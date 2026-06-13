Назван самый удобный для пешеходов город Европы

Испания остается одним из самых популярных направлений для туристов, которые ищут солнце, архитектуру и насыщенные городские маршруты. Чаще всего путешественники выбирают Барселону и Мадрид, однако эксперты обратили внимание на другой испанский город.

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Севилью назвали самым удобным городом Европы для пеших прогулок. По оценке специалистов, главные достопримечательности здесь можно увидеть примерно за 30 минут.

Севилья стала самым удобным городом Европы для пеших прогулок

Рейтинг лучших европейских городов для пешеходов составили специалисты сервиса трансферов Hoppa. Первое место в списке заняла Севилья. За ней расположились Афины, Стамбул, Краков и Амстердам.

Эксперты отмечают, что Севилья хорошо подходит для тех, кто хочет исследовать город без постоянного пользования транспортом. Основной маршрут между главными достопримечательностями имеет длину всего около 2 км. Кроме того, он почти полностью равнинный, поэтому прогулка не должна быть слишком сложной для туристов.

Город расположен на юге Испании и известен теплым климатом. По данным AccuWeather, в декабре средняя максимальная температура в Севилье достигает примерно 18 градусов. Это делает город привлекательным не только летом, но и в период, когда во многих других европейских направлениях уже значительно прохладнее.

Что можно увидеть во время прогулки по Севилье

Пешеходный маршрут по Севилье проходит мимо известных архитектурных памятников и зеленых зон. Среди мест, которые упоминают эксперты, – Севильский кафедральный собор и парк Марии Луизы.

Одной из главных достопримечательностей города является Собор Святой Марии, более известный как Севильский кафедральный собор. Рядом с ним расположен исторический королевский дворец – Алькасар Севильи.

Собор и дворец получили статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Вместе с ними в перечень вошел и соседний Генеральный архив Индий, который берет начало еще с XVI века.

Среди других важных мест в городе называют Torre del Oro, или Золотую башню. Она является частью городских укреплений и относится к самым известным историческим сооружениям Севильи.

Управляющий директор Hoppa Мэтью Холл отметил, что некоторые города значительно лучше подходят для осмотра пешком, чем другие. По его словам, Севилья может стать удачной альтернативой Барселоне и Мадриду, особенно для тех, кто хочет больше ходить и исследовать город в спокойном темпе.

В то же время он напомнил, что перед самой прогулкой туристам нужно еще добраться из аэропорта в город. Поэтому бронирование трансфера заранее может помочь избежать лишних забот по прибытии.

Топ-20 самых удобных городов Европы для пешеходов

В рейтинг самых удобных для пеших прогулок городов Европы вошли:

Севилья; Афины; Стамбул; Краков; Амстердам; Милан; Берлин; Копенгаген; Таллинн; Кельн; Стокгольм; Прага; Вена; Бухарест; Гамбург; Валенсия; Флоренция; Ницца; Дублин; Париж.

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