Для любителей селфи: на Майорке запустили спецмаршрут для туристов

На Майорке появился специальный маршрут для туристов, которые любят фотографироваться во время путешествий и делиться кадрами в соцсетях. В популярном курортном районе Магалуф обустроили так называемую selfie trail – трассу с точками для удобной съемки, где можно самостоятельно сделать удачное фото без помощи посторонних.

Идея призвана не только заинтересовать гостей курорта, но и поддержать более устойчивый подход к туризму. Детали рассказало издание Euronews.

Маршрут запустили в муниципалитете Кальвия на Майорке под лозунгом Magaluf for All. Эта местность известнаисторической застройкой, часть которой восходит ещё к XVII веку, а также близостью к пляжам и горным пейзажам. Теперь к этому добавилась еще одна прелесть – специально обустроенные места для фото и селфи.

Идея заключается в том, чтобы туристам и местным жителям было проще фотографироваться на фоне красивых локаций. Вместо того чтобы просить незнакомцев сделать снимок или пытаться втиснуть в кадр и себя, и пейзаж, посетители могут воспользоваться специальными фототочками.

Сам маршрут включает специальные смарт-конструкции, которые позволяют делать фотографии и селфи самостоятельно. Сейчас в Магалуфе уже установили четыре такие точки – на Passeig Calvià и у пляжа Магалуф на набережной.

Среди локаций, где предлагают фотографироваться, есть исторический особняк Cas Saboners. В городском совете советуют делать там фото на рассвете. Еще одной точкой маршрута стала Illa de Sa Porrassa. В будущем также планируют установить еще три новых фотостенда возле имения Torre de Torrenova.

Маршрут не ограничивается только возможностью сделать хорошее фото. Для пользователей подготовили веб-приложение, с помощью которого можно спланировать, куда именно идти, чтобы найти лучшие места для кадров. Также доступен аудиогид на нескольких языках, который позволяет больше узнать о каждой точке маршрута.

В муниципалитете объясняют, что эта инициатива является частью более широкой кампании по продвижению устойчивого туризма. Проект поддержан правительством Балеарских островов и финансируется за счет туристического налога Майорки.

Отдельный акцент делается на ответственном поведении туристов и местных жителей. По замыслу авторов, маршрут должен способствовать лучшему сосуществованию людей в курортной зоне и более внимательному отношению к окружающей среде.

Кроме того, в Кальвии надеются, что новый маршрут поможет продвигать Магалуф естественным путем. Ведь туристы, которые будут публиковать свои фото и воспоминания в сети, фактически сами станут лучшими послами этого направления.

Также OBOZ.UA рассказывал, каких ошибок следует избегать во время отдыха на Тенерифе.

