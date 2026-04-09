Куда поехать в Бельгии: какие города выбрать вместо Брюсселя

Брюссель долгое время оставался главной точкой входа для путешественников в Бельгию, однако ситуация постепенно меняется. Все больше туристов используют столицу лишь как транзитный пункт, отправляясь дальше в поисках более уютных и безопасных мест.

Причинами такого тренда называют рост цен, проблемы с чистотой города и повышение уровня преступности, пишет Travel Off Path. Зато другие бельгийские города демонстрируют стремительный рост популярности. Они привлекают атмосферой, историей и комфортом для путешествий. Именно эти направления сегодня формируют новый туристический образ страны.

Антверпен

Антверпен все увереннее закрепляет за собой статус одного из самых модных городов Бельгии.

Это место, где сочетаются искусство, мода, гастрономия и музыка, создавая уникальную атмосферу для путешественников. Еще несколько лет назад его часто обходили стороной, выбирая Брюссель, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Город активно развивается и привлекает внимание международных изданий и туристов.

Особую популярность имеют креативные районы, в частности Боргерхаут, известный стрит-артом и современной культурой. Антверпен привлекает тех, кто ищет динамичный отдых с ярким городским вайбом. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов, что свидетельствует о его стремительном росте.

Брюгге

Брюгге часто называют одним из самых атмосферных городов Европы, и не без оснований.

Его средневековая архитектура, узкие улочки и каналы создают ощущение, будто вы попали в сказку. Город значительно компактнее Брюсселя, что делает его удобным для прогулок. К тому же он считается более безопасным и спокойным.

Кроме архитектуры, Брюгге славится гастрономией – здесь можно попробовать знаменитый бельгийский шоколад и вафли. Популярностью пользуются и лодочные прогулки по каналам, которые позволяют увидеть город с другого ракурса. В то же время Брюгге сохраняет аутентичность и не выглядит слишком туристическим. Это идеальный вариант для тех, кто ищет романтику и уют.

Гент

Гент постепенно становится одним из самых привлекательных туристических направлений в стране.

Его часто сравнивают с Венецией из-за сети каналов, но город имеет собственный характер и атмосферу. Здесь гармонично сочетаются готическая архитектура, исторические памятники и живописные набережные. При этом Гент не кажется перенасыщенным туристами.

Город привлекает тех, кто хочет насладиться спокойным путешествием без лишнего ажиотажа. Прогулки по мощеным улицам, лодочные туры и старинные здания создают уникальный опыт. Гент идеально подходит для романтических поездок или неспешного отдыха. Именно эта атмосфера делает его все более популярным среди путешественников.

Левен

Левен долгое время оставался малоизвестным для туристов, но сейчас быстро набирает популярность. Город известен своим университетом и оживленной ночной жизнью.

Здесь царит особая атмосфера, где историческая архитектура сочетается с молодежной энергией. Это идеальное место для тех, кто любит активный отдых.

Кроме этого, Левен является важным центром пивной культуры Бельгии. Именно здесь зародился один из самых известных брендов пива, привлекающий ценителей со всего мира. Несмотря на рост популярности, город не перегружен туристами. Это позволяет комфортно исследовать его без больших толп. Левен становится отличной альтернативой для тех, кто ищет баланс между культурой и развлечениями.

Мехелен

Мехелен – еще одно направление, которое постепенно открывают для себя путешественники.

Это небольшой город с каналами и историческим центром, который сохраняет атмосферу спокойствия. Он менее туристический, чем другие популярные локации, что делает его особенно привлекательным. Здесь легко гулять, наслаждаясь архитектурой и локальным колоритом.

Город также известен своей пивной культурой и уютными ресторанами. Прогулки вдоль реки Дейле становятся одним из главных впечатлений для туристов. К тому же Мехелен является более доступным по ценам, чем Брюссель. Это делает его идеальным вариантом для спокойного и бюджетного отдыха.

