"У нас есть болевой порог": Навроцкий оправдался, почему отобрал у Зеленского орден Белого Орла

Решение присвоить почетное звание "героев УПА" одной из группировок Сил обороны Украины "превысило болевой порог", утверждает президент РП Кароль Навроцкий. Также он сказал, что поляков "не нужно учить, что такое война".

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Лишение президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла его польский коллега прокомментировал в субботу, 20 июня, во время празднования Национального дня Силезского восстания. Мероприятие состоялось в Грабивце, недалеко от города Водзислав-Шленский на юго-западе страны, передает TVN24.

Навроцкий утверждает, что в Варшаве понимают, что значит отстаивать независимость от России.

На протяжении всего ХХ века Польша была свободной лишь 31 год, заявил политик. Остальные годы поляки сопротивлялись господству иностранных держав. "Мы либо победили Советский Союз в 1920-м, либо стали жертвами немецкого и советского тоталитаризма, либо боролись с советскими колонизаторами с 1945 по 1989 год", – сказал Навроцкий.

Поэтому Польша, по его словам, знает, что такое война, что такое борьба за суверенитет "и что такое постсоветская, а теперь российская угроза".

"Но мы гордая польская нация – и у нас есть болевой порог, когда речь идет о вопросах, касающихся нас и наших союзников. И этот болевой порог был превышен, именно поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла", – пояснил лидер свое решение.

Что предшествовало

19 июня канцелярия президента РП опубликовала официальное заявление о том, что Зеленского лишили ордена Белого Орла. Президент Украины принял это решение и отправил награду назад в Польшу "Новой почтой".

В знак солидарности от собственных орденов, полученных от руководства Варшавы, отказались второй президент Украины Леонид Кучма, третий глава государства Виктор Ющенко и пятый президент Петр Порошенко.

Кроме того, от польских наград добровольно отказались министр иностранных дел Андрей Сибига и бывший глава МИД Борис Тарасюк, глава Офиса президента Кирилл Буданов, посол Украины в Польше Василий Боднар.

Как писал OBOZ.UA:

– Немецкая историк Франциска Дэвис считает, что реакция Варшавы была предсказуемой, но "поляки забывают, что Украина защищает и их". Она отметила, что нынешняя дискуссия выходит за рамки чисто исторических споров.

– Бывший президент Польши Анджей Дуда, который в 2023 году и вручил Зеленскому высшую государственную награду, тоже высказался по поводу ситуации. По его мнению, нынешние обстоятельства существенно отличаются от тех, что были еще год назад.

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