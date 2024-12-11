Крепости Западной Украины: какие локации следует обязательно посетить

Выбрать куда поехать на выходные бывает не просто. Ведь хочется, чтобы уик-энд прошел интересно и запомнился. Пока одни активно планируют горнолыжный отдых, мы рассказываем, где еще можна побывать.

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Замок Любарта

Находится в Луцке. Еще в X веке на его месте находилось небольшое поселение. А в 1069 году здание удержало осаду польского войска.

Сначала постройка служила резиденцией галицко-волынского князя Гедиминовича. Впоследствии у нее стали меняться владельцы. Вид крепости также преобразовывался. Последователи правителя перестроили замок из дерева на камень.

Сегодня здесь можно осмотреть три башни: Въездную, Стировую и Владыческую. Поговаривают, что они символизируют Веру, Надежду и Любовь. В первой башне туристы смогут посмотреть копии древних картин, гравюры, древние карты, ключи, игрушки и т.д. Во второй находились казна, тюрьма и библиотека. А в последней путешественники увидят выставку "Колокола Волыни, история и современность" и коллекцию старинного оружия.

Также советуем посетить несколько музеев: художественного и книги.

Существует легенда о правителе Любарте и княгине Буше. Согласно преданию, даже после смерти жены муж не смог забыть ее. Теперь же молодожены верят, если помолиться здесь, их любовь станет такой же вечной.

Хотинская крепость

Размещается в Хотине Черновицкой области. Ее построили в период XIII-XVIII веков на месте русского городища. Во времена правления Александра Доброго аттракцию считали важным оборонным и торговым пунктом Молдавии. Интересный факт: исторический объект входит в список "Семи чудес Украины".

За время существования крепости здесь проживали как польские воины, так и казаки и гетманы. Поговаривают, что в одном из построек когда-то обустроили турецкие бани с бассейнами. А в другой располагался гарем, где находилось около 30 девушек.

В 1621 г. здесь произошел вооруженный конфликт между Османской династией и Речью Посполитой. А еще город дважды захватывало войско Богдана Хмельницкого во время освободительной войны в 1648-1654 годах. А в 1856-м сооружение перестало существовать как военный объект.

Здесь путешественники смогут увидеть старинный колодец, глубиной 62 метра.

Кстати, локация неоднократно становилась съемочной площадкой для многих фильмов: "Тарас Бульба", "Захар Беркут", "Три мушкетера" и "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".

Острожский замок

Расположен в Ровенской области на холме над долиной реки Вилия. Сооружение построили на месте деревянного укрепления, которое разрушили монголо-татары в 1241 году. Сначала оно служило резиденцией князей Острожских.

Здесь размещалось несколько построек, выполнявших оборонительную функцию. Богоявленская церковь-крепость стала духовным центром православной Украины. В Каменной башне хранили разнообразные припасы, а на верхних этажах жили князья. Недалеко от Круглой башни, в типографии, Иван Федоров издал знаменитые "Букварь" и "Острожскую Библию".

На территории аттракции советуем посетить краеведческий музей. Его основали в 1913 году. Здесь туристы смогут осмотреть живопись, изделия народного художественного промысла, оружие и керамику. Также можна посетить кабинет монарха. Здесь хранится его мебель, коллекция икон и первое в мире полное издание книг Ветхого и Нового Завета.

Каменец-Подольская крепость

Находится в Хмельницкой области. Интересный факт: исторический уголок является частью Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец", входящего в список "Семи чудес Украины".

Впервые о сооружении упоминается в грамоте литовско-русского князя Юрия Кориятовича в 1374 году. Его построили для обороны Турецкого моста. В свое время он объединял Старый город и Большую землю.

После 100 лет оккупации и битвы под Синими Водами крепость передали племянникам Ольгерда: Юрию, Борису, Александру, Константину и Федору. При их правлении сооружение возродилось. А в период владычества Речи Посполитой локация стала центром польского воеводства.

Рекомендуем сходить к Долговой яме. Когда-то здесь закрывали должников налога. Сегодня туристы бросают в отверстие монеты, чтобы никогда не брать в долг.

Тустань

Размещается в Стрыйском районе Львовской области. Аттракция служила волостью и таможенным пунктом на стратегическом соляном пути. Впервые об этом месте упоминается в 1340 году.

Создатели укрепления соединили природные скалы с искусственной застройкой. Здесь размещался пункт для контроля за торговыми путями и обороны территории.

В настоящее время на месте проложили деревянные тропы для туристов. Путешественники могут подняться на гору крепости и полюбоваться окрестностями.

Отправляйтесь в путешествие и исследуйте древние крепости Украины!

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