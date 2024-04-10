Над вулканом Этна заметили тысячи дымовых колец: что это такое и безопасно ли для туристов

Самый высокий и активный вулкан Европы – Этна на Сицилии – начал выпускать в небо кольца из дыма. Необычное явление взволновало пользователей сети, однако местные жители не паникуют, ведь знают, что эти колечки не несут для них опасности.

Вулкан, высота которого достигает более 3300 метров, в прошлом году не раз извергался, поэтому к нему приковано внимание ученых. Как пишет Fox News со ссылкой на вулканолога Национального института геофизики и вулканологии, на этот раз Этна бьет все рекорды.

Дым необычной формы начали замечать над горой на прошлой неделе. Гигинские кольца просто летали над вулканом, медленно растворяясь в воздухе под воздействием ветра. Ночью они подсвечивались.

"Этна бьет все предыдущие рекорды. Поздно вечером 2 апреля 2024 года открылось небольшое устье, из которого вырывались струйки раскаленного газа. На следующее утро стало очевидно, что эти струйки образуют значительное количество паровых колец, и эта активность продолжается до сих пор, уже выпустив сотни, если не тысячи этих симпатичных колец", – написал эксперт.

Этна сформировала "вулканические вихревые кольца", как их называют ученые, благодаря быстрому высвобождению газа и паров из новообразованного кратера.

Считается, что только сицилийский вулкан может производить дымовые кольца в таком поразительном количестве. Это обусловлено его расположением, климатом на Сицилии и другими факторами. Подобное явление в других местах быстро развеивается из-за сильного ветра.

Безопасно ли это для туристов

Неосведомленные путешественники могут подумать, что кольца из дыма – сигнал о возможном извержении, однако вулканологи не спешат с выводами. В настоящее время Сицилия принимает туристов в обычном режиме, а живописное явление даже не повлияло на работу аэропорта.

Более того, местные жители в шутку назвали Этну "Владычицей колец", а ученые шутят, что вулкан хотел порадовать мир чем-то красивым на фоне ужасных новостей, поступающих из разных уголков мира в последнее время.

Для людей тысячи таких колец не представляют опасности, поэтому об эвакуации вблизи вулкана речь не идет. Туристы и другие наблюдатели лишь шутят над тем, что Этна выглядит как "опытный курильщик".

Как часто извергается Этна

Этна находится на стыке двух тектонических плит: Африканской и Евразийской. Первая находится в непрерывном движении, а это оказывает непосредственное влияние на активность вулкана. Иногда Этна извергается несколько раз в год, а иногда – в месяц.

Бывает, что лава сносит на своем пути урожай и дома, но чаще всего местные жители страдают от пепла. В среднем серьезные разрушения один из поселков близ устья испытывает раз в 150 лет.

Последнее извержение, к которому было приковано внимание СМИ, произошло в конце 2023 года. Тогда аэропорт был закрыт, а движение транспорта ограничили.

Как писал OBOZ.UA, еще одно мощное извержение вулкана Этна произошло в мае 2023 года. В результате природного явления города на Сицилии оказались засыпаны пеплом.

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