Куда поехать в Турции: лучшие места для всей семьи

Турция остается одним из самых удобных направлений для семейного отдыха, ведь здесь легко совместить пляжи, отели с детской инфраструктурой, экскурсии, природу и развлечения для всех возрастов. Лучше всего для путешествия с семьёй подойдут Анталия, Бодрум, Даламан и Измир с курортом Кушадасы.

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Турецкое побережье предлагает самые разные варианты отдыха. Одни курорты идеальны для тех, кто хочет провести большую часть времени у моря, другие – для активных путешественников, которые ищут древние руины, каньоны, прогулки на лодках и природные локации. Daily Mail рассказала о самых популярных направлениях в Турции.

Анталия

Анталия – одно из самых популярных направлений в Турции для отдыха с детьми. Здесь много солнца, широкие пляжи, отели с большой территорией, детскими клубами, бассейнами и развлекательными программами.

Этот регион подходит тем, кто хочет, чтобы всё было под рукой: море, комфортабельный отель, экскурсии, магазины и интересные места для прогулок. На побережье можно найти как длинные песчаные пляжи с водными развлечениями, так и более спокойные бухты для купания и сноркелинга.

Отдельного внимания заслуживает пляж Чиралы, где гнездятся морские черепахи. Это место понравится семьям, которые хотят увидеть более природную, спокойную сторону Турции.

Для активного отдыха можно отправиться в каньон Гейнюк. Там вас ждут зеленые пейзажи, водоемы, водопады и пешеходные маршруты. Старшим детям и подросткам могут быть интересны рафтинг, каньонинг или походы.

Кемер подойдет тем, кто любит сочетание моря и гор. Здесь можно ходить в походы, кататься на велосипеде или отправляться на морские прогулки. Белек часто выбирают любители гольфа и комфортабельных отелей высокого уровня, а Лара известна роскошными курортами и большим количеством развлечений. Еще один удачный вариант – Сиде. Это курорт с золотыми пляжами и античными руинами, где можно совместить отдых у моря с прогулками среди исторических достопримечательностей.

Бодрум

Бодрум подойдет семьям, которые хотят более стильного и атмосферного отдыха. Здесь есть марина с яхтами, красивые рестораны у воды, пляжные клубы, магазины и в то же время достаточно интересных мест для детей и взрослых.

Город обладает особым шармом благодаря сочетанию современной курортной жизни и истории. Над Бодрумом возвышается замок Святого Петра, а неподалеку можно увидеть античный театр, который датируется еще IV веком до нашей эры.

Для семейного отдыха можно выбрать один из пляжей, отмеченных "Голубым флагом", или отправиться на прогулку на гюлете – традиционном турецком паруснике. Такая морская прогулка обычно нравится и детям, и взрослым: можно купаться в прозрачной воде, любоваться побережьем и делать красивые фото.

Бодрум также хорошо подходит для тех, кто любит гастрономию и неспешные вечера у моря. В ресторанах можно найти как морепродукты и местные блюда, так и более простые варианты для детей.

Даламан

Даламанский регион стоит выбрать тем, кто ищет более естественную и аутентичную Турцию. Здесь горы спускаются к синему морю, есть рыбацкие деревни, местные базары, зеленые долины, бухты и живописные маршруты.

Одно из самых известных направлений в этом регионе – я Фетхие и лагуна Олюдениз. Голубая лагуна считается одним из самых красивых мест на турецком побережье. Вода здесь спокойная и прозрачная, поэтому это отличный вариант для семейного отдыха.

Для взрослых и подростков, любящих активные впечатления, в Олюденизе популярен параглайдинг. Полет с гор открывает виды на море, пляжи и лагуну, хотя для маленьких детей такой формат, конечно, не подойдет.

Еще одна интересная идея – прогулка на лодке по реке к ликийским гробницам, высеченным в скалах. Такие места придают путешествию исторический колорит и позволяют увидеть другую Турцию, а не только пляжную.

Мармарис больше подойдет тем, кто хочет более оживленный курорт с пляжами, набережной и развлечениями. В то же время рядом находятся национальный парк, горы и природные локации. Здесь можно увидеть хищных птиц, диких коз и красивые скалистые пейзажи.

Гечек – более спокойное и уютное место с яхтами, ресторанами у воды и горными пейзажами. Это хороший выбор для семей, которые не хотят слишком шумного курорта.

Измир и Кушадасы

Измирское направление часто недооценивают, хотя именно оно может стать отличным выбором для семейного путешествия. Отсюда удобно добраться до Кушадасы – курортного города с широкими пляжами, чистой мелкой водой и большим количеством отелей.

Кушадасы хорошо подходит для детей, ведь на многих пляжах пологий вход в море. Это удобно для купания, игр на берегу и спокойного отдыха с младшими членами семьи.

Главное преимущество этого региона – сочетание пляжного отдыха с известными историческими достопримечательностями. Неподалеку расположен Эфес – один из наиболее хорошо сохранившихся античных городов в регионе. Также стоит упомянуть Пергам и храм Артемиды, который входил в число Семи чудес древнего мира.

Если семья любит необычные природные локации, можно запланировать поездку в Памуккале. Это каскады белых известняковых террас с термальной водой, которые выглядят почти нереально.

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