Куда податься в Европе этим летом: в TripAdvisor назвали 2 модных направления

Этим летом стоит обратить внимание не только на Барселону, Амальфи или другие переполненные туристические хиты. По данным летнего индекса Tripadvisor, особенно быстро набирают популярность два направления – Тропеа в Италии и Бильбао в Испании.

Они уже не являются полностью "скрытыми жемчужинами", но еще не превратились в места, где массовый туризм вытесняет локальную атмосферу. Именно поэтому сейчас может быть удачный момент, чтобы увидеть их до того, как они станут слишком популярными, информирует Travel off Path.

Тропеа, Италия

Тропеа, вероятно, является одним из самых модных летних направлений Италии сейчас. По последним показателям Tripadvisor, это второе по темпам роста популярности направление в Европе.

И это неудивительно, ведь все больше путешественников ищут более аутентичный отдых, подальше от самых известных туристических точек и толп. Тропеа в этом смысле напоминает Амальфи до того, как туда пришли дорогие пляжные клубы, знаменитости и круизные потоки.

Прежде всего город поражает расположением. Тропеа стоит на прибрежной скале над длинной полосой песчаного пляжа. Пляж Тропеа летом нельзя назвать пустым. Там действительно много людей, особенно в высокий сезон. Это не самое дешевое направление Европы, но по сравнению со многими популярными итальянскими курортами Тропеа значительно доступнее.

А еще в Тропеа есть маленькая церковь на скалистом мысе с видом на город.

Бильбао, Испания

Бильбао, по оценке Tripadvisor, стал самым модным европейским городом этого лета. О нем активно говорят уже несколько месяцев, и интерес к нему только растет.

Пока Барселона, Мадрид и Майорка все сильнее ощущают давление массового туризма, Бильбао становится альтернативой для тех, кто хочет увидеть другую Испанию.

Бильбао не является пляжным городом в классическом смысле, ведь расположен чуть дальше от побережья Страны Басков. Здесь есть живописный Старый город с узкими домами, декоративными балконами, множеством тапас-баров, где подают пинчос и чаколи, а также легкая летняя атмосфера.

Бильбао имеет собственную архитектурную и культурную визитку – Музей Гуггенхайма. Это здание из стали и титана, которое стало одним из символов города. В музее хранятся работы известных художников, в частности Джексона Поллока и Энди Уорхола.

За короткую поездку на автомобиле можно добраться до Доностиа, которую также называют Сан-Себастьяном, или до Ондаррибии.

