Отпуск в августе: названы лучшие направления в Европе

Лето в Европе обладает особым шармом: теплое море, длинные вечера, старинные города, горные пейзажи и террасы кафе, где хочется задержаться подольше. Но август в то же время является одним из самых оживленных месяцев для туризма на континенте.

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Именно поэтому издание Lonely Planet посоветовало обратить внимание на европейские направления, которые хорошо подходят для августовского путешествия, но позволяют немного отойти от самых очевидных туристических маршрутов. Для отпуска стоит рассмотреть Албанскую Ривьеру, полуостров Пелион в Греции, регион Минью в Португалии, центральную Австрию, побережье Бельгии и Стокгольмский архипелаг.

Албанская Ривьера

Одним из лучших направлений для августовского отпуска назвали Албанскую Ривьеру. Южное побережье Албании уже не так малоизвестно, как раньше, но по-прежнему остается привлекательным вариантом для тех, кто ищет солнце, море, пляжи и свежие морепродукты.

Саранда превратилась в оживленный курортный город с барами и активной ночной жизнью. Если же хочется более спокойного отдыха, стоит обратить внимание на Химару и близлежащие пляжи, в частности Потами. В августе здесь можно рассчитывать на солнечную погоду, теплую воду и температуру около 30 градусов.

Несмотря на высокий сезон, на побережье еще можно найти более тихие места. Среди вариантов – Паласа, Борш, галечный Бунек и острова у Ксамиля. Также можно отправиться через перевал Ллогара к заливу Влёра, где есть курорты и лодочные прогулки к уединенным пляжам на полуострове Карабурун.

Для тех, кто хочет сделать паузу от пляжного отдыха, интересным местом станет археологический парк Бутринти. Там сохранились греческие, римские и византийские руины, некоторым из которых около 2500 лет.

Полуостров Пелион, Греция

Вместо переполненных греческих островов в августе можно выбрать полуостров Пелион. Это живописный регион у Эгейского моря, который сочетает в себе пляжи, зеленые склоны, традиционные деревни и более прохладные горные места.

На побережье есть немало курортов, часто более спокойных и уединенных, чем на популярных островах. На западном побережье рекомендуют Хорто или Милину, а на восточном – Хорфето, Агиос Иоаннис и Дамухари недалеко от красивого пляжа Факистра.

Внутренняя часть Пелиона привлекает старинными тропинками, традиционными деревнями, церквями с фресками и местной кухней. Здесь можно попробовать спетсофаи – блюдо из свиных колбасок, фасоладу, баранину в лимонном соусе и местный напиток ципуро.

В горных деревнях воздух обычно на несколько градусов прохладнее, чем на побережье. А летом туристы могут прокатиться на узкоколейном поезде от Ано-Лехонии до Милиеса, который в июле и августе курсирует ежедневно.

Минью, Португалия

Еще одно удачное направление для августа – регион Минью на севере Португалии. Это зеленый край с холмами, старинными городами, традиционной культурой и великолепной гастрономией.

Минью славится своим vinho verde – "зеленым вином", которое выпускают всего через несколько месяцев после сбора урожая. Особенно ценятся сорта Loureiro и Alvarinho. Но не только вино делает этот регион интересным: в 2016 году Минью получил статус Европейского региона гастрономии.

В Понте-де-Лима, старейшем городе Португалии, можно найти ресторан с видом на римский мост и попробовать местные блюда. Среди них – arroz de sarrabulho, рисовое блюдо с говядиной, а также "caldo verde" – густой суп с капустой.

Также стоит посетить Брагу, Гимарайнш и Виана-ду-Каштелу. Эти города сохранили архитектуру разных эпох и напоминают о богатстве португальских купцов времен великих географических открытий.

Центральная Австрия

Для тех, кто хочет совместить отдых с заботой о здоровье, удачным выбором может стать центральная Австрия. Во многих австрийских городках расположены спа-курорты, термальные источники, сауны и оздоровительные центры.

Этот регион особенно привлекателен благодаря сочетанию wellness-отдыха и альпийских пейзажей. Здесь есть горные вершины, зеленые луга, долины и озера, у которых приятно проводить долгие августовские дни.

Бад-Ишль известен соляными традициями и императорской историей. В Бад-Гастайне главной достопримечательностью являются природные горячие источники, а неподалеку, в Бад-Гофгаштайне, работает один из крупнейших термальных спа-комплексов Европы.

Однако август в Австрии – это не только спа. В это время стоит прогуляться по тропам вокруг озер Зальцкаммергута, покататься на горных велосипедах над Бад-Гастайном или искупаться в альпийских водоемах.

Побережье Бельгии

Сегодня бельгийское побережье привлекает парками развлечений, водными видами спорта и удобной транспортной системой. Вдоль берега курсирует Kusttram – прибрежный трамвай, который считается самым длинным трамвайным маршрутом в мире. Его длина составляет 67 км, а маршрут пролегает от Де-Панне до Кнокке-Гейста.

Август – самый теплый месяц в этом регионе, поэтому он хорошо подходит для поездки по побережью. В это время здесь проводятся различные мероприятия, в частности фестиваль фейерверков в Кнокке-Гейсте и праздник креветок в Де-Гаане. А в летние выходные из депо в Де-Панне можно отправиться в путешествие на винтажном трамвае.

Стокгольмский архипелаг, Швеция

Еще одно направление для августовского путешествия – Стокгольмский архипелаг. Столица Швеции сама по себе расположена среди островов и воды, а в августе выглядит особенно привлекательно благодаря длинным светлым дням, паркам и солнечным набережным.

В самом Стокгольме можно провести несколько дней, гуляя по старым улочкам Гамла Стана, посещая музеи и галереи, в частности музей под открытым небом Скансен, или делая паузы на fika – традиционный перерыв на кофе и десерт.

Город легко исследовать пешком, на велосипеде или на метро, ведь он раскинулся на 14 основных островах. Но настоящая магия начинается дальше – среди десятков тысяч островов, островков и скал Стокгольмского архипелага.

Лучше всего знакомиться с этим регионом на пароме, во время прогулки на лодке или на каяке. В разных частях архипелага можно увидеть скопов, бобров и серых тюленей. Для тех, кто не хочет жаркого южного курорта, но мечтает о воде, природе и летней атмосфере, это может быть один из лучших вариантов августа.

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