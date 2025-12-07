Куда поехать на Рождество в Украине: три города, которые очаруют красотой

Когда за окном снег и запах мандаринок, украинские города превращаются в настоящие рождественские открытки. Здесь не просто зажигают елки — здесь поют коляду под балконами, ставят живые вертепы и угощают глинтвейном так искренне, что сердце тает быстрее льда.

Видео дня

В 2025-м, несмотря на все, Украина снова будет праздновать Рождество — ярко, громко и по-настоящему. OBOZ.UA предлагает три города, каждый из которых дарит совершенно разные, но одинаково магические эмоции. Выбирайте свой — или берите отпуск и объезжайте все три.

Львов — рождественская столица

Львов уже в начале декабря становится сплошной праздничной сценой: Рынок и проспект Свободы сияют тысячами огоньков, пахнет пампушками с розовым вареньем и горячим вином с карпатскими травами.

Здесь можно часами бродить между лотками с сувенирами, слушать живую коляду, кататься на рождественском трамвайчике и фотографироваться возле огромного Дидуха.

Вертепы выступают под открытым небом, а в церквях звучит орган — и ты вдруг понимаешь, что Рождество может быть именно таким: громким, вкусным и очень душевным. Если хотите почувствовать украинское Рождество во всей его красе — вам точно сюда.

Мукачево — закарпатская сказка

Мукачево в рождественский период — это маленький уютный городок, где время как будто остановилось столетие назад, но с современным комфортом. Центральная площадь превращается в большую ярмарку, где продают банош с белыми грибами, гуслянку, домашнее вино и легендарную закарпатскую выпечку, которую пекут по рецептам прабабушек.

Здесь колядуют на гуцульском, ставят вертепы, а вечером можно услышать, как трембиты возвещают о рождении Христа. А после прогулок можно согреться в термальных бассейнах Косино или Берегового. Идеальный выбор для тех, кто мечтает об аутентичном, теплом и очень вкусном Рождестве.

Черновцы — европейская элегантность

Черновцы на Рождество — это смесь венского шарма и украинской души. Улочка Кобылянской становится пешеходной сценой для хоров и колядников, на Театральной площади проходит фестиваль "В свете Рождества", а главную елку зажигают под живую музыку. Здесь можно встретить и святого Николая, и "патриотического Санту" в вышиванке, послушать рождественские концерты в бывшей резиденции митрополитов и выпить глинтвейна под готическими арками.

Архитектура добавляет празднику сказочной изысканности, а местные жители — искренности и гостеприимства. Если хотите Рождество с привкусом Австро-Венгрии, но с украинским акцентом — приезжайте именно сюда.

В качестве бонуса, OBOZ.UA предлагает посетить и Каменец-Подольский.

Если вдруг захотите еще больше сказки — загляните в Каменец-Подольский. Заснеженная крепость, каток в Старом городе, музей елочных украшений и даже подземные винные дегустации делают это место идеальным для однодневного зимнего выезда. Здесь Рождество пахнет дымом от камина и средневековьем — и это невероятно красиво.

В этом году Рождество в Украине будет особенным — теплее чем когда-либо. Выбирайте город по душе, пакуйте чемодан и приезжайте творить новые воспоминания. Потому что лучшие праздники — там, где нас ждут.

OBOZ.UA предлагает также узнать, во сколько обойдется встреча Нового года в Украине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.