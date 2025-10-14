Сравнивают с путешествием во времени: страна в Африке почти не изменилась с 50-х годов

Опытные путешественники знают, что вернуться в прошлое на самом деле возможно, если правильно выбрать локацию для отдыха. Например, в Африке можно найти страну, которую называют "маленькой Италией" и в которой, кажется, время остановилось еще в 1950-е годы.

Как пишет издание Express, этой страной является Эритрея. Она расположена на севере континента, граничит с Суданом, Эфиопией и Джибути и является одной из наименее развитых стран мира.

К такой задержке привели десятилетия неспокойной истории, начиная с 30-летней войны за независимость от Эфиопии. Эритрея обрела независимость в 1991 году. И с тех пор здесь по сей день нет покоя, который позволил бы стране развиваться.

В 1890 Эритрея стала итальянской колонией и служила главной базой для итальянского вторжения в Эфиопию с 1896 по 1936 год. Несмотря на то, что итальянцы покинули страну более 80 лет назад, они, безусловно, оставили свой след в истории этой африканской страны, застывшей во времени.

В частности, в Эритрее хорошо сохранилась итальянская модернистская архитектура, которая остается практически нетронутой со времен колониальной эпохи. Этому способствовала, в частности, малая доступность. Страна практически отрезана от остального мира, поскольку попасть туда невероятно сложно: нужна виза и кто-то, кто ее организует.

Недавно блогер Дрю Бински все же сумел попасть в Эритрею. Он был поражен уровнем несвободы здешнего общества. "Здесь нет свободы слова, свободной прессы, социальных сетей, а военная служба может длиться всю жизнь", – рассказал он своим подписчикам.

По словам путешественника, подключиться к интернету в Эритрее можно только в интернет-кафе, где за плату выдают скретч-карту с паролем к Wi-Fi. Соединение здесь очень медленное и даже текстовое сообщение может отправляться несколько минут. Это один из многих примеров того, как Эритрея застряла в прошлом. Еще один признак – расчеты только в наличных деньгах.

Тем не менее, это все создает и особый шарм. Ретро-боулинг и спортивный комплекс — любимое место отдыха местных жителей. По словам Дрю, здесь как будто переносишься в 1950-е. В здании нет ничего электронного или цифрового. Все делается вручную, в том числе подсчет очков и сбор кеглей после броска.

А еще путешественник выяснил, что в Эритрее подают самый вкусный в мире кофе. Этому поспособствовало то, что само растение, из которого делают любимый во всем мире напиток, происходит из соседней Эфиопии, а значит зерна здесь действительно лучшие. Кроме того, итальянские колонизаторы оставили эритрейцам свою богатую кофейную культуру. В столице Эритреи, Асмери, есть множество кафе, где подают эспрессо и капучино. Впрочем, чтобы приехать сюда, понадобятся изрядная смелость и определенные усилия.

