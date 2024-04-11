Лондон, Париж и даже столица диктатуры. Опубликован рейтинг лучших городов мира для жизни, туризма и инвестиций

Выявлены лучшие города Европы для жителей и туристов, каждый из которых занесен в ежегодный рейтинг с точки зрения процветания и удобства для жизни. Самые популярные направления континента были оценены компанией Resonance Consultancy, учитывающей такие факторы, как отзывы на Tripadvisor, возможности образования и работы, а также десятки других показателей.

В процессе было рассмотрено более 180 городов с населением более 500 тысяч, чтобы определить 100 лучших из них для жизни, посещения и инвестиций в Европе. Второй год подряд рейтинг возглавила столица Великобритании – Лондон. Об этом сообщает Daily Mail. Интересно, что в топ попала столица диктатуры – белорусский Минск, заняв 77-е место.

Милан, Италия

Милан, известный своей неделей моды, привлекает туристов, ищущих лучшее в жизни. Он также долгое время являлся финансовой столицей Италии, а инвестиции продолжали укреплять его статус самого богатого города страны и одного из самых богатых в Европе.

В 2026 году местные ждут наплыв спортивных болельщиков, поскольку Италия принимает зимние Олимпийские игры, а также имеет хорошее сообщение авиарейсами, велосипедами и поездами.

Стамбул, Турция

Это древний город на краю Европы, где восток встречается с западом, известен своей богатой историей и культурой. Ожидается, что древние достопримечательности в турецкой столице будут отремонтированы в рамках 100-летия республики, после завершения работ прибудет больше туристов.

Инвестиции в Galataport, первый в мире подземный круизный терминал, также привлекут путешественников. Город имеет завидную низкую стоимость жизни для местных жителей, хотя цены на недвижимость растут.

Амстердам, Нидерланды

Завоевав за последние годы репутацию одного из лучших городов Европы, что касается вечеринок и развлечений, Амстердам пытался навести порядок и сосредоточился на удобстве для жизни, предполагает Resonance.

Курение каннабиса в общественных местах было запрещено в 2023 году, и город запустил кампанию "Держись подальше", направленную на тусовочный туризм, хотя, кажется, ни одна из них не имела большого влияния на популярность города. Туристы все еще выбирают голландскую столицу за ее известные музеи и отличный шопинг.

Барселона, Испания

Этот приморский город собирает людей со всего мира благодаря своему потрясающему расположению, погоде и необычной архитектуре. Интересно, что жемчужина в его короне – знаменитая церковь Гауди, будет завершена почти через полтора столетия.

Учитывая 12 миллионов туристов, которые посещали испанский город до пандемии, ожидается, что через четыре года эти цифры снова вырастут до аналогичного уровня.

Прага, Чехия

Чешская столица не разочарует посетителей своей красотой и культурным предложением. По случаю 100-летия смерти Франца Кафки в 2024 году в родном городе писателя проводятся литературные пешеходные экскурсии и выставки, посвященные автору.

Среди достопримечательностей – набережная Чападло на реке Влтава, где установлены сцены под открытым небом и галереи, а также недавно отремонтированный и общедоступный Пражский Град.

Рим, Италия

Resonance описывает Рим как "городское сокровище" и подчеркивает его "недооцененные парки и зеленые аллеи" и "тысячи порталов в прошлое". Согласно анализу компаний, город, занимающий четвертое место, уступает только Лондону по количеству положительных глобальных отзывов на Tripadvisor.

Берлин, Германия

Столицу Германии называют убежищем – центром толерантности, принимающим людей независимо от происхождения. Он высоко оценивается как место жительства для иностранцев, а также привлекает отдыхающих выбором музеев и других культурных предложений.

В июне в городе также пройдет Евро-2024 – матчи первого крупного футбольного турнира в стране после Чемпионата мира по футболу 2006 года.

Париж, Франция

Город должен стать звездой европейского шоу этим летом, поскольку Франция принимает летние Олимпийские и Паралимпийские игры. Кроме обслуживания миллионов посетителей, которые, как ожидается, посетят французскую столицу в этом году, события принесут пользу ее жителям.

"С полудесятилетием и миллиардными инвестициями в подготовку к летним Олимпийским играм этим летом, Париж кодифицировал пешеходный, велосипедный и свободный образ жизни", – пишет Resonance.

Лондон, Великобритания

Лондон второй год подряд побеждает своих европейских соседей, обойдя их в рейтинге благодаря предложениям для туристов и студентов. Несмотря на Brexit и другие вызовы, он продолжает оставаться главным бизнес-центром, который привлекает глобальные инвестиции.

Туристы все еще наполняют Хитроу и другие туристические центры, а Лондон занял третье место на планете (и первое в Европе) среди городов с самыми большими расходами международных путешественников в 2022 году на сумму 14,88 миллиарда евро, что свидетельствует о том, что он продолжает быть обязательным для посещения.

100 лучших городов мира по состоянию на 2024 год:

1 – Лондон, Великобритания

2 – Париж, Франция

3 – Нью-Йорк, США

4 – Токио, Япония

5 – Сингапур

6 – Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

7 – Сан-Франциско, США

8 – Барселона, Испания

9 – Амстердам, Нидерланды

10 – Сеул, Южная Корея

11 – Рим, Италия

12 – Прага, Чехия

13 – Мадрид, Испания

14 – Берлин, Германия

15 – Лос-Анджелес, США

16 – Чикаго, США

17 – Вашингтон, округ Колумбия, США

18 – Пекин, Китай

19 – Стамбул, Турция

20 – Дублин, Ирландия

21 – Вена, Австрия

22 – Милан, Италия

23 – Торонто, Канада

24 – Бостон, США

25 – Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

26 – Будапешт, Голодный

27 – Сан-Паулу, Бразилия

28 – Эр-Рияд, Саудовская Аравия

29 – Стокгольм, Швеция

30 – Мюнхен, Германия

31 – Мельбурн, Австралия

32 – Лиссабон, Португалия

33 – Цюрих, Швейцария

34 – Сиэтл, США

35 – Сидней, Австралия

36 – Доха, Катар

37 – Брюссель, Бельгия

38 – Сан-Хосе, США

39 – Бангкок, Таиланд

40 – Варшава, Польша

41 – Копенгаген, Дания

42 – Тайбэй, Тайвань

43 – Остин, США

44 – Осло, Норвегия

45 – Осака, Япония

46 – Гонконг, Китай

47 – Тель-Авив, Израиль

48 – Афины, Греция

49 – Франкфурт, Германия

50 – Ванкувер, Канада

51 – Сан-Диего, США

52 – Орландо, США

53 – Хельсинки, Финляндия

54 – Майами, США

55 – Буэнос-Айрес, Аргентина

56 – Гамбург, Германия

57 – Брисбен, Австралия

58 – Кувейт, Кувейт

59 – Лас-Вегас, США

60 – Монреаль, Канада

61 – Глазго, Великобритания

62 – Шанхай, Китай

63 – Рио-де-Жанейро

64 – Окленд, Новая Зеландия

65 – Атланта, США

66 – Хьюстон, США

67 – Пусан, Южная Корея

68 – Филадельфия, США

69 – Неаполь, Италия

70 – Денвер, США

71 – Нашвилл, США

72 – Манчестер, Великобритания

73 – Даллас, США

74 – Ливерпуль, Великобритания

75 – Миннеаполис, США

76 – Мехико, Мексика

77 – Минск, Беларусь

78 – Лион, Франция

79 – Портленд, США

80 – Роттердам, Нидерланды

81 – Богота, Колумбия

82 – Краков, Польша

83 – Валенсия, Испания

84 – Сантьяго, Чили

85 – Бирмингем, Великобритания

86 – Новый Орлеан, США

87 – Бухарест, Румыния

88 – Лидс, Великобритания

89 – Маскат, Оман

90 – Оттава, Канада

91 – Кельн, Германия

92 – Шарлотта, США

93 – Калгари, Канада

94 – Нагоя, Япония

95 – Дюссельдорф, Германия

96 – Ханой, Вьетнам

97 – Гетеборг, Швеция

98 – Саппоро, Япония

99 – Бильбао, Испания

100 – Балтимор, США

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