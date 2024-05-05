Необычные Черновцы: что посмотреть в старом городе

Чтобы почувствовать атмосферу Европы, не обязательно ехать за границу. Следует спланировать поездку на запад нашей страны. Там, на границе с Румынией, спряталась "маленькая Вена". О нем сегодня и расскажем. Но речь пойдет не о типичных локациях, а о тех, что неизвестны туристам.

Что посмотреть в Черновцах – читайте ниже.

Еврейское кладбище

Город славится не только университетом, но и старым еврейским кладбищем, которое, кстати, самое большое в Европе. Необычное место привлекает путешественников мистическим видом. Здесь, кроме каменных надгробий, неплохо сохранился церемониальный зал. Уцелели и утонченные барельефы.

Первые захоронения на территории кладбища прошли в 1866 году. С тех пор здесь нашли покой около 50 000 тысяч покойников. Интересно, что только маленький процент памятников выполнен в традиционной манере. Остальные различаются между собой по форме, стилю и материалу. Здесь есть мавзолеи, обелиски, стелы и саркофаги.

Каждый из монументов отражает, чем жил умерший человек. Можно легко отследить, какие у него были вкусы и уровень образования, или к какой политической верхушке принадлежал. Над надгробиями работали известные скульпторы. Среди них: Бернард Редер, братья Маслята и другие.

Если любите мрачные места и мистические истории — посетите сюда.

Скансен

До локации редко добираются туристы и зря. Именно здесь можно отправиться в путешествие по времени. В доисторическую эпоху не получится, а вот на 200 лет назад вполне возможно. Здесь воссоздана архитектура и быт XIX – начала XX века. На территории музея располагаются макеты кузницы, корчмы, нескольких ветряков, народных домиков и церкви.

Каждый элемент экспозиции реалистично размещен. Иногда может казаться, что здесь все еще кипит жизнь. Акцент сделан на наследие Буковины, но есть и другие этнографические образцы. Здесь также можно поближе познакомиться с обычаями Хотинщины, Поднестровья, Гуцульщины и Прикарпатья.

Кстати, на территории скансена обустроены места отдыха. Среди ветвистых деревьев компактно расположили столы с лавочками. Есть здесь и пеньки, выполняющие роль стульчиков. Итак, отправляясь сюда, смело берите с собой вкусности. Организовывать пикники не возбраняется.

А еще здесь часто проводят тематические экскурсии и фестивали, а также воссоздают театрализованные обряды традиционной буковинской свадьбы. Скучать не придется.

"Черный квадрат" Малевича

Картина известна по всему миру, а памятник, посвященный ей, установили только в Черновцах. Так что посетить инсталляцию должен каждый гость города. Экспозиция интерактивна и немного отличается от классического шедевра. К полотну крепится небольшая красная лестница, которая, по замыслу автора, нужна, чтобы подниматься вверх и писать пожелания.

Скульптуру открыли в 2015 году, на столетнюю годовщину создания художником Черного квадрата. Инициатором и идейным наставником стал Анатолий Федерико. Мужчина уверен: мы должны помнить, что Казимир Малевич — это украинский художник польского происхождения. Так что не стоит забывать об этом факте.

Турецкая площадь

Ныне – Пресвятой Марии. Одна из трех площадей, которая сохранилась в городе с давних времен. Она может вспомнить ужасные события периода господства Золотой Орды.

Площадь – священное место для черновчан. Именно здесь расположен старейший источник, который когда-то именовали "Панским колодцем", затем — Турецким. Но важно не название, а его роль. Именно он поил жителей не одно столетие.

Шли к нему не через религиозные верования, как сначала может показаться. Дело в том, что вода в Черновцах слишком глубоко залегает. Решить проблему удалось только с развитием технологий. Неоднократные попытки местных найти хотя бы небольшой поток ни разу не увенчались успехом.

Впоследствии люди приняли этот факт и полностью отказались от копания колодцев. Вместо этого ходили к единственному источнику, который никогда не угасал и вселял черновчанам надежду.

Кстати, когда будете здесь, обратите внимание на еврейскую микву и храм Успения Марии. Последний находится недалеко от площади

Сердце любви

За романтикой отправляйтесь в парк имени Тараса Шевченко. Там, среди буйства зелени, спрятан необычный памятник с качелями посередине.

Скульптуру установили в День влюбленных в 2006 году. С тех пор место стало самым любимым у новобрачных. Ни одна свадьба не проходит без посещения этой локации. Да и неудивительно. Сфотографироваться у такой красоты, особенно в памятный день, необходимо.

К инсталляции ведет мостик, а рядом расположена кованая лавочка. Традиционно на них пара вешают замки, а вот куда девают ключи — неизвестно.

Черновцы многогранны и удивительны. Так что не обходите город стороной, планируйте следующую поездку именно сюда.

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