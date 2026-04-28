Имеет 18 пляжей: туристам посоветовали малоизвестный рай в Испании

Испания традиционно остается одним из самых популярных туристических направлений Европы благодаря сочетанию теплого климата, богатой культуры и развитой инфраструктуры. Однако кроме Барселоны, Мадрида или известных островов в стране есть немало менее раскрученных мест, которые могут приятно удивить путешественников.

Одним из таких направлений стал Альмуньекар – курортный город на побережье Коста-Тропикаль. Он привлекает десятками пляжей, тропической атмосферой и историческими памятниками. Именно поэтому Альмуньекар все чаще попадает в списки лучших мест для отдыха в Испании, отмечает Travel Off Path.

Почему стоит выбрать Альмуньекар

Альмуньекар расположен в провинции Гранада между морем и зелеными холмами. Этот город сочетает атмосферу традиционного испанского курорта с более спокойным ритмом жизни, чем в крупных туристических центрах.

Несмотря на популярность среди местных жителей, для многих иностранных туристов курорт до сих пор остается малоизвестным. Именно это позволяет насладиться отдыхом без чрезмерного скопления людей в большую часть года.

18 пляжей на любой вкус

Одним из главных преимуществ Альмуньекара является большое количество пляжей. В муниципалитете их насчитывается 18, и каждый имеет свои особенности.

Плайя-де-Кантаррихан

Этот пляж часто называют одним из самых красивых в регионе. Он известен чистой водой и прекрасными условиями для снорклинга. Также это популярное место среди любителей нудистского отдыха.

Плайя Сан-Кристобаль

Идеальный вариант для комфортного пляжного дня рядом с городской инфраструктурой. Здесь много ресторанов, кафе и баров, а сама пляжная зона удобна для семейного отдыха.

Плайя Котобро

Более спокойный и уютный пляж, который часто выбирают местные жители. Он привлекает живописными видами и менее шумной атмосферой.

Тропический климат и более 300 солнечных дней

Альмуньекар отличается особым микроклиматом, благодаря которому здесь царит теплая погода большую часть года. Говорят, что солнце светит здесь более 300 дней в году.

Именно климат позволяет выращивать манго, авокадо и другие культуры, которые редко ассоциируются с Европой. Из-за этого побережье Коста-Тропикаль и получило свое название.

Что посмотреть кроме пляжей

Отдых в Альмуньекаре не ограничивается только морем. Одной из главных достопримечательностей является замок Сан-Мигель, который возвышается над городом и открывает красивые панорамные виды.

Также туристов привлекает Старый город с узкими улочками, небольшими кафе и традиционной архитектурой. Прогулки по этим кварталам позволяют ощутить настоящую атмосферу южной Испании.

Как добраться до Альмуньекара

Собственного аэропорта город не имеет, поэтому удобнее всего прилетать в Малагу или Гранаду. Оба города расположены примерно в часе езды на автомобиле.

Железнодорожной станции в Альмуньекаре также нет, поэтому лучшими вариантами передвижения остаются арендованное авто или автобус.

Альмуньекар может стать отличной альтернативой переполненным курортам Испании. Здесь сочетаются хорошие пляжи, комфортный климат, интересная история и более расслабленная атмосфера.

Для тех, кто хочет увидеть другую Испанию – менее туристическую, но не менее красивую – этот город может стать настоящим открытием.

