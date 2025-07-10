Летний отдых душой и телом в Бережанах — одном из красивейших городков Тернопольской области

Маленькие "жемчужинки" Украины иногда более приятно удивляют, чем раскрученные курорты. Это касается, не только цен, но и атмосферы и гостеприимства в целом. Бережаны, Тернопольской области могут стать открытием этого лета, здесь современный комфорт с бассейнами и ресторанами сочетается с историческими локациями, которые позволяют совершить экскурс во времена Бережанского княжества. Сегодня расскажем о лучших исторических достопримечательностях и пляжных комплексах возле Бережан.

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Уникальная архитектура и сохранившиеся артефакты Бережан

Машиной или автобусом, но вам не удастся обойти исторический поселок, где камеру хочется доставать на каждом повороте. Расположившись между холмов и небольших гор, городку удалось сохранить романтическую аутентичность, исторические локации и уютную атмосферу, где время замедляется. Соберите свою коллекцию из обязательных мест для просмотра в Бережанах:

Бережанский замок Санявских

Костел Рождества Девы Марии

Ратуша и краеведческий музей

Церковь Святой Троицы

Монастырь отцов бернардинцев

Исторический центр

Армянский квартал

Музей Книги

Костел святых апостолов Петра и Павла

Горные волны открывают масштабные ракурсы на исторический город и дарят возможности активного отдыха на природе, возле Бережан. Велотуры, пешие походы или шезлонг у бассейна — выбирайте сами, а мы расскажем о последней опции подробнее, чтобы локация заполнила все галочки списка летних желаний.

Где искупаться в Бережанах

Раскинувшись на реке Золотая Липа, городок имеет несколько привлекательных мест для бюджетного отдыха у воды с загаром и возможностью освежиться. Отель "Бережаны" подходит для стильной и удобной остановки в городе. Однако, если вы ищете полноценный пляжный отдых со всей инфраструктурой, стоит обратить внимание на комплексы с бассейнами, недалеко от поселка.

Kotovel или "Баня в лесниках"

Бассейны, оздоровительные чаны, бани, ресторан — эта зона отдыха всего в 10 мин от Бережан радует, как большие компании, так и пары, которые хотят уединиться, а ночью поплавать в бассейне с подсветкой и подогревом. Детская зона, качели, а вокруг эко коттеджи и зеленый густой лес, который обеспечивает свежим и чистым воздухом. Компании очень любят локацию, ведь коттеджи рассчитаны до 6–8 человек, а ресторан обслуживает, как романтический ужин на двоих, так и банкет. Вы можете выбрать опцию коттедж + беседка + бассейн, которая будет стоить 4 500 грн на всю компанию.

Green Hill

Всего в 6 мин от Бережан находится зона отдыха, где можно остановиться, как в отеле, или просто приехать на целый день для пляжного отдыха. Здесь можно загорать на берегу озера и на шезлонге в бассейне, жарить барбекю или пользоваться мини-кухней в номерах, релаксировать в чане и праздновать в колыбе, прогуливаться по зеленым зонам или играть в активные игры всей семьей, наслаждаться банями или коконами под открытым небом.

Апартаменты стоят от 1 600 грн, в их бронирование входит шезлонг и пляжная зона отдыха. Отдельный вход на пляж стоит от 100 до 300 грн. Дети до 5 лет — бесплатно.

Гастротуристы будут в восторге от эко ресторанов в Бережанах. На вкусной сцене городка найдутся: корчмы, суши–бары, пекарни, кафе, бюджетные кафе и изысканные рестораны. Их всех объединяет вкусная домашняя кухня, знание своего дела и гостеприимство.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топ-5 отелей с бассейнами по всей Украине, по версии Booking и в каких озерах Украины купаться запрещено.