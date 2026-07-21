Туристы назвали 5 лучших городов Европы: чем они впечатляют

Европейские города ежегодно привлекают миллионы туристов разнообразием архитектуры, культуры, кухни и исторических достопримечательностей. Одни направления известны великими музеями и соборами, другие – старинными кварталами, живописными набережными и особой атмосферой.

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Читатели туристического издания Travel + Leisure определили лучшие города Европы в 2026 году. В первую пятерку вошли Флоренция, Прага, Зальцбург, Краков и Порту.

Флоренция – город искусства и итальянской атмосферы

Первое место в рейтинге заняла Флоренция. Город довольно компактный, поэтому его удобно исследовать пешком, однако даже недели может оказаться недостаточно, чтобы увидеть все достопримечательности.

Одной из главных достопримечательностей является галерея Уффици, где хранятся известные работы Сандро Боттичелли, Микеланджело и Рафаэля. Прогулку по городу можно продолжить на площади Синьории, а затем подняться на колокольню Джотто, откуда открывается вид на купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

Туристам также рекомендуют прогуляться по мосту Понте-Веккьо на закате и посетить Центральный рынок. Там можно попробовать лампредотто, сыр пекорино и свежую пасту, приготовленную по тосканским традициям.

Прага – средневековый город с современным ритмом

Второе место заняла Прага, которую называют городом ста шпилей. В чешской столице хорошо сохранилась средневековая застройка, благодаря чему прогулка по старым районам напоминает путешествие в прошлое. В то же время между историческими зданиями кипит активная современная городская жизнь.

Знакомство с Прагой рекомендуется начинать с утренней прогулки по Карлову мосту. Среди других важных достопримечательностей – Пражский Град и готический собор Святого Вита. В соборе можно увидеть витраж, созданный чешским художником Альфонсом Мухой.

Отдельного внимания заслуживает местная кухня. Одним из традиционных блюд является запеченная свинина с кнедликами и квашеной капустой. Прага также известна своей пивной культурой.

Зальцбург – барокко на фоне Альп

Третье место занял австрийский Зальцбург. У многих путешественников город ассоциируется прежде всего с Вольфгангом Амадеем Моцартом.

Старый город считается одним из наиболее хорошо сохранившихся барочных центров Европы. Над ним возвышается крепость Гогензальцбург, а окружающие Альпы создают выразительный природный фон.

Среди популярных развлечений – концерты классической музыки в Мраморном зале дворца Мирабель. После осмотра достопримечательностей туристы могут неспешно прогуляться вдоль реки Зальцах.

Краков – старинные площади и польская кухня

На четвертом месте оказался Краков. Его средневековая Рыночная площадь – одна из крупнейших в Европе. Вокруг расположены многочисленные кафе и заведения, где можно отдохнуть во время прогулки по историческому центру.

Одной из главных достопримечательностей площади является Мариацкий костел. Каждый час с его башни раздается меледия трубача. Ещё один известный туристический объект – королевский замок Вавель, с территории которого открывается вид на Вислу.

Краков также привлекает традиционными польскими блюдами. В местных заведениях можно заказать вареники, журек и колбаски.

Порту – город черепичных крыш и азулежу

Пятое место занял Порту – второй по величине город Португалии. Он расположен над рекой Дору и известен домами с терракотовыми крышами и расписанными вручную керамическими плитками азулежу.

Особенно много плиток можно увидеть на железнодорожном вокзале Сан-Бенту. Его стены украшают более 20 тысяч азулежу, на которых изображены сцены из истории Португалии.

После осмотра вокзала туристам рекомендуют прогуляться по набережной района Рибейра, а затем перейти реку и посетить Вила-Нова-ди-Гая. В старинных винных погребах там предлагают попробовать портвейн.

Еще одна известная гастрономическая особенность города – франсезинья. Это большой сэндвич с мясом и сыром, который подают в местных заведениях.

OBOZ.UA ранее писал о том, что туристам рекомендуют обязательно увидеть в Словении.

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