образовавшуюся после обрушения горы Мазама почти 8 000 лет назад.
Поскольку в него не впадают реки, он пополняется исключительно за счет осадков и снега, что сводит к минимуму количество отложений. Средняя глубина видимости здесь составляет около 31 метра, а рекордный показатель достигал почти 44 метров.
Машу, Япония
Озеро Машу расположено в национальном парке Акан-Машу на востоке острова Хоккайдо и окружено отвесными вулканическими скалами.
В 1931 году здесь была зафиксирована рекордная видимость в 41,5 метра, что поставило его в один ряд с самыми прозрачными водоемами планеты. Свободный доступ к береговой линии строго ограничен для защиты уникальной экосистемы, поэтому туристы любуются пейзажами со специальных смотровых площадок.
Озеро Байкал (россия)
Байкал – самое глубокое озеро в мире, в котором сосредоточено около пятой части мировых запасов пресной жидкой воды.
В самые холодные месяцы года видимость в его водах может достигать 40 метров благодаря низкому содержанию органических веществ и микроскопическим организмам, которые естественным образом фильтруют воду. Зимой поверхность озера покрывается прозрачным льдом, сквозь который хорошо видны трещины и подводное пространство.
Тахо, Калифорния и Невада, США
Озеро Тахо славится своей прозрачностью еще с XIX века, а научный мониторинг его состояния с помощью диска Секки непрерывно ведется с 1968 года. Хотя современные средние показатели ниже исторических из-за развития инфраструктуры, вода остается удивительно прозрачной, особенно в зимний период и вдали от застроенного побережья.
Матана, Индонезия
Матана, расположенное на острове Сулавеси, является одним из самых глубоких озер Юго-Восточной Азии (около 590 метров).
Исследования показывают, что в самых чистых зонах водоема видимость превышает 23 метра. Это древнее тектоническое озеро характеризуется низким содержанием питательных веществ, что сдерживает рост водорослей, и является местом обитания многих эндемичных видов рыб, креветок и моллюсков.
Хубсугул, Монголия
Озеро Хубсугул, которое нередко называют "Голубой жемчужиной Монголии", расположено у северной границы страны в окружении тайги и гор.
Водоем имеет крайне низкую концентрацию питательных веществ, а видимость при благоприятных условиях достигает 18 метров и более. Большая часть побережья остается нетронутой благодаря статусу национального парка.
Малави, Восточная Африка
Озеро Малави (также известное как Ньяса) омывает территории Малави, Мозамбика и Танзании.
В открытых глубоководных зонах видимость достигает почти 20 метров. Водоем всемирно известен уникальным биоразнообразием: здесь обитают сотни видов красочных рыб-цихлид, большинство из которых не встречаются больше нигде на Земле, что делает озеро популярным местом для сноркелинга и дайвинга.
Озеро Верхнее, США и Канада
Самое большое из Великих озер Северной Америки по площади поверхности является также самым чистым в своей системе: в открытых глубоководных районах видимость достигает 15 метров.
Поскольку это огромный водоем, прозрачность значительно варьируется: мелководные заливы могут мутнеть из-за отложений, тогда как глубокие удаленные участки отличаются насыщенным сине-зеленым цветом и высокой чистотой.
OBOZ.UA ранее писал, что в Канаде посреди озера появился плавучий остров.
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