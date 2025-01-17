Венеция зимой: какие аттракции следует обязательно посетить

Город на воде – популярное туристическое направление, которое летом вызывает настоящий ажиотаж. Поэтому, чтобы избежать толпы, лучшее время для путешествия – морозные месяцы. Ведь отсутствие жары и большого количества путешественников позволяет спокойно исследовать город, наслаждаться его архитектурой и искусством. Так что же посмотреть и куда пойти – читайте дальше.

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Венецианский карнавал

Первые упоминания о гуляниях датируются XI веком, а официальный статус праздник получил в 1296 году. В то время мероприятие считали местом вседозволенности, когда стирались социальные границы, а под масками скрывались представители разных слоев населения.

После падения Венецианской республики в 1797-м карнавал пришел в упадок, а в 1979-м стал одной из главных туристических достопримечательностей города.

Сегодня грандиозное мероприятие привлекает сотни тысяч туристов со всего мира.

В течение нескольких недель Венеция живет в ритме праздника. На площадях и улицах проходят театрализованные представления, концерты, балы-маскарады и конкурсы на лучший костюм.

Кстати, следует позаботиться о бронировании жилья заранее, поскольку цены в этот период значительно растут.

В 2025 году фестиваль продлится с 22 февраля по 4 марта.

Базилика Святого Марка

Располагается на одноименной площади.

В 829 году сюда привезли мощи апостола Марка – покровителя города. Для их хранения сначала построили небольшую часовню, которую впоследствии перестроили в величественный собор.

Сегодня святыню считают образцом византийского стиля, объединяющего в себе элементы западноевропейской архитектуры. Интерьер церкви отличается полом с разноцветным мрамором и стенами, покрытыми мозаикой с изображением библейских сцен и исторических событий.

Советуем обратить внимание на Pala d'Oro – главный золотой алтарный образ с драгоценными камнями. Он насчитывает 80 икон.

Кстати, рядом с молитвой размещают главную елку.

Мост Вздохов

Аттракцию построили в начале XVII века по проекту архитектора Антонио Контино. Конструкция была выполнена в стиле барокко из белого истрийского камня. Она славится небольшими окнами, украшенными причудливым узором в виде резьбы из белого мрамора.

Кстати, название моста происходит не от вздохов влюбленных, а от скорбных вздохов узников, которые шагали под конвоем закрытым переходом и в последний раз любовались видами Венеции.

Драматический театр Ла Фениче

Построили в 1790-1792 годах по проекту архитектора Джана Антонио Селба. Интересный факт: сооружение назвали в честь мифической птицы Феникса, ведь здание неоднократно вставало из руин после пожаров.

В XIX веке здесь проходили премьеры опер выдающихся итальянских авторов: Джоаккино Россини, Винченцо Беллини и Джузеппе Верди.

В 1996-м театр снова сгорел. Поджог устроил электрик Энрико Карелла, который таким образом хотел избежать штрафа за задержку работы.

Культовое здание было восстановлено при поддержке государства, и в 2003-м его снова открыли. На торжество приехал президент Карло Чампи.

Зимой здесь также можно посетить новогодние и рождественские концерты.

Гранд-канал

Один из главных транспортных путей, пролегающий через весь город. Водная артерия начинается у вокзала и заканчивается рядом со зданием таможни.

Вдоль раскинулись уникальные сооружения и знаменитые дворцы, в частности Ка-д'Оро и Барбариго.

Советуем покататься на вапоретто – маршрутном теплоходе, единственном общественном транспорте Венеции. С палубы "речного трамвая" можно осмотреть все прибрежные достопримечательности.

Бурано

Островный квартал в 7 километрах от города. Он удивит всех, кто стремится сбежать от зимней серости.

Район славится своими яркими, разноцветными домами. Здесь преобладают красные, желтые, голубые, оранжевые и салатовые оттенки.

С XVI века это место специализируется на производстве кружева. Этому ремеслу посвятили музей.

Также сходите в Церковь Святого Мартина Турского. Святыню построили в период 1706 –1785 годов. Туристы могут посмотреть серию картин Джованни Баттиста Тьеполо, в частности работу "Распятие".

В церкви хранятся мощи мученицы Варвары, покровительницы вышивальщиц.

Прогуляйтесь по узким улочкам, заснеженным площадям и тихим каналам. Отправляйтесь в зимнюю Венецию!

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