Куда поехать в Италии зимой: самые теплые места

Когда в нашей части Европы наступает мрачная и серая пора, в южных регионах континента все еще можно нежиться под теплым солнышком. Одной из стран, которой так повезло с климатом, является Италия, поэтому она привлекает туристов даже зимой.

Видео дня

Где найти наиболее солнечные города Италии, рассказало издание Idealista. Оно порекомендовало менее очевидные маршруты для путешествий по стране в зимний сезон.

Сицилия

Климат острова удивительно мягкий и теплый. Даже зимой дневная температура часто достигает +15°C и небо остается ясным. Море при этом становится довольно прохладным, однако его воды очищаются и ими особенно приятно любоваться.

Выбирайте Палермо, чтобы насладиться уличной едой и музеями, отправляйтесь в Чефалу для походов по скалам и легких прогулок, или блуждайте старинными улочками Ортигии в Сиракузах, чтобы увидеть барочные арки и морские пейзажи. В ясные дни из Катании можно любоваться заснеженной вершиной вулкана Этна.

Дополнительный совет: В прохладные ветреные дни выбирайте бухты, выходящие на юг, вблизи Аренеллы или Племмирио. Так вы получите дополнительную порцию тепла.

Сардиния

Кальяри – изящный, но немного хаотичный город в средиземноморском стиле, с оживленными набережными, фламинго, которые кормятся в лагунах Молентаргиус, и длинной дугой пляжа Поэтто. Рассчитывайте здесь на солнечные дни с температурой около пятнадцати градусов и спокойную погоду. Воспользуйтесь ими, чтобы посетить римские руины Норы и бухты Кья и Туэрредда. Море в это время довольно прохладное, поэтому большинство местных и туристов купаются в спа-центрах отелей и бассейнах с подогревом.

Однодневные поездки в Вилласимиус станут шансом увидеть изумрудно-зеленые мелководья и уютные уголки, когда ветры стихают. А старый квартал Кастелло порадует кафе и музеями.

Апулия

Саленто предлагает улицы Лечче в роскошном стиле барокко, сонные рыбацкие гавани и закаты, которые полыхают над водой. Зима в Апулии, как правило, сухая и солнечная, с теплыми полуденными периодами. Однако Адриатика может быть ветреной – стоит взять с собой и теплые вещи.

Прогуляйтесь по прибрежной тропе возле Отранто в безветренные дни, а затем отдохните за сельским обедом из морепродуктов и местного вина. В Санта-Чезареа-Терме посетите термальные источники, а также оливковые рощи и винодельни, которые устраивают дегустации в межсезонье. Если прогноз обещает резкий северный ветер, отправляйтесь в Галлиполи и Порто-Чезарео, где условия мягче.

Калабрия

Калабрийский город Тропеа расположен высоко на скале. Его пастельные фасады выглядят особенно роскошно на закате, когда Тирренское море сверкает внизу. Климат здесь мягкий и солнечный, а старый город остаётся довольно оживлённым даже в межсезонье.

Запланируйте однодневные поездки в Пиццо за тартуфо, в Скиллу за рыбацкими улочками и в Реджо-Калабрию за музейной культурой. Железнодорожные линии здесь пролегают вдоль побережья Тирренского моря, поэтому путешествовать особенно приятно.

Кампания

Столица провинции, город Неаполь даже в зимние месяцы оживленный и привлекательный. Здесь можно гулять по набережной, смаковать только что испеченной сфольятеллой и любоваться Везувием, четко выделяющимся на фоне голубого неба. После обеда температура воздуха часто поднимается до +10-15 градусов, что идеально подходит для прогулок в Помпеях или обедов на террасах в Сорренто. Амальфитанское побережье – отличное место для зимних автомобильных путешествий. Отдохните на пляже, когда здесь нет толпы, и отыщите все лучшие смотровые площадки.

Лимонные рощи, прибрежные деревни и островные горизонты в это время привлекают любителей идиллического отдыха. А термальные парки Искьи подарят возможность искупаться в теплой воде. Быстрые поезда и частые автобусы делают путешествие легким. Зато паромы зимой ходят реже – проверяйте расписание заранее. Когда дуют ветры, отправляйтесь в защищенные уголки Амальфи, таких как Атрани или Минори, чтобы насладиться спокойными улицами и солнечными уголками.

Рим

Рим встречает зиму, предлагая множество нетуристических развлечений. Низкий, медовый свет скользит по руинам, камень площадей больше не раскален, а длинные обеды можно устраивать на террасах ресторанов, оборудованных обогревателями. В столице прохладнее, чем на юге, однако здесь все еще солнечно и сухо. Покатайтесь на велосипеде по Аппиевой дороге, прогуляйтесь по Трастевере, осматривая менее известные достопримечательности Рима, или задержитесь у Тибра, чтобы полюбоваться его водами, когда небо чистое.

В холодные периоды музеи и галереи города раскрываются во всей красе, а быстрая поездка в Остию Антики или римского побережья добавляет соленого бриза и дозу света. Поезда и метро делают передвижение простым, а расположение Рима позволяет удобно планировать короткие поездки на юг.

Лигурия

Защищённый Альпами, этот участок Ривьеры зимой манит известными деревнями Чинкве-Терре, виллами Прекрасной эпохи и садами, где распускаются зимние цветы. Дни в Лигурии часто бывают солнечными и мягкими, а позднее солнце сверкает в заливах, выходящих на запад. Здесь можно приятно прогуляться, посмотреть, как местные жители играют в бочче, и купить морепродукты на крытых рынках.

Элегантные кафе Сан-Ремо и длинная песчаная дуга Алассио – главные прелести низкого сезона. Когда воздух становится свежим, отправляйтесь вглубь страны, чтобы пройтись по тропинкам на склонах холмов с видом на море. Прибрежная железная дорога удобно соединяет города, а аэропорты Ниццы или Генуи обеспечивают простой доступ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех дешевых направлениях в Латинской Америке, которые стоит посетить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.