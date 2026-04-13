Лучше всего сохранившийся секрет Карибов: туристам посоветовали невероятный остров

Карибские острова считаются одним из самых привлекательных для туристов со всего мира направлений. Теплая погода круглый год, роскошные пляжи и богатое море манят тех, кто ищет качественного отдыха. Но большинство отдыхающих выбирают хорошо известные места, например всемирно известные Канкун или Пунта-Кана.

Видео дня

Но как насчет менее известного, но не менее красивого и значительно более аутентичного тропического рая? Эксперты издания Travel Off Path нашли лучшее скрытое место Карибов на 2026 год. Здесь нет оживленной столицы, зато есть бескрайние пустынные пляжи, ощущение "края света", а цифровые кочевники могут получить специальную визу, что уже свидетельствует о приветливости местных. Этот безопасный и уютный рай – один из последних уцелевших бриллиантов Карибского моря, и сейчас самое время этим воспользоваться.

Монтсеррат: Карибский остров, потерявший столицу

Британская заморская территория, остров Монтсеррат входит в залитый солнцем архипелаг Малые Антильские острова. И он процветает. Однако, в отличие от многих популярных курортов, вы прибудете первым делом не в шумную столицу. Самолеты здесь садятся в крошечном аэропорту неподалеку от поселка Сент-Джонс. Главная причина в том, что бывшая столица, город Плимут, была полностью разрушена в 90-х во время ужасного извержения вулкана. С тех пор ее так и не отстроили. Сейчас функции административного центра временно выполняет Брейдс.

Сегодня разрушенный Плимут привлекает любителей "мрачного туризма", которые хотят воочию увидеть город-призрак, буквально растворившийся в небытии. Однако на острове хватает и живых городков, где можно купить все необходимое и пообщаться с приветливыми местными жителями. Например, упомянутый Сент-Джонс или Олвестон, где расположены уютные гостевые домики и невероятные аутентичные забегаловки. Если же вы здесь в первую очередь ради нетронутых пляжей и роскошного побережья, Монтсеррат вас точно не разочарует.

Одна из самых нетронутых береговых линий Карибов

Отпуск на Карибах без толп людей и вездесущего запаха солнцезащитного крема? Верьте или нет, но это реально. До Монтсеррата непросто добраться: прямых рейсов с материка нет. Но время и усилия, потраченные на непростую дорогу, окупятся сполна. Оказавшись здесь, вы не захотите уезжать прочь. Это одна из причин, почему остров предлагает собственную визу для цифровых кочевников.

Пляжи здесь феноменальные. Некоторые поражают инопланетными скалами, другие – идиллическими пальмами, склоняющимися над песком, где нет ни одного чужого следа. Согласно отзывам на TripAdvisor, вот три любимых места путешественников:

Рандеву-Бич (Rendezvous Beach);

Вудлендс-Бич (Woodlands Beach);

Литл-Бэй-Бич (Little Bay Beach).

Рандеву – настоящий фаворит из-за своей удаленности и идеальных условий для снорклинга, которые подходят даже детям. Монтсеррат не является классическим курортом all-inclusive, но в окружении Гваделупы, Антигуа и Барбуды, Сент-Китс и Невис, он бесспорно является самым аутентичным. Здесь вас ждут местные пансионаты, черные песчаные пляжи как напоминание о вулканическом происхождении и полное отсутствие очередей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.