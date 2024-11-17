Самые красивые села Украины: где побывать осенью 2024 года

Не только крупные города, как Киев или Львов, могут стать отличным местом для путешествия в межсезонье. Непримечательные аттракции, которые путешественники часто не замечают, также достойны внимания. Сегодня рассказываем, какие интересности прячутся от глаз туристов!

Видео дня

Яблуница, Ивано-Франковская область

Располагается на высоте 960 м над уровнем моря. Село – настоящий музей живых традиций. Каждый элемент повседневной жизни, от обихода до одежды, воспроизводит древние обычаи. Жители трепетно хранят и передают свои знания и навыки. Поэтому гуцульский язык здесь раздается чуть ли не на каждом шагу. В частности, говоры и диалекты.

Из любопытного: вместо улиц здесь груни. Всего их 11. С территории населенного пункта видны три горы: Хомяк, Говерла и Петрос.

Обязательно съездите к долине Перцев. Перед входом рекомендуем обратить внимание на самый большой деревянный герб Украины. Его длина достигает 15 метров. Здесь туристы посетят настоящую карпатскую кузницу, продегустируют будз, вурду и брынзу в сыроварне. А также займутся гончарством и встретятся с мольфаром.

Ворохта, Ивано-Франковская область

Располагается на высоте 850 метров над уровнем моря у берегов реки Прут. Согласно преданию, поселок назвали в честь скрывавшегося здесь дезертира польской армии.

Впоследствии здесь начали строительство железнодорожных путей. А в 1895 году проложили виадук, который считается одной из самых сложных конструкций в Европе.

Также здесь открыли горнолыжные школы. Потому регион превратился в тренировочный центр для спортсменов. Советуем подняться на склоны местным подъемником, чтобы полюбоваться осенним пейзажем.

А еще советуем подняться на гору Кукул. Путь сюда довольно прост и займет всего несколько часов.

Плавья, Львовская область

Находится в Стрыйском районе недалеко от города Сколе. История села окутана легендами. По одной из них, локацию основал еще в 1523 опришок Плавянош. Другая же басня рассказывает, что название происходит от имени первого поселенца.

Есть также версии, связанные с лесозаготовкой, которыми занимались братья Вадрус и Брынь. Интересно, что фамилии все еще встречаются среди местных жителей.

Кстати, здесь снимали киноленту "Захар Беркут" по мотивам повести Ивана Франко.

Обязательно сходите в Музей национальной культуры. Ворота и двери усадьбы украшены традиционной резьбой. Внутри путешественники смогут осмотреть ткацкий и столярный инвентарь, сходить в сыроварню и кузницу.

Вытачев, Киевская область

Находится в Обуховском районе на правом берегу Днепра. Поселок считается одним из самых древних поселений Полянского княжества и Киевской Руси. По данным археологических исследований, его основали около IV века до нашей эры.

Когда-то здесь построили крепость, служившую оборонительным пунктом от нападений степных племен. А еще здесь часто проходили съезды князей.

В 1991 году здесь построили деревянную часовню по эскизу Тараса Шевченко. Писатель создал рисунок, когда готовил альбом "Живописная Украина". Кроме молитовни здесь построили мельницу.

Также сходите к месту, где раньше стоял летописный город. Его основал Святополк Изяславич в 1096 году. Сейчас здесь возвышается памятник.

Головчинцы, Хмельницкая область

Располагается в Меджибижской поселковой территориальной общине. Первое письменное упоминание о поселении появилось в 1486 году. Существует мнение, что его назвали в честь проживавшего здесь помещика.

В начале XVI века крепость построил гетман Николай Синявский. Она простояла около трех десятилетий, а впоследствии потерпела разрушения во время татарского нашествия 1566-го. Уникальность сооружения заключалась в том, что его существенно не перестраивали. Археологические находки, среди которых фрагменты итальянской майолики и турецкого фарфора, бытовые предметы и оружие, свидетельствуют о богатой истории здания и его важном стратегическом значении.

Также советуем посетить Свято-Преображенский монастырь – одну из древнейших православных святынь Подолья. Аттракцию возвели в 1540 году. Также здесь находится чудотворный Онуфриевский источник.

Желаем удачного осеннего путешествия!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о живописных селах и поселках Ивано-Франковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!