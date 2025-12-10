Куда поехать в семейный отпуск: 5 лучших греческих островов

Греция уже давно перестала быть только направлением для влюбленных пар или вечеринок до рассвета. Сегодня греческие острова предлагают идеальные условия для семейного отдыха: пологие песчаные пляжи, чистая вода, детские клубы, спокойные бухты и множество активностей для всех возрастных групп.

Видео дня

Здесь можно часами наблюдать за черепахами, нырять к рыбам-бабочкам, кататься на водных велосипедах или просто лениво валяться под зонтиком, зная, что малыши в безопасности. Эксперты назвали пять островов, которые регулярно получают самые высокие оценки от семейных путешественников и имеют развитую инфраструктуру именно для отдыха с детьми.

Лефкада

Лефкада в Ионическом море – это место, куда семьи возвращаются год за годом. Западное побережье поражает бирюзовыми лагунами и длинными песчаными пляжами с очень пологим входом в воду – идеально для самых маленьких. Восточный берег усеян маленькими бухточками, которые удобно исследовать на арендованном катере или даже на водном велосипеде.

Курорт Нидри предлагает полный набор развлечений – от бананов и зонтиков до полетов на параплане для подростков. А если хочется приватности – виллы с собственным бассейном и прямым выходом на пляж Перигиали расположены всего в 5 минутах езды от центра городка.

Санторини

Да, Санторини ассоциируется с белыми домиками и закатами. Но попробуйте объяснить это ребенку, который только что увидел настоящий действующий вулкан и поплавал в горячих источниках посреди моря. Экскурсии на лодке к кратеру и островам-потокам лавы стали главным развлечением для школьников.

На восточном побережье расположены необычные черные и красные пляжи, где можно строить замки из вулканического песка. А современные отели типа Canaves Epitome предлагают и вид на кальдеру, и детские бассейны, и аниматоров – всего 10 минут пешком до знаменитой Ии.

Закинф

Ни один детский рисунок о море не обходится без черепахи, а на Закинфе их можно увидеть вживую. Залив Лаганас – официальное место гнездования морских черепах, и экскурсии на катерах с прозрачным дном стали классикой семейного отдыха.

Если избежать шумного центра Лаганаса, то на полуострове Василикос (пляж Геракас) вы получите тихий дикий пляж, где черепахи откладывают яйца прямо под вашими лежаками. Информационный центр на пляже расскажет детям все об этих удивительных существах. А остановиться лучше всего в каменной вилле среди соснового леса – настоящий домик сказочного лесника.

Кефалония

Кефалония – самый большой из Ионических островов и, возможно, наименее "туристический" в классическом понимании. Здесь нет толп даже в высокий сезон, зато есть невероятные пляжи, к которым ведут деревянные лестницы прямо от дороги, и рыбацкие деревни, где ужинают только местные.

Север острова вокруг Фискардо – настоящая жемчужина: розовые и голубые домики, тихие бухты и почти нет пакетных туристов. Арендуйте машину – без нее половину красоты просто не увидите. Курорт Emelisse Nature на севере предлагает номера с видом на море и прямой доступ к одному из самых красивых пляжей острова – Эмплисе.

Скиатос

Если ваши дети уже вышли из возраста "песочница и ведерко", Скиатос станет идеальным выбором. Остров входит в архипелаг Северные Спорады и славится кристально чистой водой и густыми сосновыми лесами, спускающимися прямо к морю.

Здесь более 60 пляжей, большинство – с мягким золотым песком. Есть средневековый замок, монастыри, тропы для хайкинга и отличные условия для снорклинга. Отели типа Princess Resort предлагают детские клубы даже для младенцев от 4 месяцев и прямой выход на один из лучших пляжей – Агиа Параскеви.

Каждый из этих пяти островов по-своему идеален для семейного отдыха. Выбирайте тот, что ближе к вашему представлению об идеальном отпуске – с черепахами, вулканами или просто с самым голубым морем и тишиной.

OBOZ.UA предлагает узнать о лучшем месте для отдыха в Португалии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.