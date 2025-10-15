Созданные для уютной осени: европейские города для невероятного отпуска

Осень — это не только дожди и пальто, но и лучшее время для неспешных путешествий. Когда жара отступает, а толпы туристов исчезают, Европа раскрывает другую — теплую и более душевную — сторону своих городов.

Видео дня

Улицы наполняются ароматами сезонной еды, парки покрываются золотой листвой, а музеи, рынки и местные кафе ждут тех, кто ищет настоящие впечатления. Если вы мечтаете убежать от рутины и провести отпуск среди красоты и спокойствия — осень именно тот сезон.

Эксперты назвали шесть европейских городов, которые дарят максимум уюта, цвета и вкуса.

Афины, Греция

Представьте себе: поздний октябрь, закат над морем, и вы — на пляже неподалеку от Афин. Афинская Ривьера тянется более чем на 60 километров, и даже осенью ее пляжи сохраняют летнюю атмосферу. Один из лучших способов встретить осень — это поплавать в заливе Вулиягмени, где вода меняет цвет от бирюзового до розово-оранжевого на закате. После купания можно насладиться ужином в таверне Sardelaki с видом на море, где подают традиционное мезе на деревянных подносах.

Кроме моря, осенние Афины идеальны для прогулок по холмам с магическими названиями — холм Муз или холм Нимф — откуда открываются виды на Акрополь. Для комфортного отдыха лучше выбрать отель в районе Плака, а ужинать — на крышах ресторанов с видом на древние руины. Осень здесь — это не о прощании с летом, а о его продолжении в уютном формате.

Палермо, Италия

Осень в Палермо — это период, когда город оживает после летней жары. Температура держится на комфортном уровне около +24°C, идеально для неспешных прогулок по улочкам, хранящим историю арабов, норманнов, испанцев. Отведайте настоящий sfincione — местную версию пиццы с луком, томатным соусом и сыром — или arancini прямо из киоска на Piazza della Kalsa.

История здесь на каждом шагу: от барочных дворцов до церкви Сан-Катальдо с ее арабскими куполами. Загляните в район Ла Кальса, который превратился из послевоенных руин в художественный центр с галереей Palazzo Butera. А если ищете тишину — ботанический сад с гигантскими фиговыми деревьями подарит покой и зелень. Осенний Палермо — это гастрономическое и культурное удовольствие в самой теплой его форме.

Вена, Австрия

Вена осенью — это сплошная поэзия. Городские парки и аллеи меняют зелень на цвета золотых осенних листьев — именно такую пору австрийцы называют Goldener Herbst. В парке Шонбрунн или Претери можно бродить часами, любуясь коридорами из деревьев и коврами из листьев. А после прогулки обязательно стоит согреться тыквенным супом и классическим венским шницелем в Beisl — местной таверне.

Особого внимания заслуживают венские виноградники, находящиеся прямо в черте города. Прогуляйтесь через район Нуссдорф и остановитесь в Heuriger на бокал grüner veltliner с тарелкой локальных деликатесов. А в завершение вечера — музеи, дворцы и музыка: Вена — это всегда про элегантность, даже в самый обычный осенний день.

Будапешт, Венгрия

Будапешт осенью — это город уюта, термальных ванн и вкусной венгерской кухни. Осень здесь мягкая и спокойная, а туристические локации — менее людные. Прогуляйтесь осенними аллеями на острове Маргит, по набережной Дуная или узкими улочками Замковой горы. Не пропустите House of Music — новый музей в Городском парке, после которого стоит понежиться в термальных купальнях Сечени под открытым небом.

Гурманы найдут здесь настоящий рай: гулеш, блины с мясом и соусы из паприки — осень лучше всего подходит к венгерской кухне. Зайдите в Café Kör или Menza, а на десерт закажите кусок dobos torte — бисквит с шоколадным кремом и карамелью. Будапешт также радует культурными событиями: Liszt Fest, Design Week, или даже марафон — здесь есть чем насладиться.

Цюрих, Швейцария

Цюрих — город, который разрушает стереотипы. Он не только о банках, а об искусстве, музыке и невероятной природе. Осенний Цюрих — это прогулки вдоль Цюрихского озера, поездка на старинном пароме или подъем на гору Уэтлиберг, откуда открывается панорама на город в золотых красках.

Осенью здесь проходит Expovina — фестиваль вина прямо на бортах кораблей. А для ценителей искусства — Kunsthaus Zurich и легендарный Cabaret Voltaire, где родился дадаизм. От классической кухни в Alpenrose до вегетарианских блюд в Haus Hiltl — каждый найдет свое. Цюрих — компактный, удобный и удивительно атмосферный осенью.

Лион, Франция

Лион осенью — это гастрономический рай, погруженный в теплые цвета старых кварталов. Прогулка сквозь средневековые проходы между домами ведет от рынков с тыквами до мясных лавок в кварталах ткачей. Осенние блюда здесь особенно сытные: quenelle de brochet, tripe, или mâchon с бокалом Божоле утром.

Стоит посетить Musée des Confluences, объединяющий науку, культуру и природу, или Институт Люмьеров — в городе, где родилось кино. А под конец года — Фестиваль света (Fête des Lumières), когда весь город превращается в живую арт-инсталляцию. Лион осенью — это город, где каждая улочка пахнет историей, вином и выпечкой.

OBOZ.UA писал о стране Африки, которую сравнивают с Италией.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.