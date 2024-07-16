Курорты Хорватии: как добраться, что посмотреть, какие цены

Как добраться до самых популярных локаций, что обязательно стоит увидеть и какие тарифы ожидают путешественников – читайте ниже.

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Перелет

Стоимость билетов из Кракова варьируется в зависимости от сезона, даты бронирования и авиакомпании. Обычно за 3 недели до поездки цены держатся на уровне €58-€300 в одну сторону. Продолжительность полета прямого рейса в Сплит достигает 1,5 часа, с пересадками – около 6. Советуем покупать билеты заранее, за 2-3 месяца до запланированной даты вылета. Кстати, лоукосты авиакомпаний, такие как Ryanair и Wizz Air, предлагают выгодные предложения. Рекомендуем время от времени проверять их сайты на наличие акций и скидок. Также не забывайте о поисковых системах Skyscanner или Momondo для сравнения.

Между тем, из Украины в Хорватию можно доехать автобусом, все зависит от расстояния и перевозчика. В общем, цены колеблются от €90 до €150 в одну сторону со Львова. Однако учтите, что продолжительность поездки может занять от 15 до 40 часов.

Жилье

Стоимость ночевки в отеле меняется в зависимости от месторасположения, количества звезд и сезона. В крупных туристических городах, таких как Загреб, Сплит и Дубровник, цены выше, особенно летом.

Бюджетные: от €50 до €70 за ночь: завтрак включен, бесплатный Wi-Fi.

Среднего класса: от €70 до €150: номера с балконом, обслуживание комнат, терраса, кофеварка и т.д.

Роскошные: от €150 и выше: оздоровительный фитнесс и спа-центр, ресторан, трансфер из/в аэропорт, можно с домашними животными.

Для поездки с детьми рекомендуем выбрать апартаменты, которые местные жители сдают в аренду. В центре города это обойдется в 50-120 евро.

Еда

Хорватская кухня объединяет элементы средиземноморской, итальянской, австрийской и венгерской кулинарных традиций.

Обязательно попробуйте традиционные блюда:

Пека – говядина, баранина или морепродукты с овощами. Готовят под металлическим куполом в печи.

Паштицада – тушеное маринованное мясо в красном вине с разными специями.

Фиш Паприкаш – густая рыбная уха с приправами.

Чевапчичи – маленькие колбаски на гриле. Их подают с луком и хлебом.

Обед в недорогом ресторане будет стоить от €10 до €25, кофе – €1,55. Для ценителей уличной еды, один бурек обойдется от €2-5. В супермаркете набор продуктов составляет около €5,71: хлеб €0,50, молоко €0,87, 12 яиц €2,25, 1 килограмм бананов €1,69.

Транспорт

Паром – живописный и приятный способ исследования захватывающего побережья страны. Независимо от того, какой город посетит турист. Корабль работает по расписанию, поэтому можно спланировать свое время. От Сплита до Хвари поездка продлится около часа, цена – около €10 в одну сторону. От Дубровника до Локрума – 15 минут, стоимость – €5.

За одноразовый билет в местном транспорте придется заплатить 1,56 евро. Средний тариф за посадку в такси – 2,26 евро.

Отдых

Ровинь

Курорт располагается на полуострове Истрия. Он славится множеством достопримечательностей и живописными пейзажами. За мелкой галькой и сосновым лесом направляйтесь в бухту Kurent. Для ценителей дайвинга и прыжков со скал отлично подойдет каменистый берег Skaraba. Кстати, здесь также есть пляж, который наградили голубым флагом Евросоюза за безупречную чистоту и экологичность – Vestar.

Обязательно пойдите в здешний Кафедральный собор Святой Евфимии. Если подниметесь на вершину, увидите пятиметровую статую великомученицы из бронзы. Во время прогулки по городу советуем посетить семиугольную часовню Троицы и старину церкви Девы Марии Милосердной. Кстати, здесь размещается дворец в венецианском стиле – Калиффи. Раньше он был резиденцией почетной княжеской семьи. Сегодня в нем есть музей с копиями картин известных художников, скульптуры, археологические находки, модели кораблей и т.д.

Сплит

Находится на перекрестке всех морских путей Адриатики. Прекрасная локация, удивляющая всех ценителей природы. Город располагается на полуострове Марьян с горами вокруг. Путешественники часто выбирают это место для катания на водных лыжах, виндсерфинге, парусного спорта, дайвинга и подводной рыбалки. А еще с середины июля по август можно попасть на ярмарки цветов и вина.

Песчаные пляжи можно найти на Бачвице. Вход сюда свободен, а на территории есть все необходимое для отдыха. Также отсюда есть переход по пешеходной дорожке к Трстенику – мелкогалечному побережью.

Обязательно посетите дворец Диоклетиана IV века. Масштабы постройки впечатляют. И, конечно, прогуляйтесь по исторической части города – улице Мармонтова. На Народной площади пойдите на обед в местный ресторан с уличной террасой.

Задар

Туристический центр с множеством островов и парков, где скалы касаются моря. Если захотите арендовать катер или яхту, направляйтесь в Борик. А еще здесь можно поразвлечься на парашютах в воде. Имейте в виду, что вход платный. Сам пляж песчано-галечный. Для семейного и супружеского отдыха отлично подойдет Златная Лука. Сюда удобно добраться на такси или арендованном автомобиле. Кстати, здесь невероятный подводный мир, поэтому любителям дайвинга точно понравится.

Советуем пойти к художественным инсталляциям "Морской орган", трубы издают определенные ноты и формируют мелодию. "Приветствие солнца" – многослойные стеклянные пластины, светящиеся с наступлением темноты. Чтобы узнать больше о местности, посетите археологический музей, который основали еще в 1832 году. Здесь хранятся находки VII-XII веков.

Подытожим бюджет

Отдых для двоих за пять дней обойдется:

Проживание в двухместном номере – от €551

Обеды в недорогом кафе - от €150

Паром туда и обратно - от €40

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