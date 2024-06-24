Бюджетный отдых на море: куда поехать в 2024 году не за все деньги мира

Лето набирает обороты, а вы еще не определились, где провести отпуск? Откройте для себя новые волшебные уголки.

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Албания

Маленькое горное государство – настоящая загадка для путешественников. Температура воды с июня по август здесь колеблется в пределах 25°C. Несмотря на то, что это мусульманский регион, ограничений в одежде нет.

Ксамил

Располагается недалеко от греческого острова Корфу. Курорт славится пляжными барами, рыбными ресторанами и рынками с морепродуктами. Здесь обязательно посетите национальный парк Бутринти. В его состав входит большая соленая лагуна, где выращивают мидии. В заповеднике живут тюлени, дельфины, черепахи, ящерицы, цапли.

Чтобы больше исследовать историю окрестностей, рекомендуем осмотреть развалины уничтоженного города Бутротум. Здесь особое внимание рекомендуем уделить греко-римским стенам, Львиным воротам, театру с мраморными скульптурами, а также большой базилике и венецианскому замку.

Саранда

Славится своими песчаными пляжами. Именно здесь находится чудо природы "Голубой глаз". Карстовый источник имеет необычную окраску. Внутри озера вода темно-синяя, а по краям светло-голубая. Больше всего водоем привлекает опытных дайверов. Ведь погрузившись, можно полюбоваться невероятными таинственными пещерами.

Для тех, кто не любит покорять глубины, рекомендуем изучить остатки крепости Лекурси. Недалеко от крепости лежат руины старого монастыря и древнегреческого храма. Их тоже не стоит обходить.

Кепаро

В нижней части поселка раскинулись гостиницы, кемпинги и рестораны. Если пройти немного дальше, можно полюбоваться цитрусовыми и оливковыми садами. В верхнем городе рекомендуем посетить местные архитектурные достопримечательности. Сходите в церковь Святого Димитрия, которая здесь стоит еще с XVIII века. Также осмотрите древние постройки времен Османской империи.

Помимо привычных отелей на курортах Албании можно арендовать гестхаусы – небольшие семейные апартаменты или комнаты в доме местных жителей. А еще можно выбрать кемпинг на специально обустроенной территории. Одна ночь на побережье будет стоить около 10 евро.

Страна отлично подойдет для тех, кто хочет уйти от большой толпы туристов. Кстати, украинцам для путешествия виза не нужна, только загранпаспорт.

Черногория

Край невероятно красивых гор и бирюзового моря. Райский уголок поразит не только средневековой архитектурой, но и гостеприимством здешних жителей. Сезон здесь начинается в мае и заканчивается в сентябре. Но имейте в виду, что холодная весна в регионе отсрочит его начало аж на середину июня.

Бечичи

Город расположен в зоне средиземноморского климата. Средняя температура воздуха колеблется от 27°C. Когда-то в 1935 году местный пляж завоевал гран-при в Париже. Его сочли самым живописным во всей Европе.

Исследовать местность советуем начинать с церкви Святого Фомы. Она возвышается над самим побережьем. А из поселка Челобрдо открывается великолепный вид на остров блаженного Стефана.

Тиват

Курорт раскинулся у залива Адриатического моря. В портовом городе успешно сочетается современная и древняя архитектура.

Лучший пляж в стране - "Plavi Horizonti". Здесь гостям предлагают кабинки для переодевания, душ с пресной водой и можно пообедать в кафе неподалеку. Самое любимое развлечение туристов – прогулки на водных лыжах.

Мы настоятельно рекомендуем посетить гордость города — ботанический сад. В нем произрастают различные экзотические растения со всех уголков мира.

Будва

Населенный пункт окружен крепостной стеной и славится своими старинными замками. Уголок отлично подойдет и для ищущих активного досуга, и для ценителей спокойного отдыха.

Любите ночные вечеринки — сходите в клуб "Top Hill". Любите тишину — вам подойдет пляж Ричардова глава. Интересно то, что вход в него находится в Цитаделе. Хотите почувствовать местный колорит? Направляйтесь к рынку "Zelena Pijaca".

Кстати, расстояние от международного аэропорта до локации составляет 20 км. Ужинать в сопровождении живой музыки можно в ресторане "Jadran". А еще обязательно послушайте выступления поэтов. Они постоянно проходят на главной площади.

Хорватия

Богатство природных достопримечательностей в стране поражает: водопады и озера, скалы и пещеры, лавандовые поля и сосновые леса. Здесь можно совместить морской курорт с культурным отдыхом.

Пула

Самый большой город-порт полуострова Истрия. Здесь обязательно нужно съездить в амфитеатр. Его построили еще в I веке нашей эры. Но, несмотря на возраст, сооружение хорошо выглядит. На арене часто проводятся тематические мероприятия и концерты, поэтому туристов здесь немало. Да и местных хватает.

Имейте в виду, в Пуле большинство побережий размещаются на скалах или специально оборудованных бетонных платформах.

Дубровник

Один из самых посещаемых курортов Средиземноморья. Музей под открытым небом насчитывает множество памятников мирового масштаба. Среди них: крепость Святого Иоанна, Большой фонтан Онофрио, дворец Спонца.

Если ищете местность с пальмами — направляйтесь в Лапад. Курортную зону также украшают сосны и оливковые деревья. Эти растения прекрасно спасают от палящего солнца. Здесь можно взять напрокат лодку, водный велосипед или небольшую яхту и исследовать побережье.

Чтобы посмотреть на настоящие волейбольные битвы и состязания по минифутболу, идите на Banje. А тем, кто хочет покорить высокие волны, следует посетить Danče.

Интересный факт: в городе снимали сериал "Игра престолов".

Сплит

Располагается на полуострове Марьян у подножия Мосорских гор. Все его побережье – настоящий рай для туристов. Здесь находятся множество живописных лагун и произрастают хвойные леса, растущие почти у самой воды.

В городе стоит посетить дворец Диоклетиана, Собор Святого Дуя, Золотые ворота и статую Гргура Нинского. А еще Сплит – это отличное место для ценителей парусного спорта.

Приготовьтесь к незабываемым приключениям! Пора творить летние воспоминания и отправляться в долгожданный отпуск!

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