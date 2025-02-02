Едем исследовать лучшую страну для дайверов: сравниваем курорты Кубы

Представьте себе кристально чистую воду, сквозь которую видны яркие коралловые рифы, населенные стаями тропических рыб. Добавьте белоснежные пляжи, пышную растительность и неповторимую кубинскую атмосферу – и вы получите идеальное место для отдыха. Сегодня рассказываем, где можно встретиться лицом к лицу с красочными морскими обитателями и исследовать подводные таинственные пещеры.

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Кайо-Гильермо

Находится на северном побережье страны в Атлантическом океане. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +25°C до +26°C, летом – от +29°C до +30°C.

Курорт известен одним из самых лучших пляжей Кубы – Playa Pilar. Его назвали в честь каютного крейсера американского прозаика Эрнеста Хемингуэя.

Настоящей жемчужиной Кайо-Гильермо является его подводный мир. Самый популярный коралловый риф находится в 5 километрах от города.

Также туристы могут порыбачить и заняться парусным спортом.

Кайо-Санта-Мария

Располагается севернее Кубы в архипелаге Jardines del Rey. С декабря по февраль температура воздуха колеблется от +24°C до +25°C, летом от +29°C до +30°C. С ноября по апрель – сухой сезон.

Остров входит в состав архипелага "Королевских садов". Вне территории можно передвигаться на скутерах или джипах.

Береговая линия очаровывает белоснежным песком и кристально-чистой водой. Побережье простирается более чем на 10 километров.

Курорт является частью большого заповедника, поэтому у туристов есть уникальная возможность насладиться разнообразием растительного и животного мира.

Путешественники могут заняться снорклингом, подводным плаванием, парусным спортом и яхтингом. Работают боулинг-клубы, SPA-салоны и рестораны.

Массажные кабинеты и сувенирные магазины найдете на Pueblo La Estrella, а познакомиться с бытом местных жителей можно в San Juan de Los.

Кайо-Коко

Располагается возле северного побережья Кубы. Курорт назвали в честь американского белого ибиса – птицы Коко. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +25°C до +26°C, летом – от +29°C до +30°C.

Долгое время остров служил тайником для пиратов, домом для поселения рыбаков и производителей древесного угля.

Сегодня с материком его соединяет 27-километровая дамба. Строительство этого сооружения вызвало дискуссии среди защитников природы, поскольку существовали опасения по поводу изменений в режиме приливов и отливов и их влияния на жизнь обитателей океана. Несмотря на это, здесь можно встретить розовых фламинго.

Туристы часто приезжают ради фантастического рекреационного дайвинга и сноркелинга.

На острове располагается международный аэропорт Jardines del Rey.

Ольгин

Располагается в провинции Ольгин в долине Маябе. С декабря по февраль средняя температура воздуха колеблется от +27°C до +29°C, летом – от +32°C до +33°C.

Самый популярный пляж в Guardalavaca. Он простирается более чем на 3 километра. Курорт известен кораллами и огромным количеством черепашек . Здесь работает дайвинг-центр, где можно научится подводному плаванью.

Если ищете покоя, отправляйтесь в Playa Esmeralda. Он известен кристально чистой водой с изумрудным оттенком.

Ценителям мистических мест рекомендуем съездить в Чорро-де-Маит в музей 1990 года. Туристы могут увидеть около 108 индейских захоронений с экспонатами из человеческих останков.

Варадеро

Находится на полуострове Икакос. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +26°C до +27°C, самая низкая температура в январе: +19°C. С апреля по август – от +24°C до +31°C.

Местные пляжи простираются более чем на 22 километра. Brisas del Caribe отличается пологим спуском в воду и белоснежным песком. В Playa Varadero можно заняться яхтингом и верховой ездой.

Советуем отправиться к Пещере Сатурна. В XX веке подземелье служило тайником беглых рабов. Сегодня аттракция стала идеальным местом для геологов и ценителей дайвинга. Здесь находится озеро, глубиной 70 метров, в котором обитают слепые рыбы.

Исследуйте подводный мир Кубы! Отправляйтесь в путешествие по следам Эрнеста Хемингуэя!

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