Где в Европе самый длинный сезон осеннего ноября: 10 волшебных мест

Осень в Европе может продлиться для путешественников значительно дольше, если правильно выбрать направление для путешествия. В горных регионах, долинах и местностях с особым микроклиматом деревья и другая растительность меняют цвета постепенно, поэтому яркий сезон растягивается на несколько недель.

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От Альп и Карпат до шотландских озер и виноградников Португалии можно найти места, где осенние пейзажи особенно эффектны. Эксперты из Travel Off Path собрали 10 европейских локаций, которые стоит рассмотреть тем, кто хочет в полной мере насладиться атмосферой осеннего листопада.

Баварские Альпы, Германия

Юг Германии осенью превращается в пейзаж со сказочных открыток: зеленые долины, густые леса и альпийские вершины создают яркий контраст с желтой, оранжевой и красной листвой.

Особенность этого региона заключается в значительных перепадах высот. Осенние краски сначала появляются в высокогорье, а затем постепенно спускаются в долины. Благодаря этому наслаждаться красочными пейзажами можно в течение нескольких недель – местами вплоть до ноября.

Для остановки удобно выбрать Фюссен, откуда легко добраться до горных маршрутов и знаменитого замка Нойшванштайн. Одной из самых эффектных точек для панорамных фотографий является мост Мариенбрюке.

Озеро Блед, Словения

Словенское озеро Блед осенью обретает особую атмосферу. Небольшой остров с церковью посреди водоёма, средневековый замок на скале и леса, которые постепенно меняют зелёный цвет на золотой и багряный, создают почти сказочную картину.

Окружающие Юлийские Альпы способствуют тому, что осенние краски у самого озера могут сохраняться дольше, чем на больших высотах. Самый яркий период обычно приходится на конец октября и начало ноября.

Остановиться можно непосредственно в Бледе, где после окончания летнего сезона становится значительно спокойнее. Чтобы полюбоваться панорамным видом, стоит подняться на смотровую площадку Мала Осойница.

Трансильвания, Румыния

Трансильвания подойдет тем, кто хочет совместить осенние пейзажи с историей и легкой мистической атмосферой. Карпатские леса, средневековые города, замки и туманные долины осенью выглядят особенно живописно.

Благодаря разной высоте горных массивов листва меняет цвет постепенно. Это создает длительный период, в течение которого в разных частях региона можно увидеть яркие осенние краски.

Удобным туристическим центром является Брашов. Отсюда легко планировать поездки в горные районы и к замку Бран, который особенно атмосферно выглядит в конце октября.

Доломиты, Италия

Итальянские Доломиты осенью поражают не только красками лесов, но и необычным сочетанием золотых долин и светлых скалистых вершин. Именно в этот период горы приобретают особенно выразительный вид благодаря низкому солнцу.

Важную роль в продолжительности сезона играют лиственницы. В отличие от большинства хвойных деревьев, осенью они сбрасывают хвою, которая перед этим приобретает насыщенный золотистый оттенок. Их окраска может сохраняться до ноября, пока сильные снегопады не накроют горные склоны.

Для путешествия удобно выбрать Кортину-д'Ампеццо или район Валь-Гардена. Среди живописных мест – озера Браес и Сорапис, где золотые деревья особенно красиво отражаются в воде.

Долина Энгадин, Швейцария

Швейцарская долина Энгадин известна своим длительным "золотым сезоном". Здесь живописные горные склоны сочетаются с лиственничными лесами, озерами и заснежёнными вершинами.

Местный микроклимат помогает сохранять яркие желтые оттенки в течение более длительного времени. В результате осенью долина превращается в грандиозную панораму золотого цвета на фоне Альп.

Туристы могут остановиться в Санкт-Морице или Понтрезине. Особый способ увидеть осенний Энгадин — отправиться на поезде по маршруту Bernina Express, который проходит через живописные горные ландшафты.

Шотландское нагорье, Великобритания

Шотландское нагорье (Highlands) предлагает совершенно иную осеннюю атмосферу – мрачную, драматичную и в то же время необыкновенно живописную. Темные озера, вересковые пустоши, древние леса и горные долины создают характерный пейзаж этого региона.

Осенний сезон здесь условно можно назвать двойным. В конце лета и в начале осени вересковые поля приобретают насыщенные фиолетовые оттенки, а впоследствии на первый план выходят березы и дубы с золотистой листвой. Часть этих красок может сохраняться до ноября.

Для знакомства с регионом удобно выбрать Инвернесс или Авимор. Особенно атмосферными являются утренние поездки к озерам Лох-Несс и Лох-Линни, когда над водой образуется туман.

Плитвицкие озера, Хорватия

Осенью Хорватия демонстрирует совершенно иной облик, чем в разгар пляжного сезона. Национальный парк Плитвицкие озера сочетает в себе каскады водопадов, прозрачные водоемы и обширные буковые и дубовые леса, которые осенью расцветают теплыми красками.

Рельеф парка также способствует постепенной смене цветов. Озера и леса расположены на разных высотах, поэтому осень проходит по территории постепенно, продлевая период яркой листвы.

Для спокойного путешествия особенно хорошо подходят конец октября и начало ноября. В это время летние толпы туристов уже уменьшаются, а прогулки по деревянным тропинкам становятся значительно комфортнее.

Лапландия, Финляндия

Финская Лапландия – вариант для тех, кто ищет осеннюю природу вдали от популярных туристических маршрутов. Здесь путешественников ждут хвойные леса, озера, тишина и огромные просторы северной природы.

Период красочных красок начинается на крайнем севере в сентябре, а затем постепенно смещается на юг. Благодаря этому путешествовать в поисках осенних красок можно в течение нескольких недель.

Среди удобных отправных точек – Рованиеми и Леви. Осенью также возрастают шансы увидеть северное сияние, поэтому сочетание разноцветного леса, темных озер и ночного неба может сделать поездку особенно незабываемой.

Зальцкаммергут и Гальштат, Австрия

Австрийский регион Зальцкаммергут осенью сочетает в себе альпийские пейзажи, озера и леса, окрашивающиеся в золотые и оранжевые оттенки. Одной из самых известных локаций здесь остаётся Гальштат.

Большие горные озера смягчают температурные колебания в окрестностях. Благодаря этому риск ранних сильных заморозков может быть ниже, а листва буков дольше сохраняет яркие цвета.

Для путешествия можно выбрать сам Гальштат или соседний Санкт-Гильген. Помимо прогулок по берегу, стоит полюбоваться осенними пейзажами с воды – например, во время прогулки по озеру.

Долина Дору, Португалия

Португальская долина Дору доказывает, что для яркой осени не обязательно отправляться в густые горные леса. Здесь главными героями осеннего пейзажа становятся виноградники, высаженные на террасах вдоль реки.

После завершения сбора винограда склоны меняют зеленый цвет на красный, оранжевый и золотистый. Мягкий климат Португалии способствует тому, что эти краски могут сохраняться до конца ноября.

Чтобы познакомиться с регионом, можно остановиться в Порту и совершать однодневные поездки или выбрать одну из местных винодельческих усадеб. Осенью Дору особенно хорошо подходит для неспешных путешествий с дегустациями и панорамными видами на долину.

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