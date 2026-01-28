Куда поехать в Греции: 3 места, где отдыхают местные жители

Греция – это страна, которая удовлетворяет самые требовательные запросы путешественников. Здесь можно бесконечно наслаждаться пейзажами, напоминающими открытки, исследовать античные памятники и пробовать всемирно известную кухню. Этим и обусловлена ее бешеная популярность у туристов.

Минус такой популярности в том, что страна буквально захлебывается от потока желающих увидеть ее культурные и исторические сокровища. Однако, как пишет издание Lonely Planet, кроме популярных маршрутов в Греции сохранилось еще немало аутентичных уголков, где жизнь течет в собственном ритме, позволяя по-настоящему почувствовать местную атмосферу. Сами греки обожают приезжать сюда, чтобы побыть наедине с природой. Среди таких локаций особого внимания заслуживают три направления, предлагающие отдых вдали от чрезмерного шума.

Серифос

Этот остров в западной части архипелага Киклады расположен всего в двух часах путешествия скоростным паромом из Афин, но по ощущениям он кардинально отличается от шумных Санторини или Миконоса. Несмотря на появление новых вилл на его карамельного цвета склонах, Серифос сохраняет атмосферу отстраненности. Главной особенностью острова является более 70 пляжей, где вместо привычных арендованных шезлонгов с зонтиками тень дарят деревья тамариска. Глубокие воды галечных пляжей Ганема и Карави обеспечивают ощущение бодрости, а уединенная бухта Псили Аммос привлекает золотым песком, аквамариновым морем и аутентичными рыбными тавернами. Спасаться от летней жары здесь помогает мельтеми – сухой северный ветер, который делает пребывание на побережье комфортным даже в пик сезона.

Южное побережье Ретимно на Крите

Южные берега Крита, омываемые кристальным Ливийским морем, остаются относительно нетронутыми массовым туризмом, в отличие от перенасыщенного северного побережья острова. Регион Ретимно насчитывает более пятнадцати пляжей высокого класса, раскинувшихся от Франгокастелло на западе до Агия Галини на востоке. Самым известным и наиболее фотографируемым является Превели, также известный как Пальмовый пляж. Однако другие локации часто остаются почти безлюдными даже в августе. Маленький и уютный Амуди или дикий и просторный Триопетра предлагают спокойный отдых наедине с природой. Кроме морского досуга, стоит поинтересоваться и местной культурой. Например, посетить исторический монастырь Мони Превели, который является важным духовным центром региона.

Куфониси

Куфониси вместе с другими Малыми Кикладами создает впечатление места, находящегося на самом краю света. Вода здесь настолько прозрачна, что рыбацкие лодки кажутся подвешенными в воздухе над белым песком. Атмосфера острова максимально непринуждённая: люди в лёгких летних нарядах неспешно прогуливаются по узким улочкам главной деревни, где расположены небольшие бутики, уютные отели и бары. Остров можно полностью обойти пешком, двигаясь по скалистым тропам вдоль изрезанного побережья. Такой путь открывает многочисленные природные бассейны в скалах, пустынные бухты и алебастровые пляжи. Несмотря на близость к большим Наксосу и Паросу, Куфониси сохраняет свой камерный и спокойный характер.

