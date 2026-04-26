Лучшие места мира для цветочного туризма: топ 5

Путешествия на места цветения диких цветов стремительно становятся одним из главных трендов 2026 года. Путешественники все чаще выбирают маршруты, ведущие к цветущим улицам Японии или высокогорным долинам Индии с их уникальной растительностью. Но как выбрать удачное направление и не прогадать с сезоном?

Издание Independent обратилось к эксперту по путешествиям Энди Брукеру и турагенту Джанни Леоне за рекомендациями. Они рассказали, где туристам искать опыт, который одновременно вдохновляет и восстанавливает силы. Отправиться в эти замечательные места можно уже в текущем сезоне цветения.

Луго Мьюкер, Йоркшир-Дейлз, Великобритания

Для знакомства с классическими британскими дикоросами идеально подходят луга Мьюкер в Северном Йоркшире. Энди Брукер называет эти места уникальными с ботанической точки зрения. Ландшафт и разнообразие цветов, которые растут здесь, делают эту территорию особенной – она даже получила статус объекта особого научного интереса. Здесь можно встретить такие виды, как герань лесная и осот разнолистный. Чтобы насладиться не только цветением, но и ароматом здешних цветов, приходите на пикник вечером, но позаботьтесь о теплой одежде, поскольку погода в этой местности бывает крайне непредсказуемой.

Лучшее время для поездки: июнь и начало июля – до начала сенокоса сена.

Цветение сакуры в Токио и Киото, Япония

Пожалуй, это самое известное цветочное шоу в мире, когда целые японские города заливает морем нежно-розовых лепестков. Праздник цветения сакуры в Японии сочетает в себе глубокие культурные традиции и невероятную природную красоту. Выбирайте для прогулок парк Уэно в Токио или Тропу философа в Киото. Особое внимание стоит обратить на ночную иллюминацию – в это время сады выглядят по-настоящему магически. Но планируйте все заранее, чтобы избежать разочарований из-за толп туристов. Бронируйте жилье как можно раньше – спрос настолько высок, что иногда это стоит делать за 12 месяцев до поездки.

Лучшее время для поездки: с конца марта до начала апреля.

Долина цветов, Уттаракханд, Индия

Это место в Гималаях является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Долина буквально взрывается цветами благодаря эндемичным цветам, которые ковром распускаются на фоне величественных горных пиков. Стоит учесть, что это направление лучше подойдет активным туристам. Следует быть готовыми к умеренно сложному трекингу и одеваться по принципу многослойности, чтобы комфортно чувствовать себя во время перепадов температуры.

Лучшее время для поездки: с конца весны до начала лета.

Заповедник маков в Антилоповой долине, США

Для тех, кто ищет действительно впечатляющих визуальных эффектов, идеальным выбором станут маковые поля Калифорнии. Этот природный заповедник на западе США славится своими ярко-оранжевыми цветами, которые тянутся, пока способен видеть глаз. Если хотите увидеть эту красоту в максимальном расцвете, выбирайте для прогулки солнечный день – именно в такую погоду маки раскрываются полностью. Обязательно берите с собой воду, поскольку на маршрутах может быть достаточно жарко.

Лучшее время для поездки: конец апреля.

Сады Кекенгоф, Нидерланды

Хотя Нидерланды считаются страной тюльпанов, в этих садах распускаются все виды луковичных цветов. Да, их нельзя назвать в полной мере дикими, но все же сады Кекенгоф предлагают одну из самых знаковых цветочных экспозиций в Европе. Расположена эта красота в городке Лиссе, неподалеку от Амстердама. Каждый год здесь вручную высаживают более 7 миллионов луковиц. Здесь можно увидеть настоящий калейдоскоп цветов: от нарциссов и крокусов до гиацинтов и первых тюльпанов. Масштабы этой тщательно спланированной выставки поражают настолько, что она кажется почти сюрреалистической и дарит действительно уникальный опыт.

Лучшее время для поездки: с середины апреля до начала мая.

