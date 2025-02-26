Лансароте или Тенерифе: сравниваем испанские курорты

Один остров – спокойный вулканический пейзаж. Другой – бурное сочетание гор и пляжей. Оба – часть Канарского архипелага, но каждый со своим неповторимым "характером". Сегодня рассказываем об особенностях этих направлений и что посмотреть во время путешествия. Так куда же отправиться на отдых – читайте ниже.

Видео дня

Лансароте

Располагается в провинции Лас-Пальмас в Атлантическом океане. В 1993 году ЮНЕСКО признало остров биосферным заповедником. Здесь преобладает субтропический климат с минимальным количеством осадков. Зимой температура воздуха колеблется от +17°C до +22°C, летом – до +30°C. Самый холодный месяц – февраль.

Главный курорт – Puerto del Carmen. Ближайший международный аэропорт находится в 7 километрах от города. Самый большой и известный пляж – Playa Grande. Побережье славится идеальными условиями для семейного отдыха. Туристы смогут найти все необходимое: от шезлонгов и зонтов до ресторанов и магазинов.

Еще одна локация – Плайя-Бланка. Когда-то населенный пункт был рыбацким поселком, сегодня – третий по величине туристический центр. Playa Blanca отличается белым песком и плавным спуском к воде. Береговая линия простирается более чем на 300 метров. Для людей с инвалидностью обустроили душевые кабины и пандус.

Что посмотреть?

Сначала советуем съездить в Национальный парк Тиманфайя. Его считают одним из самых экзотических ландшафтов Европы. Природная локация отличается красно-черными вулканическими кратерами. Здесь находится более 200 спящих огненных гор, пейзажи которых напоминают Марс.

Затем побывайте в саду кактусов, где находится около 1400 видов колючих растений. Его дизайном занимался испанский художник Сесар Манрике. Советуем также посетить усадьбу художника.

Отправьтесь в село Punta Mujeres в муниципалитете Хария, чтобы посетить плантации алоэ. Есть также магазинчики, где путешественники смогут приобрести уходовую косметику.

Тенерифе

Располагается в Атлантическом океане у побережья Африки. Это самый большой из семи островов архипелага. Здесь преобладает средиземноморский климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +17°C до +20°C, летом – от +23°C до +26°C. Самый холодный месяц – январь.

Один из самых популярных курортов – Playa de Las Americas. Локация славится пляжами с необычным серым вулканическим песком. Playa de El camison оборудовали волнорезами, обеспечивающими безопасность мест для купания. Playa de Honda выбирают ценители серфинга. Оба побережья доступны для всех бесплатно.

На Лос-Кристианосе находятся две береговые линии: Playa de los Cristianos с необходимой инфраструктурой и Playa de las Vistas, длиной 850 метров. В XVI веке в городе находилось рыбацкое поселение. Сегодня отсюда можно отправиться с помощью парома на Гомеру, Ла-Пальму и Иерро.

Что посмотреть?

Начните путешествие с Национального парка Тейде. Его площадь составляет около 19 гектаров. Здесь находится одноименный вулкан – третий по высоте в мире (3715). В 1975 году проложили канатную дорогу. На вершине обустроили смотровую площадку La Rambleta, а также несколько прогулочных маршрутов.

Поклонникам водных развлечений советуем посетить аквапарк Siam Park, посвященный тайской тематике. Здесь соорудили более 25 горок и разнообразные аттракционы, в частности: "Дворец волн", "Змея джунглей", детский "Потерянный городок" и т.д.

Также сходите в зоопарк Loro Parque, где обитают попугаи, пингвины, дельфины, морские котики, гориллы и акулы.

Лансароте очаровывает спокойным отдыхом среди уникальных вулканических пейзажей. Тенерифе, напротив, удивляет активностью и разнообразием развлечений, от водных видов спорта до экзотических природных парков. Выбор за вами!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о курортах Кубы, лучшей стране для дайверов

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!