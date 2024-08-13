Лучшие курорты Балтийского моря: от Юрмалы до Пярну

Наверное, при выборе курорта для пляжного отдыха вы вряд ли вспоминаете о Балтийских странах. Там всегда холодно! По крайней мере, так думают большинство туристов. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться!

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Клайпеда, Литва

Живописный курортный город имеет два основных пляжа, которые располагаются близко к центру. Здесь преобладает мягкий климат с холодным летом. Температура воздуха колеблется от 21°C до 25°C, самые теплые месяцы — июль и август.

На Melnrage Beach хорошо развита инфраструктура, а также созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Побережье Smiltynės Beach отличается среди других песчаным берегом с пологим входом в воду. Недалеко находится заповедная территория с многолетним сосновым лесом.

Обязательно прогуляйтесь по Театральной площади. Именно здесь располагается фонтан Anikė, посвященный поэту Симону Даху. Есть поверье: если бросить в него монетку, получите большое счастье в семейной жизни.

Чтобы подробно узнать историю страны, советуем пойти в музей Малой Литвы. Здесь хранится около 80 тысяч экспонатов. Экспозиции находятся под открытым небом и представляют отдельные поселения.

А еще обязательно посетите морское выставочное здание с аквариумом и дельфинарием. Внешне можно осмотреть этнографическую демонстрацию в стиле типичной рыбацкой деревни. А чтобы исследовать невероятное богатство флоры, рекомендуем поехать в ботанический сад Клайпедского университета. Здесь произрастает более 500 видов лекарственных и ароматических растений и более 1200 декоративных.

На обед предлагаем попробовать традиционные блюда: цепелинай (зразы из картофеля), грибукай (печенье в форме грибов), кибинай (слоеные пирожки с бараниной).

Юрмала, Латвия

Курорт располагается на берегу Рижского залива, недалеко от столицы. Идеальное место для тех, кто убегает от жары. Ведь летом температура воздуха колеблется от 20°C до 23°C.

Самый популярный пляж – Majori Beach. Он находится ближе всего к центру города и простирается почти на 1 километр. Вход в море полог, а берег песчаный. Также для посетителей доступны кабинки для переодевания, скамейки, площадки для футбола и волейбола, прокат водного снаряжения. А еще побережье имеет отличие Голубой флаг.

Чтобы больше узнать о регионе, рекомендуем начать с поездки на смотровую башню Лесного парка Дзинтари. Отсюда открывается невероятный вид на Юрмалу. В 18 километрах располагается Национальный заповедник Кэмери — настоящая сокровищница первобытной природы. Его основали еще в 1997 году. Здесь находятся Большое болото, озеро Каньерис, древние материковые дюны, серные источники Заля и т.д.

Посетите дом поэтессы и драматургини Аспазии — одной из самых известных женщин латвийской истории.

И, конечно, рекомендуем попробовать традиционные блюда: путру (каша с овощами, салом и копченым мясом), Аукшту Зупу (холодный борщ), Луковый клопс (мясо особого приготовления), серый горох со шпиком и луком.

Пярну, Эстония

Курорт часто называют летней столицей страны. Здесь преобладает умеренный морской климат. Летом температура воздуха колеблется от 18°C до 28°C. В южной части города располагается пляж Kabli Beach. Он отделен и малолюден, поэтому прекрасно подойдет для тех, кто ищет уединение.

На побережье Valgeranna Beach также нет толпы туристов. Здесь находятся смотровая башня, детская площадка и развлекательный центр для малышей и взрослых.

Чаще отдыхающие выбирают центральный пляж. Здесь можно арендовать лежаки вместе с зонтиками. Также здесь работают спасатели и несколько серфинг-клубов. А еще локация каждый год получает отличие Голубой флаг как экологическая и безопасная гавань. Кстати, в начале августа здесь проходит фестиваль электронной музыки Weekend Festival Baltic. Он длится четыре дня.

Чтобы погрузиться больше в историю курорта, предлагаем пойти в ратушу. Ее построили в стиле классицизма еще в конце XVIII века. В церкви Елизаветы находится самый большой в стране орган. А в Краеведческом музее можно узнать интересные факты о регионе. Здесь хранятся предметы быта, старинный транспорт, оружие и т.д.

Кстати, в Пярну часто устраивают прогулки на каяках к острову Манилайд — наименее заселенному в Европе. А еще он является частью культурного пространства Кихну, которое внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Относительно традиционной кухни. Рекомендуем попробовать Kartulipuder (картофельное пюре с беконом и жареным луком), Kiluvõileib (бутерброд с сельдью), Silgusupp (рыбный суп).

Успейте выбраться на отдых этим летом. Выбирайте направление и езжайте в отпуск!

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