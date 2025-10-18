Куда поехать в декабре: лучшие жаркие направления

Декабрь – идеальное время для побега от зимней прохлады в теплые и солнечные уголки мира. От тропических пляжей Таиланда до культурных сокровищ Мальты – эксперты по путешествиям собрали лучшие направления для предрождественского отпуска или новогоднего путешествия в 2025-2026 годах.

Эти места предлагают не только тепло, но и доступные цены, яркие фестивали и уникальные впечатления. Ищете ли вы пляжный релакс, рождественские ярмарки или городские приключения – в этом списке есть все, поэтому узнайте, куда отправиться, чтобы сделать декабрь незабываемым.

Отдых на Мальте

Валлетта, Мальта (17°C)

Мальта – идеальный выбор для тех, кто хочет бюджетный отдых ближе к экватору. Мягкий климат (17°C) делает декабрь отличным временем для прогулок и осмотра достопримечательностей. Хотя пляжный отдых может быть ограниченным из-за кратковременных дождей, Валлетта очаровывает рождественскими украшениями и атмосферными вечерами. Посетите ярмарку "Страна сказок" на площади Пьяцца Тритони (6 декабря 2025 – 6 января 2026), где вас ждут аттракционы, каток, жареные каштаны и мальтийские сладости. Забронируйте тур через Jet2holidays или Destination2 для лучших предложений.

Отдых на Лансароте

Лансароте, Канарские острова (21°C)

Лансароте – самый теплый из Канарских островов в декабре с температурой 21°C. Его вулканические пейзажи, такие как красные лавовые поля Монтаньяс-дель-Фуэго, и песчаные пляжи создают уникальную атмосферу. Курорт Плайя-Бланка славится белоснежным пляжем, пристанью для яхт и ресторанами морепродуктов, а Пуэрто-дель-Кармен привлекает пляжами и праздничными ярмарками.

Отдых в Уэллсе

Уэллс, Великобритания (7°C)

Для тех, кто ищет праздничное настроение в Великобритании, Уэллс – идеальный выбор. Этот маленький город в Сомерсете получил 86% в рейтинге городских отпусков благодаря культурным достопримечательностям, таким как Викарс-Клоуз и Епископский дворец. Рождественская ярмарка в Уэллсе длится всего один день (6 декабря 2025), но предлагает аутентичные подарки и местные вкусности. Даже без ярмарки Уэллс очаровывает своей атмосферой.

Отдых в Вене

Вена, Австрия (3°C)

Вена в декабре – это сочетание зимней прохлады и праздничного тепла. Культурные достопримечательности города, включая дворец Гофбург и собор Святого Стефана, получили пять звезд в рейтинге европейских городов. Рождественские ярмарки, особенно возле городской ратуши, поражают фонарями, елками, горячим пуншем и ремесленными подарками. Несмотря на температуру 3°C, Вена идеально подходит для любителей искусства и истории.

Отдых в Кабо-Верде

Кабо-Верде (26°C)

Архипелаг Кабо-Верде предлагает солнце круглый год и температуру 26°C. Острова Сал и Боа-Виста привлекают белоснежными пляжами, водными видами спорта (серфинг, кайтбординг) и лунными пейзажами. Курорт Санта-Мария на острове Сал славится пляжными барами и ресторанами. Отсутствие джетлага делает Кабо-Верде идеальным для короткого отпуска.

Отдых в Таиланде

Таиланд (31°C)

Декабрь – лучшее время для посещения Таиланда благодаря более прохладной погоде (31°C) и отсутствию муссонов. Бангкок очаровывает храмами, рынками и торговыми центрами, а тропические острова Пхукет, Краби или Ко Самуи предлагают пляжный релакс. Север страны, в частности Чиангмай, манит буддийскими храмами и джунглями. Еда здесь доступная: пад тай и пиво Chang стоят около 5 фунтов (280 грн).

Отдых в Тайбэе

Тайбэй, Тайвань (19°C)

Тайбэй в декабре предлагает комфортные 19°C и низкую влажность, идеальные для прогулок по национальному парку Янминшань или горячим источникам. Ночные рынки города славятся бао, устричными омлетами и жареной курицей. Рождественская страна в Тайбэе (с середины ноября) добавляет праздничного настроения с огнями и рыночными киосками. Для любителей культуры – небоскреб Тайбэй 101 и Мемориальный зал Чан Кайши.

