Куда поехать в отпуск с подругами: идеи для девичьего отдыха

Отпуск с подругами – это возможность перезагрузиться и сменить обстановку. Для такого формата путешествия лучше всего подходят места, где можно совместить море, прогулки, вкусную еду, интересные локации и вечернюю атмосферу, не чувствуя, что весь отдых сводится только к пляжу.

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В Европе немало направлений для поездки с подругами, но некоторые города и острова словно специально созданы для такого формата. Днем там можно загорать, гулять по старинным улочкам или ездить на короткие экскурсии, а вечером – выбирать между ресторанами, набережными, музыкой под открытым небом и неторопливыми разговорами до поздней ночи.

Барселона, Испания

Барселона – один из самых удобных вариантов для путешествия с подругами, если хочется всего сразу: моря, архитектуры, прогулок, шопинга, гастрономии и активного городского ритма. Это не классический курорт, где весь отдых вращается вокруг пляжа, а большой город, в котором море – лишь одно из преимуществ.

Днём можно провести несколько часов на пляже Барселонета, прогуляться по набережной, зайти на рынок Бокерия или посвятить день архитектуре Гауди. Парк Гуэль, Саграда Фамилия, узкие улочки Готического квартала и оживленная Ла Рамбла легко составят насыщенный маршрут даже на несколько дней.

Барселона особенно удобна для компании, в которой у всех разные предпочтения. Кто-то может больше времени провести у моря, кто-то – в музеях и магазинах, а вечером вся компания соберется за ужином в одном из районов с ресторанами и тапас-барами. Для короткого путешествия это почти идеальный баланс между пляжем и городом.

Еще один плюс – возможность выехать за пределы Барселоны. Если хочется менее городской атмосферы, можно запланировать день на побережье Коста-Брава: например, в Тосса-де-Мар, Бланесе или Льорет-де-Мар. Так отпуск станет более разнообразным, а компания не устанет от одного и того же ритма.

Миконос, Греция

Миконос подойдет тем, кто хочет яркого островного отдыха с белыми домиками, бирюзовой водой, пляжами, музыкой и атмосферой прекрасной летней жизни. Это один из самых известных греческих островов, поэтому сюда едут не за тишиной и полным уединением, а за энергией, движением и ощущением праздника.

Лучше всего планировать поездку на Миконос не в самый пик сезона. В июле и августе на острове много туристов, цены выше, а популярные места быстро заполняются. Конец августа, сентябрь или начало лета часто более комфортны для тех, кто хочет отдохнуть без излишней толпы.

Что касается проживания, стоит внимательно выбирать часть острова. Южные пляжи обычно более удобны для купания и отдыха, тогда как на северной стороне может быть ветренее. Для прекрасного дня на пляже можно рассмотреть Кало-Ливади, Агиа-Анну или другие бухты с более спокойной атмосферой. Если хочется более оживлённой обстановки, лучше выбирать пляжи с ресторанами, музыкой и вечерними мероприятиями.

Хвар, Хорватия

Хвар – отличный вариант для тех, кто хочет совместить Адриатику, красивые бухты, старинные каменные улочки, морские прогулки и более расслабленный ритм жизни, чем на очень шумных курортах. Это хорватский остров с ярко выраженной средиземноморской атмосферой: много солнца, чистая вода, лавандовые пейзажи, местная кухня и виды, которые не нуждаются в фильтрах.

День на Хваре можно начать с пляжа Дубовица – одной из самых известных бухт острова. Вода там чистая, берег живописен, а само место отлично подходит для спокойного отдыха. Еще один обязательный пункт – морская прогулка к Пакленным островам, где можно найти укромные бухты и провести день вдали от городской суеты.

Хвар интересен не только морем. Внутри острова есть деревни, лавандовые маршруты, смотровые площадки и места, где чувствуется более медленный, почти деревенский ритм Далмации. Для путешествия с подругами это большой плюс: один день можно посвятить пляжу, другой – прогулкам, третий – лодке, пейзажам и ужину у моря.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой испанский город получил звание самого удобного для пешеходов в Европе.

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