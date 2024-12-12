Куда навострить лыжи: топ бюджетных горнолыжных курортов Европы

Зима уже на пороге, поэтому пора решать, куда отправиться на отдых. Локаций действительно много. Но, к сожалению, не все они по карману. Поэтому сегодня рассказываем, какие направления выбирать, чтобы что-то осталось в кошельке.

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Вальнорд

Располагается в Пиренейских горах в Андорре. Сезон длится с декабря по апрель. Здесь есть два туристических центра: Пал и Аринсал. Общая протяженность дорог составляет более 63 километров, 43 из которых оборудованы снежными пушками.

Локация отлично подойдет для начинающих и семей с детьми. Также здесь обустроили трассы для опытных лыжников. А еще туристы смогут прокатиться на собачьих упряжках, санях и снегоходах.

Дневной ski-pass обойдется примерно в €44, подросткам от 12 до 17 лет – €39, детям от 6-11 – €35. Также здесь можно арендовать полный комплект снаряжения. Он будет стоить около 29 евро.

Формигаль

Курорт находится в Испании в горах Пиренеи. Его считают одним из самых больших в стране и Европе. Сезон длится с ноября по апрель. Интересный факт: здесь неоднократно отдыхал король Филипп VI.

Здесь построили несколько подъемников, которыми можно подняться в зоны катания. самая высокая точка комплекса достигает около 2250 метров над уровнем моря. На территории есть трассы разного уровня сложности, 33% из которых относят к категории легких и 30% – для профессионалов. В общей сложности они простираются более чем на 137 километров.

Здесь путешественники смогут поразвлечься на ледяном картинге, прогуляться на снегоходах, попробовать гонки на собачьих упряжках и даже построить настоящую иглу.

За дневной ski-pass придется заплатить где-то €56, детям – €45.

Ливиньо

Муниципалитет в Италии в Ломбардии, провинция Сондрио. Курорт располагается на высоте более 1816 м над уровнем моря. Сезон длится с ноября по май.

Общая протяженность трасс составляет 115 км. Они разделены на категории: синие, красные и черные. Профессионалам рекомендуем выбрать направление Motolino, маршрут – Monte della Neve (2785). С Trepalla начинаются более легкие спуски. Начинающим рекомендуем отправиться в Carozello. Здесь тоже работают инструкторы.

На территории комплекса обустроен крытый бассейн, спортивный зал и внутренние теннисные корты. А еще туристы смогут попробовать гонку на собачьих упряжках.

Кстати, в Ливиньо курсирует бесплатный шаттл, который перевозит путешественников с одной стороны долины на другую.

Дневной ski-pass будет стоить около €36, детям – €18, подросткам и пенсионерам – €30.

Шладминг

Город в округе Лицен в Австрии. Сезон начинается в середине декабря и продолжается до апреля. Аттракция размещается на высоте 753 метра над уровнем моря. А общая протяженность трасс составляет 123 километра, 46 из которых для начинающих и 68 — для профессионалов.

Курорт считается одним из самых престижных в Европе. Также он входит в десять лучших в мире.

Интересный факт: в 1973 году здесь установили горнолыжный рекорд – 111 километров в час.

А еще здесь регулярно проводят чемпионаты и соревнования по разным видам зимнего спорта, в частности санному.

Относительно развлечений. Здесь обустроили боулинг, фитнес-центры, каток, закрытый бассейн и т.д. Также здесь можно прокатиться на санях, запряженных лошадьми.

При раннем бронировании дневной ski-pass будет стоить ориентировочно €60, в кассе – €71. Молодежи – €45/€53, детям – €30/€35.

Вогель

Находится на территории Национального парка Триглав в Словении. Горнолыжный курорт является самым высоким в стране – 1800 метров над уровнем моря.

Поскольку он размещается на территории заповедника, здесь не используются снежные пушки.

Общая протяженность трасс – 22 километра, 9,5 из которых – легкие и 12 – сложные. Здесь соорудили 8 подъемников. Самый популярный маршрут – Žagarjev graben.

Для любителей экстрима здесь обустроили специальные зоны для фрирайда. Также здесь располагается естественный каток, где можно сыграть в керлинг.

Дневной ski-pass для взрослого будет стоить €44, детям – €22, подросткам и пенсионерам – €38.

Пора готовить снаряжение! Выбирайте направление и бронируйте абонементы заранее!

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