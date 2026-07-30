Легко перепутать с Мальдивами: лучшие греческие пляжи

Чтобы насладиться кристально чистым морем и белоснежными пляжами, вовсе не обязательно отправляться на Мальдивы. В Греции есть немало побережий, которые благодаря бирюзовой воде, необычным ландшафтам и живописным бухтам считаются одними из самых красивых в Европе.

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Ежегодно они привлекают тысячи туристов, фотографов и ценителей природы со всего мира. На сайте injournal.rs рассказали о пяти пляжах, которые стоит включить в маршрут летнего путешествия.

Элафониси

Пляж Элафониси на острове Крит стал известен благодаря своему необычному розовому песку, образовавшемуся из мелких обломков ракушек и кораллов. Мелководная лагуна с прозрачной водой и нетронутая природа делают это место одним из самых популярных на острове. Кроме того, территория входит в природоохранную сеть Natura 2000.

Удобнее всего добраться сюда на автомобиле из города Ханья – дорога занимает примерно полтора-два часа. В летний сезон также курсируют экскурсионные автобусы из главных курортов Крита. Лучшим временем для посещения считаются конец мая, июнь и сентябрь, когда туристов меньше, а температура более комфортная. Пляж особенно хорошо подходит для семей с детьми, пар и любителей спокойного отдыха.

Балос

Лагуна Балос давно стала одной из главных природных достопримечательностей Греции. Сочетание белого песка, мелкой лагуны и десятков оттенков синего и бирюзового создает пейзаж, который часто сравнивают с тропическими островами.

Добраться до Балоса можно двумя способами: морской экскурсией из порта Киссамос или на автомобиле с последующим пешим спуском к пляжу. Наиболее комфортно посещать лагуну в конце весны или в сентябре, а в разгар лета лучше приезжать утром. Это место особенно ценят фотографы, любители природы и влюбленные пары.

Саракинико

Пляж Саракинико на острове Милос совсем не похож на классическое средиземноморское побережье. Его главная особенность – гладкие белые вулканические скалы, которые на протяжении веков формировались под воздействием ветра и моря. На фоне насыщенно-голубой воды они создают ландшафт, который часто называют "лунным".

Саракинико расположен всего в нескольких километрах от столицы острова Плаки, поэтому сюда легко добраться на автомобиле, скутере или автобусе. Лучшее время для посещения – конец весны, начало лета и сентябрь, а для фотографирования рекомендуют утренние или вечерние часы. Пляж особенно популярен среди фотографов, любителей приключений и тех, кто увлекается прыжками со скал.

Порто-Кацики

Порто-Кацики по праву входит в список самых известных пляжей Греции. Он расположен у подножия высоких белых скал, которые круто обрываются к Ионическому морю, а вода здесь отличается насыщенным бирюзовым цветом.

Добраться до пляжа можно на автомобиле, спустившись по длинной лестнице, или на лодке из курортов Нидри и Василики. Лучшими месяцами для отдыха считаются июнь и сентябрь, когда жара не такая сильная, а туристов не так много. Это прекрасное место для ценителей природы, романтических путешествий и панорамной фотографии.

Эгремни

Пляж Эгремни также расположен на острове Лефкада и поражает почти двухкилометровой полосой белого побережья, прозрачной водой и величественными скалами. Несмотря на более сложный доступ, он считается одним из самых красивых природных уголков Ионического моря.

Добраться до Эгремни можно на автомобиле с последующим спуском по лестнице или на лодке из соседних курортов. Лучше всего планировать поездку в конце мая, в июне или сентябре. Пляж понравится тем, кто ищет уединение, живописные пейзажи и спокойную атмосферу вдали от многолюдных курортов.

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