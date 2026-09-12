Куда поехать в сентябре: туристам посоветовали доступное направление

Сентябрь может стать одним из лучших месяцев для поездки в Португалию, особенно если хочется избежать пика туристического сезона. Среди интересных направлений путешественникам рекомендуют обратить внимание на Кошта-Нова – небольшой приморский городок недалеко от Порту.

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Как отмечает Travel Off Path, оно известно разноцветными рыбацкими домиками, широкими песчаными пляжами и атмосферой традиционного португальского побережья. При этом в начале осени здесь сохраняется приятная теплота, а количество отдыхающих заметно уменьшается.

Красочный городок у Атлантики

Кошта-Нова расположена примерно в 80 километрах от Порту, поэтому дорога на автомобиле занимает около часа в зависимости от трафика. Городок, в котором проживает около 1200 человек, расположен между лагуной Риа-де-Авейру и Атлантическим океаном. Здесь до сих пор можно увидеть рыбацкие лодки, напоминающие о традиционном укладе жизни местных жителей.

Главная особенность Кошта-Новы – красочные деревянные дома, известные как palheiros.

Их фасады украшены вертикальными полосами ярких синих, красных, зеленых и желтых оттенков, благодаря чему набережная выглядит необычно. Именно эти домики стали одним из символов городка и привлекают туристов, которые ищут живописные места для отдыха и фотографий.

В сентябре дневная температура здесь обычно держится примерно на уровне 23-26 °C, поэтому погода хорошо подходит для прогулок по побережью, поездок по окрестностям и отдыха на пляже. Даже в октябре днем воздух может прогреваться примерно до 20-21 °C, хотя вечера становятся прохладнее. В то же время осенью возрастает вероятность дождей, поэтому в поездку стоит взять с собой лёгкую водонепроницаемую куртку.

Пляжный отдых и спокойная атмосфера

Широкие песчаные дюны на океанской стороне Кошта-Новы позволяют наслаждаться пляжным отдыхом даже после окончания высокого сезона. В сентябре температура воздуха часто остается комфортной для длительных прогулок вдоль побережья и отдыха у океана. Однако путешественникам стоит помнить, что вода здесь значительно прохладнее, чем на популярных средиземноморских курортах.

Температура Атлантики в конце лета и в начале осени может составлять всего около 16-18 °C. Поэтому перед купанием стоит оценить условия и силу волн. Зато для вечернего отдыха у океана можно выбрать одно из местных заведений, наблюдая за закатом и наслаждаясь португальскими блюдами и напитками.

Еще одно преимущество Кошта-Новы осенью – гораздо более спокойная атмосфера. После окончания летнего сезона городок не выглядит переполненным туристами, а прогулки по набережной и пляжу становятся более комфортными. В то же время Порту остается достаточно близко, чтобы совместить тихий отдых на побережье с поездкой в большой город.

Местная кухня и цены на отдых

Отдельной причиной для посещения Кошта-Новы может стать местная кухня. Здесь стоит попробовать tripa de Aveiro – теплый мягкий десерт, напоминающий недожаренный креп или тонкий блин. Его подают как без начинки, так и с шоколадом или ovos moles – нежным сладким кремом из яичных желтков и сахара, который родом из соседнего Авейру. За такой десерт туристам придется заплатить примерно $2,5-5 (100-200 грн), тогда как эспрессо стоит $1-2,5 (40-100 грн), недорогой сэндвич – $5-9 (200-375 грн), а обед в обычном ресторане – около $12-18 (500-750 грн).

Кошта-Нова может стать относительно доступным направлением для осеннего отпуска.

Ужин с морепродуктами здесь в среднем стоит $30-55 на человека (1 250-2 300 грн)

Бокал местного вина или игристого напитка обойдется примерно в $4-7 (170-300 грн).

Номер на двоих в трёхзвёздочном отеле или местном B&B можно найти за $80-140 за ночь (3 300-5 800 грн),

автобусная поездка между Авейром и Кошта-Новой обойдется примерно в $2,5-3,5 в одну сторону (100-150 грн).

Поэтому этот городок может подойти путешественникам, которые хотят совместить отдых на побережье, местную кухню и знакомство с Португалией без чрезмерных затрат.

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