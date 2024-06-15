Лучшие места Киевщины для летнего уик-энда

Не нужно ехать далеко, чтобы увидеть этот удивительный мир! И это действительно так! Куда отправиться отдыхать в Киевской области, чтобы набраться новых сил — рассказываем дальше.

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Остров Сакуры

Локация находится в селе Володарка. Здесь размещается огромный парк. На его территории высажено более 3,5 тысяч разнообразных деревьев, кустов и цветов.

А еще здесь растет много декоративных вишен. Именно они так привлекают туристов. Местные японские сакуры цветут в разное время года в зависимости от погодных условий.

Во время прогулки можно заметить много маленьких безделушек: резные скамейки, стилизованный навес с гориллами на крыше, скульптуры разнообразных зверей. А на реке Рось плавают лебеди, гуси и утки.

Также здесь можно встретить морское чудовище Левиафана. Хотя это лишь имитация его останков.

Кстати, животное в Библии описывают как существо, наделенное огромной силой. Оно имеет большую зубатую пасть, откуда вылетают огонь и искры, а из ноздрей идет дым. А еще его чешуя непробиваема для любого оружия.

Чтобы спастись от жары, направляйтесь к водопаду. Возле него разместили табличку с надписью "Целебный". Правда это или ложь можно только догадываться. Рядом с фонтаном стоит каменная скамейка, которую поддерживают лягушонки. На ней можно посидеть и перевести дух.

Также на территории острова можно рассмотреть скифские руины Пантикапей. В переводе с древнеиранского слово означает "рыбный путь".

В центре парка размещается грот. Внутри пещера с фонтаном, а сверху – зона для отдыха. Отсюда открывается отличная панорама на всю локацию.

Недалеко от детской зоны находятся фигуры слонов. Они названы в честь немецкого ученого, нашедшего останки этого вида животных. А еще они являются частью рукотворного фонтана.

Любителям восточной культуры понравится сад камней. Позади установки размещается пиратский корабль, являющийся прототипом судна "Санта-Мария". В 1492 он участвовал в первой экспедиции Христофора Колумба.

А еще здесь можно сходить к зверинцу. На острове живут олени, альпаки, козы, страусы, павлины, аисты и лани.

Если вы планируете поездку на выходные, то можно забронировать домик или коттедж со всеми комфортными условиями для проживания.

Остров Сакур работает со вторника по воскресенье, с 9:00 до 20:00. Для детей до 6 лет вход бесплатный.

Добраться до аттракции из Киева можно автобусом или собственным автотранспортом.

Аллея Влюбленных

Уютное место для прогулок с оригинальными лавочками. Располагается на дамбе над рекой Рось. Вдоль всего пути размещаются тематические установки. Здесь установили романтический столик с креслами, скамейку с надписью "любовь", а еще качели в виде сердца и стулья для мужчин и женщин.

Локация находится при въезде во Володарку.

Александрия

Дендрологический парк находится на окраине Белой Церкви. Его создала семья зажиточного польского землевладельца более 230 лет назад. Здесь преобладает лесостепной ландшафт. А еще здесь растут более 4000 древесных и травяных растений.

Многие из них редкие и вымирающие виды. Среди архитектурных памятников можно посетить статуи "Девы Марии", "Дианы" и "Аполлона", источник "Лев", сооружение "Руины" и многое другое. Также рекомендуем заказать экскурсию в научно-просветительском центре.

У туристов есть возможность побывать в музее живой природы флоры и фауны и в саду "Мур" с дегустационным домиком. Также для гостей работает магазин с сувенирной и печатной продукцией.

Локация открывается ежедневно с 8:00 до 21:00. Добраться можно на собственном автомобиле или маршрутном такси с железнодорожного вокзала города.

Золотой Фазан

База отдыха с двумя озерами располагается в селе Вышковское. Здесь проживает множество животных и птиц. Для досуга обустроили коттеджи, кафе и беседки. А для оздоровления подготовили домик на ульях и чан.

На территории комплекса разместили разные аттракционы: батут, надувную горку и водяные зорбы. Кстати, еще здесь можно посетить био зверинец. В нем обитает до 45 видов различных представителей фауны. Среди них: пеликаны, черные и белые лебеди, казарки, обезьяны и даже верблюды.

Вход на территорию платный, дети до 3 лет заходят бесплатно.

Наслаждайтесь богатством украинской природы. Выбирайте локацию, которая вам по душе, и айда отдыхать!

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