Куда поехать с детьми в 2026 году: названо место для семейного отпуска

Мировым лидером среди направлений для семейного отдыха в 2026 году признана Сардиния. Это живописный остров в Италии, который идеально сочетает природную красоту, безопасность и комфорт для путешествий с детьми.

Если вы планируете путешествие с детьми в 2026 году – самое время обратить внимание на этот итальянский остров. Он подарит вам спокойствие, безопасность, гастрономическое наслаждение и незабываемые воспоминания на всю жизнь. Детали рассказало издание Daily Mail.

Как определяли лучшее место

Новый мировой рейтинг самых популярных туристических направлений был создан на основе анализа:

онлайн-поисков путешественников;

отзывов на Tripadvisor;

официальных данных туристических ведомств;

а также географических характеристик и туристической инфраструктуры.

Оценивали места по нескольким критериям: популярность, доступность, безопасность, разнообразие активностей, комфорт для семей и качество пляжей.

Почему именно Сардиния

Сардиния – средиземноморский остров с более 1800 км побережья, десятками пляжей с кристально чистой водой и спокойной атмосферой.

В отличие от перенаселенных курортов, Сардиния умеет сохранять баланс между активным отдыхом и спокойствием, что особенно важно для семей с детьми.

Путешественников привлекают тихие бухты, природные парки и гостеприимство местных жителей. Пляжи, такие как Cala Brandinchi, известны своей мелкой водой и безопасными условиями – идеально для малышей.

Что посмотреть и чем заняться

На острове есть множество вариантов для семейного отдыха:

прогулки или пешие маршруты вдоль побережья;

экскурсия в пещеры Нептуна (Neptune's Caves);

отдых в старинных городах Альгеро или Кальяри;

посещение зоопарков, морских центров и исторических фортов.

А для родителей – безупречные отели с семейными зонами, детскими клубами и средиземноморская кухня, которая нравится даже самым требовательным детям.

Безопасность и гостеприимство – главные преимущества

Сардиния известна своей безопасностью, чистотой и приветливым отношением к туристам. Остров избегает чрезмерного шума массового туризма, предлагая семьям уютные локации с возможностью расслабиться и почувствовать настоящую Италию.

По словам экспертов из компании Sunsail, именно сочетание комфорта, природы, безопасности и разнообразных активностей сделало Сардинию идеальным выбором для отдыха с детьми в 2026 году.

Кто еще попал в рейтинг

В списке лучших направлений также оказались:

Ибица (Испания) – за чистые пляжи и безопасную инфраструктуру.

Озеро Гарда (Италия) – спокойная природа и активный отдых.

Корнуолл (Великобритания) – морские пейзажи и семейные отели.

Орландо (США) – мир парков развлечений и тематических аттракционов.

