Лучшие курорты Малайзии: куда поехать, чтобы сэкономить

Часто представляете, как отдыхаете под пальмами и купаетесь в море? А потом возвращаетесь в реальность и откладываете эти желания с мыслями "не по карману"? Не нужно сразу отказываться от мечты! Не Бали и не Мальдивы, но не менее живописная страна готова вас удивить как условиями для отдыха, так и ценами. Какое же направление выбрать – читайте ниже.

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Пенанг

Располагается у северо-западного побережья полуострова Малакка. Здесь преобладает влажный тропический климат. Средняя годовая температура воздуха колеблется от +29°C до +30°C.

Самый популярный пляж – Batu Ferringhi Beach. Он находится в 10 километрах от столицы – Джорджтауна. Побережье отличается чистой водой, однако с большим количеством медуз.

За песчаным дном и джунглями направляйтесь к Monkey Beach. Ячейка находится на территории Национального парка Пенанг.

Советуем подняться на одноименную гору. На высоте 821 метр над уровнем моря обустроили смотровую площадку, куда идет фуникулер. Также сходите в Храм змей. Его построили в 1850 году. Здесь обитают ядовитые пресмыкающиеся. А если покормите черепах в комплексе Кек Лок Си, то получите дополнительные годы жизни, по крайней мере, так утверждают местные.

Улучшенный двухместный номер будет стоить около $181 за 5 дней.

Лонгкови

Располагается в Андаманском море вблизи западного берега Малайского полуострова. В этой местности преобладает экваториальный климат. Годовая температура воздуха колеблется от +28°C до +30°C.

Pantai Cenang – идеальное место для пляжного отдыха. Побережье славится чистым песком и спокойной водой. Здесь можно арендовать шезлонги и зонтики, рядом есть магазины, кафе и duty-free. Путешественники могут покататься на водных мотоциклах или заняться парасейлингом.

Если ищете уединение, направляйтесь в Pantai Tengah.

Советуем посетить заповедник Langkawi Bird Paradise. Здесь обитают более 150 видов птиц. А чтобы увидеть джунгли, отправляйтесь в природный парк Mangrove walk.

Рядом с причалом Telaga Terminal вы найдете Oriental Village – тематический парк с аттракционами, магазинами и ресторанами. Отсюда можно подняться по канатной дороге Langkawi Cable Car на горные вершины с панорамными видами и увидеть знаменитый мост Skybridge.

Бунгало для семьи обойдется где-то в $274. Стандартный двухместный номер будет стоить около $233.

Тиоман

Располагается у восточного побережья полуострова Малакка. На курорте преобладает тропический климат. Годовая температура воздуха колеблется от +28°C до +30°C.

Тиоман имеет статус заповедника. Остров входит в десятку самых чистых и красивых уголков планеты. Здесь можно найти множество идеальных пляжей, где белый песок омывают кристально чистые воды. Ячейка отличается спокойной атмосферой – никаких шумных вечеринок и бурной ночной жизни.

Туристы могут заняться дайвингом, снорклингом и поплавать с китовыми акулами.

С мая по сентябрь длится сухой сезон, когда наблюдается самый большой наплыв туристов. С ноября по март погода дождливая. В этот период самые большие волны, благоприятные для серфинга. Однако, имейте в виду, некоторые отели в это время закрываются.

К примеру, в апреле двухместный номер с боковым видом на море обойдется где-то в $316 за 5 ночей. Цены за шале варьируются ориентировочно от $128 и выше.

Сипадан

Располагается у восточного побережья провинции Сабах. Местность отличается экваториальным климатом. Средняя температура воздуха колеблется от 30°C до 32°C.

Площадь острова составляет более 12 гектаров. Он является вершиной подводной горы вулканического происхождения.

Локация славится идеальными условиями для дайвинга. Во время погружения можно увидеть разные виды акул, осьминогов, групперов и баракуд, а также множество черепах.

Имейте в виду, здесь нет апартаментов и гостиниц. Найти квартиру можно в городе Тавау. Номер делюкс будет стоить ориентировочно $221. Однако есть значительно более низкие цены, к примеру, стандартная комната за 5 ночей будет стоить где-то $86 для двух человек.

Отправляйтесь навстречу незабываемым впечатлениям в Малайзии!

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