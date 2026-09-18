Куда поехать во Франции: туристам посоветовали 4 исторических города вблизи Парижа

Путешествия по Франции необязательно должны ограничиваться Парижем, ведь недалеко от столицы находится немало исторических городов, заслуживающих внимания. Среди них можно найти величественные готические соборы, средневековые кварталы, старинные улочки и живописные каналы.

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Как отмечают туристические эксперты из Travel Off Path, часть таких мест расположена примерно в часе езды на поезде от Парижа, что делает их удобными для однодневных поездок. Туристам рекомендуют обратить внимание на Реймс, Руан, Шартр и Амьен.

Реймс

Реймс расположен примерно в 145 км от Парижа и известен прежде всего собором Нотр-Дам-де-Реймс. Именно здесь на протяжении веков короновали французских монархов – всего в городе состоялась коронация 32 королей Франции.

Готический собор впечатляет двумя массивными башнями, роскошным порталом с многочисленными скульптурами и большими витражами. В то же время история Реймса уходит корнями в римскую эпоху: в древности город назывался Дурокорторум и был одним из важных центров Галлии Бельгики.

Среди памятников римского периода здесь сохранились монументальная арка Порт-де-Марс и криптопортик – подземная галерея, которая когда-то была частью форума.

Цены в Реймсе:

перекус в пекарне стоит около $4-7 (170-290 грн)

основное блюдо в недорогом ресторане – примерно $20 (830 грн)

ужин из трех блюд в ресторане среднего уровня – около $38 (1 570 грн) на человека

номер в бюджетной гостинице или гостевом доме обойдется примерно в $65-90 (2 690-3 720 грн) за ночь

в трехзвездочной гостинице – около $120-125 (4 960-5 170 грн).

Руан

Руан в Нормандии предлагает иной тип французской атмосферы – его исторический центр состоит из узких улочек, фахверковых домов, уютных площадей и старинных заведений.

Главной архитектурной доминантой города является Нотр-Дам-де-Руан – величественный готический собор с разнообразными по виду колокольнями и богато украшенным фасадом.

Еще одна известная достопримечательность – астрономические часы Gros-Horloge XIV века, расположенные прямо над одноименной улицей.

Особенно живописной считается улица Rue Eau-de-Robec, где небольшой ручей протекает рядом со старинными домами, а на первых этажах работают рестораны и местные магазины. Историческое значение имеет и старая рыночная площадь (Place du Vieux-Marché) – именно здесь в 1431 году казнили Жанну д'Арк.

Цены в Руане:

Перекус в пекарне стоит около $4-7 (170-290 грн),

основное блюдо в непринужденном ресторане — $17–20 (700–830 грн),

обед из трех блюд – примерно $35 (1 450 грн) на человека,

проживание в хостеле стоит около $65-90 (2 690-3 720 грн) за ночь,

номер в трехзвездочном отеле – около $120 (4 960 грн).

Шартр

Шартр подойдет тем, кто хочет окунуться в атмосферу небольшого французского города. Здесь проживает около 38 тысяч человек, а компактный исторический центр состоит из мощеных улиц, разноцветных фахверковых домов и живописных пейзажей вдоль реки Эр.

Главная достопримечательность города – собор Нотр-Дам-де-Шартр, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он стал первым французским собором, получившим этот статус, еще в 1979 году.

Собор отличается асимметричными башнями, построенными в разные исторические периоды. Внутри сохранилась одна из самых известных коллекций средневековых витражей – всего 176 окон, среди которых особенно известен насыщенный оттенок синего, получивший название "шартрский синий".

Цены в Шартре:

Перекус в местной пекарне обойдется примерно в $4-7 (170-290 грн),

основное блюдо – $16-18 (660-745 грн),

ужин из трех блюд – около $29 (1 200 грн) на человека,

бюджетный гостевой дом стоит примерно $65-80 (2 690-3 310 грн) за ночь,

трехзвездочный отель – около $105 (4 340 грн).

Амьен

Амьен известен прежде всего своим грандиозным собором Нотр-Дам-д'Амьен – крупнейшим готическим сооружением Франции. Его шпиль возвышается примерно на 113 метров над городом, а сам собор внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще одной особенностью собора является большое розетковое окно, перестроенное в XVI веке. Оно украшено сложным каменным орнаментом и является одной из заметных архитектурных деталей собора.

Ниже соборного квартала расположен район Сен-Ле – один из старейших в городе. Здесь можно увидеть старинные дома, небольшие мостики и каналы, по которым вода Соммы протекает через исторический центр.

Амьен также стоит посетить ради местных сладостей – в частности, знаменитых миндальных макарон (Macarons d'Amiens).

Цены в Амьене:

Перекус в формате уличной еды или выпечки стоит примерно $4-7 (170-290 грн),

основное блюдо – $17-18 (700-745 грн),

обед из трех блюд – около $35 (1 450 грн) на человека,

бюджетное проживание стоит ориентировочно $80–100 (3 310–4 130 грн) за ночь,

трехзвездочный отель – около $115 (4 750 грн).

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