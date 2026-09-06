Как Мальдивы, но дешевле: туристам посоветовали 9 альтернативных направлений

На протяжении десятилетий Мальдивские острова остаются одним из самых желанных мест для отдыха. Особенно местные домики на воде, белоснежные песчаные пляжи и кристально чистые бирюзовые воды, изобилующие морской жизнью, любят влюбленные пары.

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Но у этого рая посреди Индийского океана есть один недостаток – путешествие сюда обойдется недешево. И одной из самых ощутимых статей расходов станут дорога и перелеты на гидросамолетах между локациями. Впрочем, получить похожие райские условия за гораздо меньшие деньги можно и в других уголках мира. Издание Travel and Leisure назвало 9 направлений, где можно провести шикарный отпуск за гораздо более адекватные деньги, а иногда и гораздо ближе к дому.

Шарм-эль-Шейх, Египет

Хотя Египет приходит на ум далеко не первым, когда речь заходит о лучшем пляжном отдыхе в мире, Шарм-эль-Шейх все же занимает особое место среди местных курортов. Город стабильно входит в топ лучших мест в мире для дайвинга и сноркелинга: здесь прозрачная, спокойная вода и одни из самых ярких коралловых рифов на планете.

Рангироа, Французская Полинезия

Большинство туристов ассоциируют Французскую Полинезию исключительно с Бора-Бора, цены на котором ничем не уступают мальдивским. Однако гораздо более выгодной альтернативой является менее раскрученный остров Рангироа. Здесь есть все те же ключевые элементы: виллы на воде, невероятные ярко-голубые лагуны, белый песок и ощущение полной отрешенности от мира, но по ощутимо более низкой цене.

Бокас-дель-Торо, Панама

Панамский архипелаг Бокас-дель-Торо – это уютный карибский регион с плантациями какао и заливами, воды которых светятся ночью, прекрасно заменяющий Мальдивы. На частном острове Исла-Франгипани расположен экологический курорт Nayara Bocas del Toro. Он предлагает удивительные бунгало над бирюзовыми карибскими водами и уютную атмосферу, удивительно напоминающую мальдивскую.

Сейшелы

Островная страна в Индийском океане славится атмосферой уединения, предсказуемой погодой и спокойным морем. Хотя Сейшелы считаются направлением для отдыха премиум-класса, здесь все же можно найти курорты, где можно насладиться фирменным шиком и роскошью, но по более выгодному соотношению цены и качества. Гостям предлагаются виллы с собственными инфинити-бассейнами, спа-центры и элегантные номера.

Мали-Лошин, Хорватия

Если вас не привлекают именно домики на воде, стоит обратить внимание на остров Мали-Лошинь на солнечном севере Хорватии. Это место славится самой чистой и прозрачной водой в Европе. Остров известен как оазис здоровья благодаря своей ориентации на оздоровление и природным ресурсам. На Мали-Лошине тихо, уютно, а побережье застроено уютными кафе вместо массивных гостиничных комплексов.

Паксос, Греция

Посетив Паксос хотя бы на один день из соседнего Корфу, легко влюбиться в этот остров и вернуться сюда на полноценный отпуск. В отличие от шумных Санторини или Миконоса, Паксос отличается сдержанностью и душевностью: здесь нет крупных гостиничных сетей, а жилье обычно сдают в частных домах или бутик-апартаментах. Небольшой порт принимает только парусники и компактные катера, что позволяет сохранить уникальную прозрачность воды, а ограниченное паромное сообщение помогает избежать толп.

Фиджи

Для туристов, которые ищут разумное соотношение цены и качества, Фиджи являются одной из лучших альтернатив Мальдивам. Это направление идеально подходит для пар, которые мечтают отдохнуть на частном острове без огромных переплат – поездка сюда может обойтись почти вдвое дешевле. Отели здесь предлагают классические бунгало над водой, искреннее гостеприимство, бирюзовый океан и умеренные цены на проживание, питание и экскурсии.

Маврикий

Маврикий сочетает белоснежные пляжи и бирюзовые лагуны с горными маршрутами, полями для гольфа и богатой местной кухней. Это делает его отличным выбором для тех, кто ищет тропическую красоту, но хочет большего разнообразия в развлечениях. Здесь можно найти уютные курорты только для взрослых или забронировать виллу с собственным бассейном по ценам, которые обычно ниже аналогичных предложений на Мальдивах.

Занзибар, Танзания

С бирюзовой водой, мелким белым песком и большим выбором романтических отелей Занзибар дарит то же самое ощущение побега от повседневности, но по гораздо более доступной цене. Помимо пляжей, остров интересен своей культурой: суахильским наследием, плантациями специй и историческим Каменным городом, внесенным в список ЮНЕСКО. Бутик-отели на острове гарантируют высокий уровень сервиса без заоблачных наценок. Также можно найти предложения с уединенными виллами с панорамным видом на море.

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